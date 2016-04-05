Додано: Вів 29 бер, 2022 12:38

Ситуация на рынкеЛекарства:В аптеках выстраиваются огромные очереди, люди не могут быстро найти даже жизненно необходимые препараты. Рынок лекарств столкнулся с, как и всё в этом марте, беспрецедентной ситуацией: обвал рубля, ограничение поставок, проблемы с субстанциями. Несмотря на то, что товары медицинского назначения под санкции не попали, времена грядут тяжелые.Что имеем:— Отмечается небывалый спрос на лекарства, какого не было ни в 2020 году во время пандемии, ни в 2014 во время девальвации рубля. Люди запасаются впрок, реагируя на изменения курса валют. Покупают в основном то, что принимают постоянно. Самый большой спрос там, где у людей ещё остались деньги — в городах-миллионниках.— В результате повышенного спроса уже наблюдается дефицит порядка 80 препаратов. Основные группы: противовоспалительные (детский нурофен), гастроэнтерологические (урсофальк), противоэпилептические, противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56), а также антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт).— Цены выросли, но на различные препараты по-разному. Это связано с тем, что на фармрынке длинное «логистическое плечо». От момента ввоза в страну до появления на полке в аптеке каждое лекарство проходит очень длинный путь из множества инстанций. В связи с этим цены непременно вырастут еще. Отдельные позиции из списка жизненно важных товаров (ЖНВЛП) уже подорожали на 40%, сообщает Росздравнадзор.— Ожидается проблема с процедурой МРТ из-за существенного подорожания контрастных веществ для ее проведения. Запасов хватит максимум на 1,5-2 месяца, потом придется повышать цены или искать альтернативы. В частности, если рассмотреть болюсное усиление при МРТ, стоимость самого контрастирования доходит до 80% себестоимости исследования. Другие услуги также претерпят переоценку.— Из ассортимента пропадают импортные лекарства, хотя ни одна фармкомпания ещё не отказалась от работы в России. Опять же большие проблемы с логистикой. В одном из случаев водитель фуры с оплаченными европейскими товарами просто отказался въезжать в Россию из-за опасений, что его тут плохо встретят.— Примерно на 80–90% российские фармпроизводители зависят от импорта фармсырья, из которого изготавливаются отечественные препараты. Основные игроки на рынке — Китай и Индия, при этом свой товар они поставляют морским путем. Тут тоже есть проблемы. Вместе с сырьем в контейнере перевозятся разные другие товары — приходится перебирать все в поисках того, что нельзя ввозить в РФ.— Если европейских поставщиков фармсырья придется менять на китайских и индийских, потребуется менять и регистрационные удостоверения. Такой заменой можно закрыть 91% рынка. Но на время перерегистрации встанут производства.Правительством принято постановление, позволяющее в случае экстренной ситуации ввозить препараты в импортной упаковке, то есть закупать их в третьей стране, если в России производитель прекратит продажи. Пока таких прецедентов не было.@stalin_gulag