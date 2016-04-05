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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 573574575576>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:20

  BeneFuckTor написав:
  flyman написав:Мені в Польщі напр. сказали, що там перший (тобто нульовий
Да, на первом этаже зачастую есть собственная территория, огорожена, можно ставить диванчики, гриль, делать мини фонтанчики, красота))

В Ирпене диванчик, фонтанчик и газончик рядом с цоколем иметь нельзя, только пристройку можно, примерно как полгаража.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:21

  BeneFuckTor написав:
  flyman написав:Мені в Польщі напр. сказали, що там перший (тобто нульовий
Да, на первом этаже зачастую есть собственная территория, огорожена, можно ставить диванчики, гриль, делать мини фонтанчики, красота))

є варіанти, або кооперативний будинок, тоді земля, якби в ОСББ в спулці, а є батоквартирний будинок із клаптиком землі (тільки українцям щоб купити таку квартиру і землю, то тре чекати на дозвіл від міністра МВС).
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тільки українцям щоб купити землю, то тре чекати на дозвіл від МВС
?????????
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:24

  juristkostya написав:
  flyman написав:тільки українцям щоб купити землю, то тре чекати на дозвіл від МВС
?????????

іноземцям (особливо не з ЄС) є обмеження на купівлю землі, навіть не с.г. угідь, а в прикордонних і приморських територіях і нерухомості
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:27

Дисбаланс уничтоженной техники и фактор трофеев
https://site.ua/alexander.kovalenko/dis ... ev-i094kww
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:38

Ситуация на рынке

Лекарства:

В аптеках выстраиваются огромные очереди, люди не могут быстро найти даже жизненно необходимые препараты. Рынок лекарств столкнулся с, как и всё в этом марте, беспрецедентной ситуацией: обвал рубля, ограничение поставок, проблемы с субстанциями. Несмотря на то, что товары медицинского назначения под санкции не попали, времена грядут тяжелые.

Что имеем:

— Отмечается небывалый спрос на лекарства, какого не было ни в 2020 году во время пандемии, ни в 2014 во время девальвации рубля. Люди запасаются впрок, реагируя на изменения курса валют. Покупают в основном то, что принимают постоянно. Самый большой спрос там, где у людей ещё остались деньги — в городах-миллионниках.

— В результате повышенного спроса уже наблюдается дефицит порядка 80 препаратов. Основные группы: противовоспалительные (детский нурофен), гастроэнтерологические (урсофальк), противоэпилептические, противосудорожные (финлепсин, депакин, диазепам, карбамазепин, латуда-56), а также антидепрессанты (пароксетин, анафранил) и антипсихотики (рисполепт).

— Цены выросли, но на различные препараты по-разному. Это связано с тем, что на фармрынке длинное «логистическое плечо». От момента ввоза в страну до появления на полке в аптеке каждое лекарство проходит очень длинный путь из множества инстанций. В связи с этим цены непременно вырастут еще. Отдельные позиции из списка жизненно важных товаров (ЖНВЛП) уже подорожали на 40%, сообщает Росздравнадзор.

— Ожидается проблема с процедурой МРТ из-за существенного подорожания контрастных веществ для ее проведения. Запасов хватит максимум на 1,5-2 месяца, потом придется повышать цены или искать альтернативы. В частности, если рассмотреть болюсное усиление при МРТ, стоимость самого контрастирования доходит до 80% себестоимости исследования. Другие услуги также претерпят переоценку.

— Из ассортимента пропадают импортные лекарства, хотя ни одна фармкомпания ещё не отказалась от работы в России. Опять же большие проблемы с логистикой. В одном из случаев водитель фуры с оплаченными европейскими товарами просто отказался въезжать в Россию из-за опасений, что его тут плохо встретят.

— Примерно на 80–90% российские фармпроизводители зависят от импорта фармсырья, из которого изготавливаются отечественные препараты. Основные игроки на рынке — Китай и Индия, при этом свой товар они поставляют морским путем. Тут тоже есть проблемы. Вместе с сырьем в контейнере перевозятся разные другие товары — приходится перебирать все в поисках того, что нельзя ввозить в РФ.

— Если европейских поставщиков фармсырья придется менять на китайских и индийских, потребуется менять и регистрационные удостоверения. Такой заменой можно закрыть 91% рынка. Но на время перерегистрации встанут производства.

Правительством принято постановление, позволяющее в случае экстренной ситуации ввозить препараты в импортной упаковке, то есть закупать их в третьей стране, если в России производитель прекратит продажи. Пока таких прецедентов не было.

@stalin_gulag
https://t.me/stalin_gulag/2890

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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:41

  change_pm написав:
  Zebra написав:Решил не ехать из Чернигова потому что во первых дорого (такая война это не на один месяц, хорошо если летом будут новые "минские" линии), во вторых нет страха, есть интерес увидеть все со средины, и есть вероятность что попасть в город в случае оккупации будет невозможно, а у меня тут родственники все никуда тоже ехать не хотят.

Вирішив прокоментувати через те, яка послідовність факторів...

Немає нічого дороже, ніж людське життя! Смішно виглядає, що міліонер, кріпто "фанатик", маючий квартиру в елітному будинку в центрі, каже, що збереження свого життя - це дорого...

Не дай боже звичайно, але умовним завтра тобі прилетить, і навіщо будуть оті всі досягнення?

Я зрозумив би ти там в ТРО був, чи в армії, як долярчик, а так... ех!

Ще й про експоприацію квартир мовив...


Війна показала хто є хто.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:41

  change_pm написав:.....
Якщо не виїхав в першу хвилину, то краще перечекати 2-3 дні поки спаде потік, і їхати...
........

Якщо встигнеш (через 2-3 дні). :)
Ті, хто сидить по своїй волі під обстрілами отримали вже невідворотні психологічні травми, які навряд чи хто буде лікувати (((

Залежить від людини. Дивлячись як на них реагувати.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 бер, 2022 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:48

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.

а якщо 25й чи хай навіть 9й,
о тому я за низькоповерхову забудову.

Тоді вже краще землянка. :)
Та й поглибше. Відразу і бомбосховище.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:50

  Faceless написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:поверхи не просто так вважали самим ліпшими
вообще не представляю как жить выше 4 этажа если на месяц отключат свет и воду. Это воду по ступенькам ножками носить. Камень в киевские высотки.

Сначала тяжело, потом на 20-й взлетаешь на одном дыхании.

Ну да, особенно после 60. Или с астмой или сердцем. :)
ЛАД
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