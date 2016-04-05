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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:22
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vitaliian
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:24
шурец написав:
Что именно понимается под нейтралитетом (Александр Чалый):
▪️ Отказ от вступления в военно-политические союзы;
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
▪️Проведение учений на ее территории будет возможно только с согласия стран-гарантов (т.е., РФ в том числе);
▪️Все страны-гаранты должны будут не мешать, более того, - содействовать вступлению Украины в Евросоюз.
Не нейтралітет, а позаблоковість.
Нейтралітет це для Швейцарії.
Я на таке не підпишуся і не голосуватиму, і, думаю, що більшість українців, а також депутатів не підуть.
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flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:27
шурец написав:
Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни
слова
зрада-зрада,
продіджі, давай насип позитива два відра
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flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:34
flyman написав:
о.
Але це дуже просто. Тому сумніваюся, що реально
источники которые я читаю (ТГ каналы в том числе русские но не провластные) все как один говорили что с обеспечением армии в РФ какая то беда, нет каких-то элементарных вещей. Все боеспособное отправили в первый день. Снимают технику с консервации. На видео пленные тоже жаловались, кому то даже автомат не дали. Клоун с Мариуполя пару страниц назад тоже говорил, что Азов укомплектован намного лучше.
Так что в этом свете сокращение театра боевых действий выглядит логично. Мощь русской армии сдулась как пузырь. Всё разворовано. Остаются ракеты и Яо.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 бер, 2022 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:35
Пропоную для підтримки патріотичного настрою і для того щоб ворогам ускладнити розуміння нашого форуму перейти на українську, у мене від цих звірств які творять орки язик не повертається говорит , а руки не можуть писати на їх мові.
Тепер запитання московія вже застосовувала хімічну зброю в Сирії проти цивільного мирного населення і і рівняла із землею Аллепо , тоді світ проігнорував... Тож чому тоді проігнорували?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:36
flyman написав: шурец написав:
Что именно понимается под нейтралитетом (Александр Чалый):
▪️ Отказ от вступления в военно-политические союзы;
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
▪️Проведение учений на ее территории будет возможно только с согласия стран-гарантов (т.е., РФ в том числе);
▪️Все страны-гаранты должны будут не мешать, более того, - содействовать вступлению Украины в Евросоюз.
Не нейтралітет, а позаблоковість.
Нейтралітет це для Швейцарії.
Я на таке не підпишуся і не голосуватиму, і, думаю, що більшість українців, а також депутатів не підуть.
Флай, наши и не наши нормально поняли что НАТО это прошлое. Поэтому создают новые правила, новые союзы, новую 5 статью. Посмотрим. Нам как обычно день простоять, да ночь продержаться. Русские уже ноют что пельмени были 360руб стали 420руб. Прям булочку малятко вспомнила
ни один канал РФ не спрашивал напрямую у гражданок как они будут жить на огородах без памперсов и прокладок отдавая своих 17 летних пацанов на старой технике под обстрел джавелинами. А пенсионеров как будут жить без пенсий, которые отдадут армии на пожрать. Я уже пари заключила на 100евро. Война не будет более 3 месяцев. Мне говорят что более 6. Посмотрим.
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stm
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:37
шурец написав:
Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни
слова
Вы хотите, чтобы переговоры зашли в тупик не начавшись?
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juristkostya
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:38
vitaliian написав: flyman написав:
о.
Але це дуже просто. Тому сумніваюся, що реально
источники которые я читаю (ТГ каналы в том числе русские но не провластные) все как один говорили что с обеспечением армии в РФ какая то беда, нет каких-то элементарных вещей. Все боеспособное отправили в первый день. Снимают технику с консервации. На видео пленные тоже жаловались, кому то даже автомат не дали. Клоун с Мариуполя пару страниц назад тоже говорил, что Азов укомплектован намного лучше.
Так что в этом свете сокращение театра боевых действий выглядит логично. Мощь русской армии сдулась как пузырь. Всё разворовано. Остаются ракеты и Яо.
тоді
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
РФ забирає бази з Криму?
Чи як то розуміти?
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flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:40
juristkostya написав: шурец написав:
Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни
слова
Вы хотите, чтобы переговоры зашли в тупик не начавшись?
тобто десятки тисяч вбитих скалічених згвалтованих українців це курям на сміх?????????
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:42
stm написав: flyman написав: шурец написав:
Что именно понимается под нейтралитетом (Александр Чалый):
▪️ Отказ от вступления в военно-политические союзы;
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
▪️Проведение учений на ее территории будет возможно только с согласия стран-гарантов (т.е., РФ в том числе);
▪️Все страны-гаранты должны будут не мешать, более того, - содействовать вступлению Украины в Евросоюз.
Не нейтралітет, а позаблоковість.
Нейтралітет це для Швейцарії.
Я на таке не підпишуся і не голосуватиму, і, думаю, що більшість українців, а також депутатів не підуть.
Флай, наши и не наши нормально поняли что НАТО это прошлое. Поэтому создают новые правила, новые союзы, новую 5 статью. Посмотрим. Нам как обычно день простоять, да ночь продержаться. Русские уже ноют что пельмени были 360руб стали 420руб. Прям булочку малятко вспомнила
ни один канал РФ не спрашивал напрямую у гражданок как они будут жить на огородах без памперсов и прокладок отдавая своих 17 летних пацанов на старой технике под обстрел джавелинами. А пенсионеров как будут жить без пенсий, которые отдадут армии на пожрать. Я уже пари заключила на 100евро. Война не будет более 3 месяцев. Мне говорят что более 6. Посмотрим.
до чого тут НАТО,
ми не можем укласти союз ні з Польщею, чи з Туреччиною, чи Великобританією
тільки що написав про бази: що РФ забере бази із Крима?
Тобто нейтралітет, звучить як "демітиралізація".
Нах-нах.
А якщо в РФ так дійсно погано, то тре додавлювати, а не зупинятися на півдороги, що через пару років виллється у нове вторгнення РФ, а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.
Нашим тре перехоплювати ініціативу, а не жувати соплі і дивитися як перегруповується ЗС РФ.
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 29 бер, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
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