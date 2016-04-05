Русские вымирают со скоростью 1-1.5 млн в год, замещение за счёт кавказцев и мигрантов со средней Азии, развал рашки, дело ближайших лет.
За минулий рік, як писали в ковідній темі "через надлишкову смертність". І не руські, а громадяни РФ. Виходить що "неруські" не вмирають. Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення, а замість нього появляється неслов"янське. Так в Україні подібна тенденція, тільки неслов"яньского нема, щоб замінити вимираюче слов"яньске. Це причина радіти, чи сумувати? Тут патріоти збиралися асимілювати "ісконно руські землі" в неньку. А виходить що асимілювати не русичів?
flyman написав:Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення
вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс? Деление по нациям это фишка Гитлера. Русский брат показывает чудеса деградации, надеюсь там такие не все https://youtu.be/eqpYWTcpD8E Смотреть с 28:45 минуты ЛАДу тоже смотреть, интересно о чем с ними можно договариваться? с таким мышлением обеспечена вечная война на уничтожение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 09:28, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Ну то что деньгами транспортом это хорошо, но все таки оружие в руках не держали, а пытаетесь кого то судить. Я тоже за то что каждый должен защищать страну, но не так это все просто. Тем более человеку который не держал в руках оружия. Тем более если нет нормального командования это верная смерть. Не каждый готов на это. Звыняйтэ, если открываю Вам глаза.
Я ж не сказал, что каждый должен с автоматом бегать. Достаточно быть расквартированным и по возможности оказать тыловую помощь, или просто своим присутствием отпугивать мародеров.
Ну я выехал из Чернигова. Осуждаешь ? Да мне как-то пох Но можешь мне поверить, здесь от меня гораздо больше пользы, чем если б я остался
ти власне, до якої категорії відносишся: прокурори, депутати, сбушники... кого там ще пригадував Зебра?
flyman написав:Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення
вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс? Деление по нациям это фишка Гитлера. Русский брат показывает чудеса деградации, надеюсь там такие не все https://youtu.be/eqpYWTcpD8E Смотреть с 28:45 минуты
не передьоргуй, чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть, тут форум андрофагів?
чи може хочеш сказати, що є добрі раси, а є погані, що є добрі національності і народності, а є погані, і що поганих тре знищувати. Це як тоді називати таку ідеологію?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 09:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть
я не радуюсь тому что они мрут, я это воспринимаю как неизбежность за их "доброту", умереть желая смерти соседу это их выбор. К сожалению, процесс двухсторонний.
Что осталось от Ирпеня Интересно кто это будет отстраивать и за чей счёт? Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.
flyman написав:чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть
я не радуюсь тому что они мрут, я это воспринимаю как неизбежность за их "доброту", умереть желая смерти соседу это их выбор. К сожалению, процесс двухсторонний.
Что осталось от Ирпеня Интересно кто это будет отстраивать и за чей счёт Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.
Не думаю, що подати воду/світло складна задача. Питання в іншому, коли люди повернуться, хоча б 50% того, що було.
Раніше чим відновлять мости і ШРТ, навряд повернуся. Позашляховика і зайвого адреаліна для гострих відчуттів нема.
vitaliian написав:Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.
Ахметбай напряжется и сделает. + много обленерго с русской долей, проведут с ними работу - приедут бригади , все сделают. На счет ревизии- ето не их тема, у нас с 2010 года делают виноси счетчиков на фасади/опори . Коробка, счетчик, автомати - восстановили подключение, проверили есть ли напряжение на входних автоматах и следующий.