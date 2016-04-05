Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.

Так могут думать только очень ограниченные (недальновидные) люди.В экономике рф санкции уже запустили необратимые процессы, которые ведут к ее краху. Простой народ там сейчас в шоке от безработицы, беспрецедентного роста цен и прочих неприятностей. Бюджетников сейчас массово выгоняют в отпуска - экономят на зарплатах. А ведь санкции по сути только начали действовать. ВВП стремительно сокращается - где брать деньги, чтоб вести войну? Плюс возрастают военные угрозы с разных сторон - Карабах, Курилы, Калининград, Кто-ещё...

Россия еще не вводила ответные санкции против Европы или США, многим кажется, что такие санкции в принципе невозможны. Увы, мы можем остановить производство электроники во всем мире либо сделать его неприлично дорогим во всех смыслах. Редкоземельные металлы, сапфир, инертные газы и многое другое, что Россия все еще поставляет вовне. Заменить эти поставки нечем. Геополитическая игра, которая идет в этот кризис, сделает высокие технологии вторичными, на первый план выйдут сырьевые ресурсы. Смартфоны нужны сытому населению, которое умеет радоваться и развлекаться. А при пустом брюхе они отойдут на второй план, цена таких устройств станет слишком высока.

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Кто-то может посчитать, что все пропало, а для меня это время, когда нужно засучить рукава и работать. Никакого другого выбора нам не оставили.