RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 571572573574575>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:32

  flyman написав:з.і.
мене тут знайом підколують, мол стратєг, два схрона-криївки і всі два попаданія в яблочко, це ж надо так!
а тепер представ, що дійсно могло би бути якщо там бути

Слух, я хотім тобі про це написати, але зтер...

Ти ж сам писав про лінію кордону в минулому по Ірпеню... у мене історичні аналогії напрошуються...

Але я особисто не чекав що буде такий напад, реально думав, що тільки на півдні підуть і Донбас(((
change_pm
 
Повідомлень: 5342
З нами з: 03.02.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:33

  change_pm написав:
  flyman написав:з.і.
мене тут знайом підколують, мол стратєг, два схрона-криївки і всі два попаданія в яблочко, це ж надо так!
а тепер представ, що дійсно могло би бути якщо там бути

Слух, я хотім тобі про це написати, але зтер...

Ти ж сам писав про лінію кордону в минулому по Ірпеню... у мене історичні аналогії напрошуються...

Але я особисто не чекав що буде такий напад, реально думав, що тільки на півдні підуть і Донбас(((

сам в шоці, але як кажуть, історичну пам"ять на підкорці не зітреш,
десь на лінії жо спрацьовує

з.і.
я тут недавно вияснив що з мого родинного села два польських шлятича вийшло,
одна знаменита малярка-феміністка, інший революціонер нарураліст.
А саме село ще згадується тестаменті в переліку маєтків княжого родку Кисилів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:34

  change_pm написав:Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі
смотрю по видео, цоколя в основном целые, наибольшие разрушения там где частный сектор. Но ещё надо увидеть освобождение вживую. По карте пожаров наса стеколку в буче пронесло.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1937 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:38

  vitaliian написав:
  change_pm написав:Мій комент був про те, що ти там незареєстрован і на моє імхо, всі хто принесе доки на 3-5-... зніщених об"єктів будуть довго-предовго чекати компенсацію, особливо, якщо вони зареєстровані в Тернополі
смотрю по видео, цоколя в основном целые, наибольшие разрушения там где частный сектор. Но ещё надо увидеть освобождение вживую.

3-4 поверхи не просто так вважали самим ліпшими.

По цоколях - тре вікна затуляти мішками з піском, зруйнувати то не зруйнують, але всякого може і налетіти і налізти всередину.

пєрвий і послєдній нє прєдлагать


і щоб два рази не ходити
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1937 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:45

  vitaliian написав:
  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.

а якщо 25й чи хай навіть 9й,
о тому я за низькоповерхову забудову.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28843
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:48

Министр обороны РФ: В целом основные задачи первого этапа “спецоперации” выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса. “Специальная военная операция” продолжится до достижения поставленных целей.

https://t.me/Kursua_News/2011
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 11:49, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1937 раз.
Подякували: 2782 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:48

  vitaliian написав:
  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.

Ну, я люблю високі поверхи - вище 23. Свитло завжди є... Все працює.

Могу ще про камінь написати, але не буду. Натягну * - камінь ще є і можливо нікуди не зникне...

пс. * Навіщо я про це написав? Щоб зробили людє висновки і не вступали в ту ж калюжку...
Востаннє редагувалось change_pm в Вів 29 бер, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
Повідомлень: 5342
З нами з: 03.02.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.

Сначала тяжело, потом на 20-й взлетаешь на одном дыхании.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31286
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 7498 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:51

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.

Сначала тяжело, потом на 20-й взлетаешь на одном дыхании.

по верхним "прилетает" чаще, и бахи все слышны, в отличии от нижних... :roll:
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7071
З нами з: 20.11.08
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1824 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 571572573574575>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, juristkostya і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92578
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446586
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2604
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2061)
29.03.2022 12:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.