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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 567568569570>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:21

  Zebra написав:
  vitaliian написав:А это видео для ЛАДа который верит в великую мощь России
https://www.facebook.com/10007656207906 ... 515488684/

Русские вымирают со скоростью 1-1.5 млн в год, замещение за счёт кавказцев и мигрантов со средней Азии, развал рашки, дело ближайших лет.

За минулий рік, як писали в ковідній темі "через надлишкову смертність".
І не руські, а громадяни РФ.
Виходить що "неруські" не вмирають.
Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення, а замість нього появляється неслов"янське.
Так в Україні подібна тенденція, тільки неслов"яньского нема, щоб замінити вимираюче слов"яньске.
Це причина радіти, чи сумувати?
Тут патріоти збиралися асимілювати "ісконно руські землі" в неньку. А виходить що асимілювати не русичів?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:26

  flyman написав:Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення
вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс? Деление по нациям это фишка Гитлера. Русский брат показывает чудеса деградации, надеюсь там такие не все
https://youtu.be/eqpYWTcpD8E
Смотреть с 28:45 минуты
ЛАДу тоже смотреть, интересно о чем с ними можно договариваться? с таким мышлением обеспечена вечная война на уничтожение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:26

  pesikot написав:
  Zebra написав:
  otg написав:Ну то что деньгами транспортом это хорошо, но все таки оружие в руках не держали, а пытаетесь кого то судить. Я тоже за то что каждый должен защищать страну, но не так это все просто. Тем более человеку который не держал в руках оружия. Тем более если нет нормального командования это верная смерть. Не каждый готов на это. Звыняйтэ, если открываю Вам глаза.

Я ж не сказал, что каждый должен с автоматом бегать. Достаточно быть расквартированным и по возможности оказать тыловую помощь, или просто своим присутствием отпугивать мародеров.

Ну я выехал из Чернигова. Осуждаешь ? Да мне как-то пох
Но можешь мне поверить, здесь от меня гораздо больше пользы, чем если б я остался

ти власне, до якої категорії відносишся:
прокурори, депутати, сбушники... кого там ще пригадував Зебра?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:27

немного позитива в ленту(про 42 дня)

edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:27

  vitaliian написав:
  flyman написав:Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення
вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс? Деление по нациям это фишка Гитлера. Русский брат показывает чудеса деградации, надеюсь там такие не все
https://youtu.be/eqpYWTcpD8E
Смотреть с 28:45 минуты

не передьоргуй, чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть, тут форум андрофагів?

чи може хочеш сказати, що є добрі раси, а є погані, що є добрі національності і народності, а є погані, і що поганих тре знищувати. Це як тоді називати таку ідеологію?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 09:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:30

  flyman написав:чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть
я не радуюсь тому что они мрут, я это воспринимаю как неизбежность за их "доброту", умереть желая смерти соседу это их выбор. К сожалению, процесс двухсторонний.

Что осталось от Ирпеня

Интересно кто это будет отстраивать и за чей счёт?
Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть
я не радуюсь тому что они мрут, я это воспринимаю как неизбежность за их "доброту", умереть желая смерти соседу это их выбор. К сожалению, процесс двухсторонний.

Что осталось от Ирпеня

Интересно кто это будет отстраивать и за чей счёт
Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.


Не думаю, що подати воду/світло складна задача.
Питання в іншому, коли люди повернуться, хоча б 50% того, що було.

Раніше чим відновлять мости і ШРТ, навряд повернуся.
Позашляховика і зайвого адреаліна для гострих відчуттів нема.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.

Ахметбай напряжется и сделает. + много обленерго с русской долей, проведут с ними работу - приедут бригади , все сделают.
На счет ревизии- ето не их тема, у нас с 2010 года делают виноси счетчиков на фасади/опори . Коробка, счетчик, автомати - восстановили подключение, проверили есть ли напряжение на входних автоматах и следующий.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:58

  pesikot написав:Ну я выехал из Чернигова. Осуждаешь ? Да мне как-то пох
Но можешь мне поверить, здесь от меня гораздо больше пользы, чем если б я остался

  flyman написав:ти власне, до якої категорії відносишся:
прокурори, депутати, сбушники... кого там ще пригадував Зебра?

Флай, ти не однієї з тих категорій, а також не в Буче чи Кієві, і саме смішне, це те що ти навіть немаєш київської реестрації...
хоча маєш нерухомість на київщіні...
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:59

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Как раз ничего удивительного: все упрется в финальный абзац вашей цитаты, и отсутствие разногласий по прочим пунктам не поможет.

Мое мнение, которое я когда-то высказывал: FT - желтая пресса. Зашкваривалась с "инсайдами" и "источниками" неоднократно. И не ей ли принадлежит изобретение индекса Бигмака?
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