flyman написав:з.і. мене тут знайом підколують, мол стратєг, два схрона-криївки і всі два попаданія в яблочко, це ж надо так! а тепер представ, що дійсно могло би бути якщо там бути
Слух, я хотім тобі про це написати, але зтер...
Ти ж сам писав про лінію кордону в минулому по Ірпеню... у мене історичні аналогії напрошуються...
Але я особисто не чекав що буде такий напад, реально думав, що тільки на півдні підуть і Донбас(((
сам в шоці, але як кажуть, історичну пам"ять на підкорці не зітреш, десь на лінії жо спрацьовує
з.і. я тут недавно вияснив що з мого родинного села два польських шлятича вийшло, одна знаменита малярка-феміністка, інший революціонер нарураліст. А саме село ще згадується тестаменті в переліку маєтків княжого родку Кисилів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі
смотрю по видео, цоколя в основном целые, наибольшие разрушения там где частный сектор. Но ещё надо увидеть освобождение вживую. По карте пожаров наса стеколку в буче пронесло.
change_pm написав:Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі
смотрю по видео, цоколя в основном целые, наибольшие разрушения там где частный сектор. Но ещё надо увидеть освобождение вживую.
3-4 поверхи не просто так вважали самим ліпшими.
По цоколях - тре вікна затуляти мішками з піском, зруйнувати то не зруйнують, але всякого може і налетіти і налізти всередину.
Министр обороны РФ: В целом основные задачи первого этапа “спецоперации” выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса. “Специальная военная операция” продолжится до достижения поставленных целей.