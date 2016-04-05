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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 575576577578579580>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:22

Прилеты по Ирпеню или почему не надо брать мансарды

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:24

  шурец написав:Что именно понимается под нейтралитетом (Александр Чалый):

▪️ Отказ от вступления в военно-политические союзы;
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
▪️Проведение учений на ее территории будет возможно только с согласия стран-гарантов (т.е., РФ в том числе);
▪️Все страны-гаранты должны будут не мешать, более того, - содействовать вступлению Украины в Евросоюз. :oops:

Не нейтралітет, а позаблоковість.
Нейтралітет це для Швейцарії.
Я на таке не підпишуся і не голосуватиму, і, думаю, що більшість українців, а також депутатів не підуть.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:27

  шурец написав:Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни :oops: слова

зрада-зрада,
продіджі, давай насип позитива два відра
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:о.
Але це дуже просто. Тому сумніваюся, що реально
источники которые я читаю (ТГ каналы в том числе русские но не провластные) все как один говорили что с обеспечением армии в РФ какая то беда, нет каких-то элементарных вещей. Все боеспособное отправили в первый день. Снимают технику с консервации. На видео пленные тоже жаловались, кому то даже автомат не дали. Клоун с Мариуполя пару страниц назад тоже говорил, что Азов укомплектован намного лучше.

Так что в этом свете сокращение театра боевых действий выглядит логично. Мощь русской армии сдулась как пузырь. Всё разворовано. Остаются ракеты и Яо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:35

Пропоную для підтримки патріотичного настрою і для того щоб ворогам ускладнити розуміння нашого форуму перейти на українську, у мене від цих звірств які творять орки язик не повертається говорит , а руки не можуть писати на їх мові.
Тепер запитання московія вже застосовувала хімічну зброю в Сирії проти цивільного мирного населення і і рівняла із землею Аллепо , тоді світ проігнорував... Тож чому тоді проігнорували?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:36

  flyman написав:
  шурец написав:Что именно понимается под нейтралитетом (Александр Чалый):

▪️ Отказ от вступления в военно-политические союзы;
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
▪️Проведение учений на ее территории будет возможно только с согласия стран-гарантов (т.е., РФ в том числе);
▪️Все страны-гаранты должны будут не мешать, более того, - содействовать вступлению Украины в Евросоюз. :oops:

Не нейтралітет, а позаблоковість.
Нейтралітет це для Швейцарії.
Я на таке не підпишуся і не голосуватиму, і, думаю, що більшість українців, а також депутатів не підуть.

Флай, наши и не наши нормально поняли что НАТО это прошлое. Поэтому создают новые правила, новые союзы, новую 5 статью. Посмотрим. Нам как обычно день простоять, да ночь продержаться. Русские уже ноют что пельмени были 360руб стали 420руб. Прям булочку малятко вспомнила ;) ни один канал РФ не спрашивал напрямую у гражданок как они будут жить на огородах без памперсов и прокладок отдавая своих 17 летних пацанов на старой технике под обстрел джавелинами. А пенсионеров как будут жить без пенсий, которые отдадут армии на пожрать. Я уже пари заключила на 100евро. Война не будет более 3 месяцев. Мне говорят что более 6. Посмотрим.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:37

  шурец написав:Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни :oops: слова

Вы хотите, чтобы переговоры зашли в тупик не начавшись?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:38

  vitaliian написав:
  flyman написав:о.
Але це дуже просто. Тому сумніваюся, що реально
источники которые я читаю (ТГ каналы в том числе русские но не провластные) все как один говорили что с обеспечением армии в РФ какая то беда, нет каких-то элементарных вещей. Все боеспособное отправили в первый день. Снимают технику с консервации. На видео пленные тоже жаловались, кому то даже автомат не дали. Клоун с Мариуполя пару страниц назад тоже говорил, что Азов укомплектован намного лучше.

Так что в этом свете сокращение театра боевых действий выглядит логично. Мощь русской армии сдулась как пузырь. Всё разворовано. Остаются ракеты и Яо.


тоді

▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;


РФ забирає бази з Криму?
Чи як то розуміти?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:40

  juristkostya написав:
  шурец написав:Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни :oops: слова

Вы хотите, чтобы переговоры зашли в тупик не начавшись?



тобто десятки тисяч вбитих скалічених згвалтованих українців це курям на сміх?????????
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:42

  stm написав:
  flyman написав:
  шурец написав:Что именно понимается под нейтралитетом (Александр Чалый):

▪️ Отказ от вступления в военно-политические союзы;
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
▪️Проведение учений на ее территории будет возможно только с согласия стран-гарантов (т.е., РФ в том числе);
▪️Все страны-гаранты должны будут не мешать, более того, - содействовать вступлению Украины в Евросоюз. :oops:

Не нейтралітет, а позаблоковість.
Нейтралітет це для Швейцарії.
Я на таке не підпишуся і не голосуватиму, і, думаю, що більшість українців, а також депутатів не підуть.

Флай, наши и не наши нормально поняли что НАТО это прошлое. Поэтому создают новые правила, новые союзы, новую 5 статью. Посмотрим. Нам как обычно день простоять, да ночь продержаться. Русские уже ноют что пельмени были 360руб стали 420руб. Прям булочку малятко вспомнила ;) ни один канал РФ не спрашивал напрямую у гражданок как они будут жить на огородах без памперсов и прокладок отдавая своих 17 летних пацанов на старой технике под обстрел джавелинами. А пенсионеров как будут жить без пенсий, которые отдадут армии на пожрать. Я уже пари заключила на 100евро. Война не будет более 3 месяцев. Мне говорят что более 6. Посмотрим.

до чого тут НАТО,
ми не можем укласти союз ні з Польщею, чи з Туреччиною, чи Великобританією

тільки що написав про бази: що РФ забере бази із Крима?

Тобто нейтралітет, звучить як "демітиралізація".

Нах-нах.

А якщо в РФ так дійсно погано, то тре додавлювати, а не зупинятися на півдороги, що через пару років виллється у нове вторгнення РФ, а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.

Нашим тре перехоплювати ініціативу, а не жувати соплі і дивитися як перегруповується ЗС РФ.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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