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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 28 бер, 2022 22:12
wadimk написав: otg написав:
Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.
Запчасти на европейские автомобили. Цена х3. Плюс логистика. Это то, что близко к моей специализации.
Бьюсь об заклад что ненадолго. А что с логистикой? Это пока наши блокируют грузовики на польской границе. Да и контрабас никто не отменял. Вы послушайте их новости, они хотят легализировать контрабас и даже пиратство. Типа на пох на любые лицензии.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 22:14
vitaliian написав:
⚡️⚡️Наш источник в разведке сообщает, что Россия рассчитывает свернуть наступательную операцию на Киев, Харьков, Николаев к середине апреля, переместив усилия исключительно на Донбасс, если не добьется успехов хоть на одном из направлений возле столицы в ближайшую неделю.
При этом, Москва сейчас не планирует длительную оккупацию Херсона, Бердянска, Мелитополя и других городов на Юге - все зависит во многом от переговоров. Но ресурса на оккупацию нет.
кто считает что фейк, проходите мимо без истерик.
Очень похоже на реал, но думаю все таки это один из вариантов. У них их много.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 22:18
lapay написав: vitaliian написав:
Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Така зміна логічна і не минуча. Різка зміна може бути тому, що київський котел стає реальністю. Скоро побачимо. Головне питання не дурні нереальні політичні вимоги, а територіальні претензії. Вони серьозно планують анексувати Донбас і Таврію. Перемир'я може бути для зацементування загарбленого на Сході.
Я б дуже не розраховував на локальні перемоги. Днів 10-12 назад від Чернігова були відкинуті орки, звільнені навіть якісь села, але назараз нові орди орків фактично на околицях міста, бо фактично то був тактичний відступ щоб виманити з міста наші сили і проутюжити їх авіацією.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 23:05
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Додано: Пон 28 бер, 2022 23:19
Zebra написав: lapay написав: vitaliian написав:
Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Така зміна логічна і не минуча. Різка зміна може бути тому, що київський котел стає реальністю. Скоро побачимо. Головне питання не дурні нереальні політичні вимоги, а територіальні претензії. Вони серьозно планують анексувати Донбас і Таврію. Перемир'я може бути для зацементування загарбленого на Сході.
Я б дуже не розраховував на локальні перемоги. Днів 10-12 назад від Чернігова були відкинуті орки, звільнені навіть якісь села, але назараз нові орди орків фактично на околицях міста, бо фактично то був тактичний відступ щоб виманити з міста наші сили і проутюжити їх авіацією.
суто ординська тактика:
несподіваний набіг,
удаваний відступ і заманювання в пастку,
удар основними силами
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Додано: Вів 29 бер, 2022 00:58
juristkostya написав: vitaliian написав:
Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТО
Газета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.
Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.
Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.
При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.
Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.
Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.
@bbcrussian
Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Как раз ничего удивительного: все упрется в финальный абзац вашей цитаты, и отсутствие разногласий по прочим пунктам не поможет.
Если этот финальный абзац будет решаться после
всего предыдущего, то возможно.
Более того, могу поверить в вариант, о кот. частично говорил Зеленский, частично писали в СМИ - мы соглашаемся на Д/ЛНР в границах на 23.02, а Крым сдаём в аренду лет на 50 или ещё как-то.
Но ради этого, по-моему, не стоило огород городить - вполне допускаю, что при встрече на уровне президентов (что многократно предлагал Зеленский) до такого можно было договориться без войны.
Так что, мне кажется, - очередной фейк.
Особенно умиляет присутствие в списке гарантов сверхдержавы Израиль.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 29 бер, 2022 01:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 01:01
vitaliian написав:
⚡️⚡️Наш источник в разведке сообщает, что Россия рассчитывает свернуть наступательную операцию на Киев, Харьков, Николаев к середине апреля, переместив усилия исключительно на Донбасс, если не добьется успехов хоть на одном из направлений возле столицы в ближайшую неделю.
При этом, Москва сейчас не планирует длительную оккупацию Херсона, Бердянска, Мелитополя и других городов на Юге - все зависит во многом от переговоров. Но ресурса на оккупацию нет.
кто считает что фейк, проходите мимо без истерик.
А что с Мариуполем?
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