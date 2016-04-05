Додано: Вів 29 бер, 2022 13:07

change_pm написав: d44 написав: flyman написав: Питання в іншому, коли люди повернуться, хоча б 50% того, що було.



Раніше чим відновлять мости і ШРТ, навряд повернуся. Питання в іншому, коли люди повернуться, хоча б 50% того, що було.Раніше чим відновлять мости і ШРТ, навряд повернуся. Питання навіщо їм повертатися. Де тепер працювати, вчитися. Що там робити, у сателітах Київа. Бізнес перебереться на захід. Питання навіщо їм повертатися. Де тепер працювати, вчитися. Що там робити, у сателітах Київа.

О, до речі, бачив десь офіційну табличку, що більше 1000 підприємств подали заявку на релокейт на Захід...



Десь 40-50 вже переїхало. Коли переїдуть всі 1000 тоді всі можуть здогадатись, що буде на Сході((( О, до речі, бачив десь офіційну табличку, що більше 1000 підприємств подали заявку на релокейт на Захід...Десь 40-50 вже переїхало. Коли переїдуть всі 1000 тоді всі можуть здогадатись, що буде на Сході(((

Реалії евакуації

Повністю переїжджати з Києва "НВО "Риф" не планує.

Коли війна закінчиться, можливо, компанія залишить у Львові філіал зі складом і локальним виробництвом.

не переїдуть...немає тут таких умов."Були спроби держави допомогти в переїзді, підтримувався контакт з Львівською військово-цивільною адміністрацією. Нам надали перелік приміщень для оренди. Ми переглянули близько десяти варіантів, але жоден не підійшов.Більшість з них – це 30-60 кілометрів від Львова. Майже всі приміщення не пристосовані для виробництва. Основна проблема з електрикою. Нам треба 50-100 кВт, а там електрика лише для освітлення", – розповідає менеджер компанії.Серед пропонованих варіантів мало приміщень з хорошим під’їздом для вантажівок та рівною підлогою для руху складської техніки. Більшість потребують значних вкладень і тривалого ремонту.Компанії вдалося знайти склад без опалення. Сюди перевезли готову продукцію і витратні матеріали. Обладнання готують до роботи. Останні тижні "НВО "Риф" продає те, що виготовили до війни."Нема кому працювати – це проблема номер один. Люди виїхали за кордон та в інші області. У Львівській області десять людей з компанії. Загалом у нас 85 працівників. Частина офісних співробітників працює дистанційно", – нарікає Гусєв.Інша гостра проблема – житло. "У Львові не дуже гарна двокімнатна квартира коштує 20 тисяч гривень. Коли шукали квартиру, то три з п’яти оголошень, які ми переглядали, виявилися шахрайськими", – пояснює менеджер компанії.На думку Гусєва, для більшості бізнесів перевезення "Укрзалізницею" не має сенсу."У нас точка завантаження за 4-5 кілометрів від складу. Спочатку обладнання потрібно було б завантажити у 20-тонну фуру, потім вивантажити у вагон і знову у Львові наймати вантажівки та кран.Жоден водій фури не захоче витрачати пів дня, щоб їхати п’ять кілометрів. Скільки йому заплатять за це? Йому краще один раз з’їздити до Києва, за що можна отримати понад 40 тисяч гривень"У столиці виробництво відновиться частково, бо 85% людей виїхали.Частина працівників живе далеко від роботи, їм складно дістатися до виробництва через комендантську годину та проблеми з транспортом."Ми маємо власне приміщення в Києві площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Останні три роки безперервно інвестували в його ремонт. У травні планували закінчити доволі дорогий ремонт офісного блоку.Повна евакуація – це дуже великі кошти. Демонтувати 10-15 станків і перевезти їх коштує стільки, що за ці гроші можна купити кілька квартир", – підкреслює Гусєв.