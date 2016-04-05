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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:12

  wadimk написав:
  otg написав:Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.

Запчасти на европейские автомобили. Цена х3. Плюс логистика. Это то, что близко к моей специализации.
Бьюсь об заклад что ненадолго. А что с логистикой? Это пока наши блокируют грузовики на польской границе. Да и контрабас никто не отменял. Вы послушайте их новости, они хотят легализировать контрабас и даже пиратство. Типа на пох на любые лицензии.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:14

  vitaliian написав:
⚡️⚡️Наш источник в разведке сообщает, что Россия рассчитывает свернуть наступательную операцию на Киев, Харьков, Николаев к середине апреля, переместив усилия исключительно на Донбасс, если не добьется успехов хоть на одном из направлений возле столицы в ближайшую неделю.

При этом, Москва сейчас не планирует длительную оккупацию Херсона, Бердянска, Мелитополя и других городов на Юге - все зависит во многом от переговоров. Но ресурса на оккупацию нет.
кто считает что фейк, проходите мимо без истерик.
Очень похоже на реал, но думаю все таки это один из вариантов. У них их много.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:18

  lapay написав:
  vitaliian написав:Лично я не верю в такое резкое изменение курса.

Така зміна логічна і не минуча. Різка зміна може бути тому, що київський котел стає реальністю. Скоро побачимо. Головне питання не дурні нереальні політичні вимоги, а територіальні претензії. Вони серьозно планують анексувати Донбас і Таврію. Перемир'я може бути для зацементування загарбленого на Сході.

Я б дуже не розраховував на локальні перемоги. Днів 10-12 назад від Чернігова були відкинуті орки, звільнені навіть якісь села, але назараз нові орди орків фактично на околицях міста, бо фактично то був тактичний відступ щоб виманити з міста наші сили і проутюжити їх авіацією.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:05

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  #<1 ... 564565566567
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