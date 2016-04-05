Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:54
vitaliian написав:
Министр обороны РФ: В целом основные задачи первого этапа “спецоперации” выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса. “Специальная военная операция” продолжится до достижения поставленных целей.
https://t.me/Kursua_News/2011
кислий виноград
flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:56
Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав:
поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.
Сначала тяжело, потом на 20-й взлетаешь на одном дыхании.
"потом" - это в пенсионном возрасте?
juristkostya
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:58
edvardd написав:
по верхним "прилетает" чаще, и бахи все слышны, в отличии от нижних
первым этажам тоже достается.
vitaliian
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:58
vitaliian написав:
Министр обороны РФ: В целом основные задачи первого этапа “спецоперации” выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса. “Специальная военная операция” продолжится до достижения поставленных целей.
https://t.me/Kursua_News/2011
смысл постить позавчерашнюю новость?
juristkostya
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Додано: Вів 29 бер, 2022 11:59
juristkostya написав: vitaliian написав:
Министр обороны РФ: В целом основные задачи первого этапа “спецоперации” выполнены, можно сосредоточить внимание на главной цели – освобождении Донбасса. “Специальная военная операция” продолжится до достижения поставленных целей.
https://t.me/Kursua_News/2011
смысл постить позавчерашнюю новость?
Вас вчера не было может не читали...
Еще одно подразделение российской дрыстатуры покинуло Киевскую область и заезжает в Гомель. планируется погрузка на жд составы.
https://t.me/informnapalm/5535
Потерявшие боеспособность подразделения ВДВ ВС РФ выводят из Киевской области. Сегодня утром замечена колонна техники которая двигалась по направлению Хойники - Речица. На данный момент колонна ждет погрузки на жд составы в н.п. Речица
https://t.me/informnapalm/5530
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Вів 29 бер, 2022 12:11, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:00
vitaliian написав: juristkostya написав:
смысл постить позавчерашнюю новость?
Вас вчера не было может не читали...
не надо ради меня захламлять форум, прошу вас.
juristkostya
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:03
juristkostya написав: Faceless написав: vitaliian написав:
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.
Сначала тяжело, потом на 20-й взлетаешь на одном дыхании.
"потом" - это в пенсионном возрасте?
Потом - это через несколько дней "восхождений".
В пенсионном возрасте да, будет, наверное, совсем тяжко. Хотя пенсионеры разные бывают
Faceless
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:06
Faceless написав: juristkostya написав: Faceless написав:
Сначала тяжело, потом на 20-й взлетаешь на одном дыхании.
"потом" - это в пенсионном возрасте?
Потом - это через несколько дней "восхождений".
В пенсионном возрасте да, будет, наверное, совсем тяжко. Хотя пенсионеры разные бывают
Мені в Польщі напр. сказали, що там перший (тобто нульовий чи позьомовий поверх) престижний (а не так як в нас, що відстойний), якраз по причині пенсіонерів, що їм зручно.
Але там є будинки, ще німецькі, із цегляними стінами у півметра.
Тепер призадумуюсь, чому не купив, як була можливість.
flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:10
flyman написав:
Мені в Польщі напр. сказали, що там перший (тобто нульовий чи позьомовий поверх) престижний (а не так як в нас, що відстойний), якраз по причині пенсіонерів, що їм зручно.
Може з точки зору пенсіонерів і так. Але багато років пожив на перших поверхах, і в мене свої враження
Faceless
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:12
flyman написав:
чому не купив, як була можливість
почему в Польше не купил? Так туда шрт только до Перемышля ездит.
vitaliian
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