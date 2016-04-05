ЛАД написав:Но ради этого, по-моему, не стоило огород городить - вполне допускаю, что при встрече на уровне президентов (что многократно предлагал Зеленский) до такого можно было договориться без войны.
исключено. Это глубоко вторичные вещи относительно самого факта нашей государственности. Поэтому, сначала невозможность "окончательного решения украинского вопроса" военным путем, только потом торги за нюансы.
otg написав:... не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.
Так могут думать только очень ограниченные (недальновидные) люди. В экономике рф санкции уже запустили необратимые процессы, которые ведут к ее краху. Простой народ там сейчас в шоке от безработицы, беспрецедентного роста цен и прочих неприятностей. Бюджетников сейчас массово выгоняют в отпуска - экономят на зарплатах. А ведь санкции по сути только начали действовать. ВВП стремительно сокращается - где брать деньги, чтоб вести войну? Плюс возрастают военные угрозы с разных сторон - Карабах, Курилы, Калининград, Кто-ещё...
Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.
Так я и общаюсь! Регулярно. А читаю новости самые разные, отовсюду.Вот из последнего:
В понедельник, 28 марта ВСУ уничтожили 17 воздушных целей российских оккупантов, среди которых 8 самолетов, 3 вертолета, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты. Об этом сообщает Командованиt Воздушных сил ВСУ.
otg написав:... не рассчитывайте на санкции. Они нам ни чем не помогут.
Так могут думать только очень ограниченные (недальновидные) люди. В экономике рф санкции уже запустили необратимые процессы, которые ведут к ее краху. Простой народ там сейчас в шоке от безработицы, беспрецедентного роста цен и прочих неприятностей. Бюджетников сейчас массово выгоняют в отпуска - экономят на зарплатах. А ведь санкции по сути только начали действовать. ВВП стремительно сокращается - где брать деньги, чтоб вести войну? Плюс возрастают военные угрозы с разных сторон - Карабах, Курилы, Калининград, Кто-ещё...
Это Вы из наших новостей черпаете инфу? Не питайте иллюзий, кроме повышения цен, дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось. Если кто то есть в раше, пообщайтесь.
Увы, но все так. Вот, что ихний Аналитик Всея Руси пишет:
Россия еще не вводила ответные санкции против Европы или США, многим кажется, что такие санкции в принципе невозможны. Увы, мы можем остановить производство электроники во всем мире либо сделать его неприлично дорогим во всех смыслах. Редкоземельные металлы, сапфир, инертные газы и многое другое, что Россия все еще поставляет вовне. Заменить эти поставки нечем. Геополитическая игра, которая идет в этот кризис, сделает высокие технологии вторичными, на первый план выйдут сырьевые ресурсы. Смартфоны нужны сытому населению, которое умеет радоваться и развлекаться. А при пустом брюхе они отойдут на второй план, цена таких устройств станет слишком высока. ... Кто-то может посчитать, что все пропало, а для меня это время, когда нужно засучить рукава и работать. Никакого другого выбора нам не оставили.
vitaliian написав:...проблему поможет решить брат Китай (он и на Европу делает запчасти), ... Китаю будет где развернуться - скоро такое явление станет нормой на российских сто.
Это да, Китай подкинет на замену товаров, но надо же, чтобы их было за что купить простым людям, потерявшим работу и тем, кто жил от з/п до з/п в рублях, а теперь она обесценилась. Быстро создать новые рабочие места Китай не сможет. Построить завод - надо время, и на современных производствах все автоматизировано - это значит, что много рабочих мест там не будет.
китайцы не строят заводы за пределами Китая, у них специфическое к этому отношение, они стремятся к самодостаточности и к культурно-этнической изоляции. Что собственно хочет перенять пуйло для своего русского мира.
В Китае хватает земли и дармовой раб.силы (на севере страны). Север Китая не отличить от глубинки РФ по уровню жизни и доходов.
Это юг Китая выстрелил, а север депрессивный, оттуда уезжают, никто туда не инвестирует, в РФ тем более инвестировать не будут из за национальной идеи "мягкой изоляции" от остального мира.
otg написав:Не питайте иллюзий, кроме дефицита сахара и некоторых продуктов там и близко нет того чего бы Вам хотелось.
Ви хоч чимось керували? Повний гаплик - можна спрогнозувати за кілька місяців до його приходу Просто треба вміти будувати графіки....
Так педерація сьогодні має запасів на пару місяців По продуктам - на пару років... Але ми ж не хочемо голодних людожерів у себе на кордоні.. Нам достатньо, щоб вони мали що їсти і не мали засобів звязку і пересування, способів доставки ядерних зарядів( як і самих ядерних зарядів) Щоб їх економіка витрачала в рази більше енергоресурсів на виготовлення чого б то не було( а це відбудеться ,якщо не навчаться виготовляти таку фігню як ЧІП ) І все - це створить бантустан на кордоні..який буде не страшний... США ж не цікавить Мексика чи Аргентина з Бразилією ( з точки зору небезпеки)
Да Да, графічки це наше все. Ще раз, в них не буде чіпів, в ніх будуть проблеми з виробництвом зброї, але економіка не рухне.
А що таке рухне? Наголошу ще раз Щось робити - можуть усі Навіть Північна Корея - ракети.... От тільки чомусь постійно ( з періодичністю раз в два роки) цій Північній Кореї потрібно то зерно то ще щось , щоб уникнути голоду... А так в неї все добре, економіка не рухнула...Але й шкоди від цієї кореї-мізер..пульнуть в сторону Японії ракетою раз в два роки ( саме в ті коли не треба гуманітарка зерном)..і далі собі чучхе будують...
Тому Якщо педерація буде їздити на карбюраторних авто, і телефони в них будуть на лампах.... - то для нас це булочка з маком.