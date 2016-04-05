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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 569570571572573574>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:28

  Zebra написав:Решил не ехать из Чернигова потому что во первых дорого (такая война это не на один месяц, хорошо если летом будут новые "минские" линии), во вторых нет страха, есть интерес увидеть все со средины, и есть вероятность что попасть в город в случае оккупации будет невозможно, а у меня тут родственники все никуда тоже ехать не хотят.

Вирішив прокоментувати через те, яка послідовність факторів...

Немає нічого дороже, ніж людське життя! Смішно виглядає, що міліонер, кріпто "фанатик", маючий квартиру в елітному будинку в центрі, каже, що збереження свого життя - це дорого...

Не дай боже звичайно, але умовним завтра тобі прилетить, і навіщо будуть оті всі досягнення?

Я зрозумив би ти там в ТРО був, чи в армії, як долярчик, а так... ех!

Ще й про експоприацію квартир мовив...
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:30

  flyman написав:чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть
я не радуюсь тому что они мрут, я это воспринимаю как неизбежность за их "доброту", умереть желая смерти соседу это их выбор. К сожалению, процесс двухсторонний.

Что осталось от Ирпеня

Интересно кто это будет отстраивать и за чей счёт?
Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:40

  vitaliian написав:
  flyman написав:чому мова про убивати, здихати і радуватися що люди мруть
я не радуюсь тому что они мрут, я это воспринимаю как неизбежность за их "доброту", умереть желая смерти соседу это их выбор. К сожалению, процесс двухсторонний.

Что осталось от Ирпеня

Интересно кто это будет отстраивать и за чей счёт
Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.


Не думаю, що подати воду/світло складна задача.
Питання в іншому, коли люди повернуться, хоча б 50% того, що було.

Раніше чим відновлять мости і ШРТ, навряд повернуся.
Позашляховика і зайвого адреаліна для гострих відчуттів нема.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Ещё интересно когда (примерно) дадут свет, к лету или вообще не в этом году. При таких разрушениях нужна ревизия проводки в каждом доме, чтобы не было замыкания.

Ахметбай напряжется и сделает. + много обленерго с русской долей, проведут с ними работу - приедут бригади , все сделают.
На счет ревизии- ето не их тема, у нас с 2010 года делают виноси счетчиков на фасади/опори . Коробка, счетчик, автомати - восстановили подключение, проверили есть ли напряжение на входних автоматах и следующий.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:58

  pesikot написав:Ну я выехал из Чернигова. Осуждаешь ? Да мне как-то пох
Но можешь мне поверить, здесь от меня гораздо больше пользы, чем если б я остался

  flyman написав:ти власне, до якої категорії відносишся:
прокурори, депутати, сбушники... кого там ще пригадував Зебра?

Флай, ти не однієї з тих категорій, а також не в Буче чи Кієві, і саме смішне, це те що ти навіть немаєш київської реестрації...
хоча маєш нерухомість на київщіні...
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:59

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Лично я не верю в такое резкое изменение курса.
Как раз ничего удивительного: все упрется в финальный абзац вашей цитаты, и отсутствие разногласий по прочим пунктам не поможет.

Мое мнение, которое я когда-то высказывал: FT - желтая пресса. Зашкваривалась с "инсайдами" и "источниками" неоднократно. И не ей ли принадлежит изобретение индекса Бигмака?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:17

  change_pm написав:
  pesikot написав:Ну я выехал из Чернигова. Осуждаешь ? Да мне как-то пох
Но можешь мне поверить, здесь от меня гораздо больше пользы, чем если б я остался

  flyman написав:ти власне, до якої категорії відносишся:
прокурори, депутати, сбушники... кого там ще пригадував Зебра?

Флай, ти не однієї з тих категорій, а також не в Буче чи Кієві, і саме смішне, це те що ти навіть немаєш київської реестрації...
хоча маєш нерухомість на київщіні...

По чисто випадковій случайності (а може спрацювала 6та точка) не там.
"саме смішне" що воєнкомат перетворено на купу цегли, мости в цоколь-криївку і дачу-схрон розпідарашено. Самі ті будови не відомо в якому вони тепер стані, добратися до них ніяк, хіба пішком/вєліком із високою імовірністю бути пристреленим на блок постах або підірватися на міні.
А в с основом прекрасная маркіза, все харашо, все харашо (правда продіджі?)
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 10:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:20

  Starikan написав:FT - желтая пресса. Зашкваривалась с "инсайдами" и "источниками" неоднократно. И не ей ли принадлежит изобретение индекса Бигмака?
в индексе бигмака отражается стоимость жизни, то есть он не совсем уж бесполезный, биг мак стоит столько сколько за него готовы платить, по этому индексу можно за минуту подобрать себе дешёвую страну для отдыха и эмиграции.

Помню как FT критиковали за путен нападет. Кстати рф по линии МИДа ещё 24.01.22 сами просили запад эвакуировать из Киева посольства

Вчера вечером президент России Владимир Путин дал распоряжение главе МИД Сергею Лаврову послать неофициальный, но четкий сигнал представителям ряда стран входящих в блок НАТО, в основном это страны западной Европы, что эвакуация посольств этих стран на территории Украины - разумный и предусмотрительный шаг. Исходя из того, что других распоряжений, которые можно было бы толковать как запуск действий, направленных на старт начальной стадии конфликта, не было, то распоряжение Лаврову это очередная провокация и нагнетание ситуации перед официальным ответом США и НАТО по ультиматуму, который выставил Путин в преддверии Нового года.
Путин продолжает демонстрировать готовность начать военный конфликт и старается быть в этом плане всё более убедительным.

https://t.me/generalsvr/681
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Питання в іншому, коли люди повернуться, хоча б 50% того, що було.

Раніше чим відновлять мости і ШРТ, навряд повернуся.
Питання навіщо їм повертатися. Де тепер працювати, вчитися. Що там робити, у сателітах Київа. Бізнес перебереться на захід.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:28

  vitaliian написав:
  flyman написав:Так нам що, радіти, що вимирає слов"яньске населення
вам легче от того что вас убьёт брат славянин а приютит не брат англосакс? Деление по нациям это фишка Гитлера. Русский брат показывает чудеса деградации, надеюсь там такие не все
https://youtu.be/eqpYWTcpD8E
Смотреть с 28:45 минуты
ЛАДу тоже смотреть, интересно о чем с ними можно договариваться? с таким мышлением обеспечена вечная война на уничтожение.

Вам не кажется, что в подчёркнутом 2-я фраза противоречит 1-ой?
Беседу с матерью я уже видел. Нашли пример - забитая деревенская баба, которая кроме ТВ ничего не видела. Хотя, конечно, там есть и не деревенские с примерно таким же мышлением.
Немцы при Гитлере показывали и бОльшие "чудеса деградации". О хунвэйбинах или "красных кхмерах" напоминать не буду. Об ИГИЛовцах тоже.
Я вчера давал ссылку на статью Латыниной в "Новой газете" - почитайте.
Как-то на другой ветке Вы оценивали события трезвее. И посты понимали, вроде, получше.
Где Вы у меня увидели веру "в великую мощь России"?
"Великая" по сравнению с кем? Со США? нет. С нами? всё же помощнее будет.
Или будете доказывать, что Украина мощнее?

P.s. И да, Вы здесь начали выкладывать порой достаточно сомнительные сообщения, объясняя тем. что некогда проверять. Так может, не стоит выкладывать?
И достаточно сомнительное сообщение FT и потом "источник в разведке".
Вы, кстати, не обратили внимание на мой вопрос:
кто считает что фейк, проходите мимо без истерик.

А что с Мариуполем?
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