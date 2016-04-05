Zebra написав:Решил не ехать из Чернигова потому что во первых дорого (такая война это не на один месяц, хорошо если летом будут новые "минские" линии), во вторых нет страха, есть интерес увидеть все со средины, и есть вероятность что попасть в город в случае оккупации будет невозможно, а у меня тут родственники все никуда тоже ехать не хотят.
Вирішив прокоментувати через те, яка послідовність факторів...
Немає нічого дороже, ніж людське життя! Смішно виглядає, що міліонер, кріпто "фанатик", маючий квартиру в елітному будинку в центрі, каже, що збереження свого життя - це дорого...
Не дай боже звичайно, але умовним завтра тобі прилетить, і навіщо будуть оті всі досягнення?
Я зрозумив би ти там в ТРО був, чи в армії, як долярчик, а так... ех!
Ще й про експоприацію квартир мовив...
Є таке правило, якщо ти дома і тебе застав БПЦ там і лишайся - твій дім - твоя фортеця, по ідеї в тебе все є, є коло знайомих, припаси (якщо ти готувався хоч трохи до тяжких часів, напр. в мене в мирний час є баклажки з водою і харчів мінімум на тиждень). Добре тим, хто вискочив у перші години, а далі шанси і тих хто лишився, і тих хто намагаються виїхати з часом ідуть до нуля.
з.і. В армії тоді більше шансів вижити, чим цивільному.
вы вообще все что пишете не подкрепляете ни источниками ни ссылками, а меня критикуете за сомнительные источники. Двойная мораль. Я уже давно понял вашу пророссийскую позицию, которую вы здесь тщательно вуалируете. А источники, которым вы доверяете специально не сливаете, чтобы не спалиться.
Мои вопросы вы игнорируете, потому что ответа на них не знаете
vitaliian написав:три вопроса, почему до сих пор фронт выровняли/ не затянули? И где на это возьмут человеческие ресурсы? почему не берут Харьков, если так всё просто и ресурсов безлимит
ЛАД написав:Вы, кстати, не обратили внимание на мой вопрос:
я не знаю что с Мариуполем, того что в открытых источниках недостаточно чтобы делать выводы.
Зато ежедневно мониторю что происходит в Ирпене и Буче.
Очевидно план окружить Киев у Великой России провалился, теперь чтобы выровнять фронт им надо отступить на 50 км к границе иначе они останутся вообще без снабжения. США в Ирак возили запасные гусеницы для танка самолётами. Как говорится почувствуйте разницу.
ЛАД написав:Вы недооцениваете возможности России.
великие возможности России не смогли за месяц форсировать реку Ирпень. Хватило ума не заходить в Киев с левого берега, если рядом нет границы армия РФ воевать не может. Их бы сразу там окружили. Потому что никакой армии РФ нет, есть немотивированные жестокие орки и техника. Их уровень - стрелять по безоружному населению. армия страны с большими возможностями грабит население. Где эти возможности?
Про планы окружение Киева вообще молчу, эта задача в принципе им была не по зубам. Ваша переоценка врага строится не на фактах, а на личных симпатиях к нему.
ЛАД написав:Не буду даже разбираться, насколько Ваша трактовка соответствует истине
афигеть какая моя трактовка, инфа по ирпенской операции доступна в открытых источниках, русне перебили канал снабжения и они пошли по домам просить еду. Понятно что такая армия воевать не может. Поэтому их аккуратно потеснили, без арты, чтобы не курочить ирпенчанам дома.
Они свои трупы не забирают, потому что нет для этого бригад, транспорта и топлива. Вывоз 300х еле еле наладили и то возят поездами с Гомеля. Где санитарная авиация у страны с возможностями? https://t.me/viasnaHomel/6005
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 11:25, всього редагувалось 7 разів.
Zebra написав:Решил не ехать из Чернигова потому что во первых дорого (такая война это не на один месяц, хорошо если летом будут новые "минские" линии), во вторых нет страха, есть интерес увидеть все со средины, и есть вероятность что попасть в город в случае оккупации будет невозможно, а у меня тут родственники все никуда тоже ехать не хотят.
Вирішив прокоментувати через те, яка послідовність факторів...
Немає нічого дороже, ніж людське життя! Смішно виглядає, що міліонер, кріпто "фанатик", маючий квартиру в елітному будинку в центрі, каже, що збереження свого життя - це дорого...
Не дай боже звичайно, але умовним завтра тобі прилетить, і навіщо будуть оті всі досягнення?
Я зрозумив би ти там в ТРО був, чи в армії, як долярчик, а так... ех!
flyman написав:Є таке правило, якщо ти дома і тебе застав БПЦ там і лишайся - твій дім - твоя фортеця, по ідеї в тебе все є, є коло знайомих, припаси (якщо ти готувався хоч трохи до тяжких часів, напр. в мене в мирний час є баклажки з водою і харчів мінімум на тиждень). Добре тим, хто вискочив у перші години, а далі шанси і тих хто лишився, і тих хто намагаються виїхати з часом ідуть до нуля.
з.і. В армії тоді більше шансів вижити, чим цивільному.
Ти не правий. Дивлячись, де в тебе дім...
Якщо в одному з розфігачених міст - сильно тобі припаси поможуть?
Стосовно виїхати, ти також не правий! )))
Якщо не виїхав в першу хвилину, то краще перечекати 2-3 дні поки спаде потік, і їхати... Перевірено особисто!
зи. після 3-х днів обстрілів в Києві, тиждень-два тіпало від кожного гучного звуку... Ті, хто сидить по своїй волі під обстрілами отримали вже невідворотні психологічні травми, які навряд чи хто буде лікувати (((
flyman написав:По чисто випадковій случайності (а може спрацювала 6та точка) не там. "саме смішне" що воєнкомат перетворено на купу цегли, мости в цоколь-криївку і дачу-схрон розпідарашено. Самі ті будови не відомо в якому вони тепер стані, добратися до них ніяк, хіба пішком/вєліком із високою імовірністю бути пристреленим на блок постах або підірватися на міні.
Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі...
Розумієш про що я? Чи ти думаєш Шмигаль особисто тобі випише компенсацію?
flyman написав:По чисто випадковій случайності (а може спрацювала 6та точка) не там. "саме смішне" що воєнкомат перетворено на купу цегли, мости в цоколь-криївку і дачу-схрон розпідарашено. Самі ті будови не відомо в якому вони тепер стані, добратися до них ніяк, хіба пішком/вєліком із високою імовірністю бути пристреленим на блок постах або підірватися на міні.
Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі...
Розумієш про що я? Чи ти думаєш Шмигаль особисто тобі випише компенсацію?
Рятування утопаючого - справа рук самого утопаючого. Я хоч колись писав, що надіюся на Шмигаля, чи ще кого там, на колективний захід, репатріації, золото Полуботька тощо.? Реєстрація в місті-герої Бучі не думаю, що дасть на знижку на е.е. від від Ахметки чи на соціальну норму в 50кВт. чи яку-сяку комуналь. Зато мер Ірпеня має мідаль.
я тобі про голене (як повезло з криївками та схронами які готував на БПЦ), а ти про стрижене (як кому допоможе який хрін з гори чи із-за бугра)
з.і. мене тут знайом підколують, мол стратєг, два схрона-криївки і всі два попаданія в яблочко, це ж надо так! а тепер представ, що дійсно могло би бути якщо там бути. надіюсь на практиці теорію виживальщика таки не прийдеться застосувати, да ну нах, ліпше бути неправим і не пробувати, але, як казала монашка зі свічкою: береженого Бог береже
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 11:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:По чисто випадковій случайності (а може спрацювала 6та точка) не там. "саме смішне" що воєнкомат перетворено на купу цегли, мости в цоколь-криївку і дачу-схрон розпідарашено. Самі ті будови не відомо в якому вони тепер стані, добратися до них ніяк, хіба пішком/вєліком із високою імовірністю бути пристреленим на блок постах або підірватися на міні.
Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі...
Розумієш про що я? Чи ти думаєш Шмигаль особисто тобі випише компенсацію?
Рятування утопаючого - справа рук самого утопаючого. Я хоч колись писав, що надіюся на Шмигаля, чи ще кого там, на колективний захід, репатріації, золото Полуботька тощо.? Реєстрація в місті-герої Бучі не думаю, що дасть на знижку на е.е. від від Ахметки чи на соціальну норму в 50кВт. чи яку-сяку комуналь. Зато мер Ірпеня має мідаль.
я тобі про голене (як повезло з криївками та схронами які готував на БПЦ), а ти про стрижене (як кому допоможе який хрін з гори чи із-за бугра)
Ні, ти ніколи не писав - це багато хто з інших ділє шкуру невбитого медвєда...
Мені шкода, що твої схрони опинились на лінії вогня (((
flyman написав:"саме смішне" що воєнкомат перетворено на купу цегли, мости в цоколь-криївку і дачу-схрон розпідарашено. Самі ті будови не відомо в якому вони тепер стані, добратися до них ніяк, хіба пішком/вєліком із високою імовірністю бути пристреленим на блок постах або підірватися на міні.
я самокатом собираюсь ехать с киевского жд вокзала по велодорожке в Ирпень. Вижу две проблемы подъём с вокзала до святошина и отсутствие света в Ирпене (где зарядить там самокат непонятно)
По слухам село стоянка до сих пор под орками. Может сегодня завтра зачистят.
change_pm написав:Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі...
Розумієш про що я? Чи ти думаєш Шмигаль особисто тобі випише компенсацію?
Рятування утопаючого - справа рук самого утопаючого. Я хоч колись писав, що надіюся на Шмигаля, чи ще кого там, на колективний захід, репатріації, золото Полуботька тощо.? Реєстрація в місті-герої Бучі не думаю, що дасть на знижку на е.е. від від Ахметки чи на соціальну норму в 50кВт. чи яку-сяку комуналь. Зато мер Ірпеня має мідаль.
я тобі про голене (як повезло з криївками та схронами які готував на БПЦ), а ти про стрижене (як кому допоможе який хрін з гори чи із-за бугра)
Ні, ти ніколи не писав - це багато хто з інших ділє шкуру невбитого медвєда...
Мені шкода, що твої схрони опинились на лінії вогня (((
ліпше вже схрони, чим сам там, та й взагалі, добре бути богатим і здоровим та знати прикуп. це ніби очивидні речі від К.О., але таке враження що переважно пересічені акваріумні рибки а не кепи
тепер буду закладати криївку десь на западенщині, а що поробиш
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 11:32, всього редагувалось 1 раз.