Додано: Вів 29 бер, 2022 10:28

vitaliian написав: flyman написав: Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс? Деление по нациям это фишка Гитлера. Русский брат показывает чудеса деградации, надеюсь там такие не все

https://youtu.be/eqpYWTcpD8E

Смотреть с 28:45 минуты

ЛАДу тоже смотреть, интересно о чем с ними можно договариваться? с таким мышлением обеспечена вечная война на уничтожение. вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс?надеюсь там такие не всеСмотреть с 28:45 минутыЛАДу тоже смотреть, интересно о чем с ними можно договариваться? с таким мышлением обеспечена вечная война на уничтожение.

кто считает что фейк, проходите мимо без истерик.

А что с Мариуполем? А что с Мариуполем?

Вам не кажется, что в подчёркнутом 2-я фраза противоречит 1-ой?Беседу с матерью я уже видел. Нашли пример - забитая деревенская баба, которая кроме ТВ ничего не видела. Хотя, конечно, там есть и не деревенские с примерно таким же мышлением.Немцы при Гитлере показывали и бОльшие "чудеса деградации". О хунвэйбинах или "красных кхмерах" напоминать не буду. Об ИГИЛовцах тоже.Я вчера давал ссылку на статью Латыниной в "Новой газете" - почитайте.Как-то на другой ветке Вы оценивали события трезвее. И посты понимали, вроде, получше.Где Вы у меня увидели веру "в великую мощь России"?"Великая" по сравнению с кем? Со США? нет. С нами? всё же помощнее будет.Или будете доказывать, что Украина мощнее?P.s. И да, Вы здесь начали выкладывать порой достаточно сомнительные сообщения, объясняя тем. что некогда проверять. Так может, не стоит выкладывать?И достаточно сомнительное сообщение FT и потом "источник в разведке".Вы, кстати, не обратили внимание на мой вопрос: