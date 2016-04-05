edvardd написав:
по верхним "прилетает" чаще, и бахи все слышны, в отличии от нижних...
Харьковская практика показывает, что это не совсем так.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 12:52
Харьковская практика показывает, что это не совсем так.
Додано: Вів 29 бер, 2022 12:53
Нервная обстановка последних недель негативно отражается на состоянии здоровья президента роиси тупина. Не только посвященные в реальную ситуацию со здоровьем президента, но и обслуживающий персонал и охрана имеющие возможность лично созерцать тупина говорят, что он "сильно сдал" за последнее время. На прошлой неделе тупин проходил очередное большое медицинское обследование которое выявило ухудшение ряда показателей. Напомним, что у президента роисии тупина из основных клинических диагнозов: онкология, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.
На прошлой неделе к тупину вернулась напасть в виде ночного недержания, которого, благодаря прогрессивному лечению, удавалось избегать несколько месяцев. Утром 25 марта прислуга сообщила начальнику смены о необходимости утилизировать постельное бельё тупина в связи с "инцидентом", о чём сообщили и лечащим врачам президента.
По словам людей из близкого круга президента в последнее время тупин пребывает в сильном нервном напряжении и ограничил контакты до минимума. Президент находится, большую часть времени, в одном из двух бункеров на случай ядерной войны один из которых находится в Уральских горах, а второй на Алтае, перемещаясь из одного в другой, примерно, раз в десять дней.
короче очкует...у меня в первые дни ракетных обстрелов собака тоже обосралась, и есть стала в 2 раза больше и сама! а теперь возвращается в норму - стала перебирать едой,требует с рук кормить...короче победа скоро...
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:07
не переїдуть...немає тут таких умов.
Реалії евакуації
"Були спроби держави допомогти в переїзді, підтримувався контакт з Львівською військово-цивільною адміністрацією. Нам надали перелік приміщень для оренди. Ми переглянули близько десяти варіантів, але жоден не підійшов.
Більшість з них – це 30-60 кілометрів від Львова. Майже всі приміщення не пристосовані для виробництва. Основна проблема з електрикою. Нам треба 50-100 кВт, а там електрика лише для освітлення", – розповідає менеджер компанії.
Серед пропонованих варіантів мало приміщень з хорошим під’їздом для вантажівок та рівною підлогою для руху складської техніки. Більшість потребують значних вкладень і тривалого ремонту.
Компанії вдалося знайти склад без опалення. Сюди перевезли готову продукцію і витратні матеріали. Обладнання готують до роботи. Останні тижні "НВО "Риф" продає те, що виготовили до війни.
"Нема кому працювати – це проблема номер один. Люди виїхали за кордон та в інші області. У Львівській області десять людей з компанії. Загалом у нас 85 працівників. Частина офісних співробітників працює дистанційно", – нарікає Гусєв.
Інша гостра проблема – житло. "У Львові не дуже гарна двокімнатна квартира коштує 20 тисяч гривень. Коли шукали квартиру, то три з п’яти оголошень, які ми переглядали, виявилися шахрайськими", – пояснює менеджер компанії.
На думку Гусєва, для більшості бізнесів перевезення "Укрзалізницею" не має сенсу.
"У нас точка завантаження за 4-5 кілометрів від складу. Спочатку обладнання потрібно було б завантажити у 20-тонну фуру, потім вивантажити у вагон і знову у Львові наймати вантажівки та кран.
Жоден водій фури не захоче витрачати пів дня, щоб їхати п’ять кілометрів. Скільки йому заплатять за це? Йому краще один раз з’їздити до Києва, за що можна отримати понад 40 тисяч гривень"
Повністю переїжджати з Києва "НВО "Риф" не планує. У столиці виробництво відновиться частково, бо 85% людей виїхали.
Частина працівників живе далеко від роботи, їм складно дістатися до виробництва через комендантську годину та проблеми з транспортом.
"Ми маємо власне приміщення в Києві площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Останні три роки безперервно інвестували в його ремонт. У травні планували закінчити доволі дорогий ремонт офісного блоку.
Повна евакуація – це дуже великі кошти. Демонтувати 10-15 станків і перевезти їх коштує стільки, що за ці гроші можна купити кілька квартир", – підкреслює Гусєв.
Коли війна закінчиться, можливо, компанія залишить у Львові філіал зі складом і локальним виробництвом.
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Стосовно обстрілів. Після огляду багатьох багатоповерхівок на пошкодження авіабомбами та артилерією зробив висновок, що найбільш надійними є дома з білої цегли. Навіть 250-500 кілограмові авіабомби не руйнують повністю дім. Найбільш безпечні поверхи - середні. Найбільш безпечні місця - біля ліфтових шахт, бажано за двома несучими стінами. Правило двох стін саме для таких випадків.
Потрапляння вибухового снаряду в монолітний дом здуває усі стіни із піноблоку на всьому поверці наскрізь, але інші поверхи майже не ушкоджуються.
Найбільш небезпечні панельні будинки - складаються усі поверхи.
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:41
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:46
Может наконец Чернигов перестанут кошмарить?
❗️Украина сообщает о выводе части войск РФ из Киевской области
Генштаб вооруженных сил Украины сообщает о выводе части войск России из Киевской и Черниговской областей.
По информации военные, у России наблюдаются “серьезные проблемы с ротацией войск”.
@bbcrussian
⚡️Результаты переговоров со стороны России
❗️Минобороны РФ: Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях
Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине — Мединский
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 14:03, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 29 бер, 2022 13:46
Результаты переговоров. Подоляк:
▪️Україна функціонує трохи інакше, аніж РФ. Для нас головне, щоб держава спілкувалася із суспільством. Імплементація рішення буде йти за процедурою: референдум, потім ратифікація парламентів країн гарантій.
▪️Щодо Криму, це окремий пункт договору. Протягом 15 років будемо з Росією проводити перемовинити щодо Криму, протягом цього часу ніяких військових дій.
▪️Щодо ОРДЛО — це теж окремий пункт.
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