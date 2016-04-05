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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 576577578579580>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:42

  yama написав:для того щоб ворогам ускладнити розуміння нашого форуму
шпиономания? Наш форум конечно кладезь полезной информации для врага.

Я буду продолжать писать по русски, своим примером показывая, что не все русскоязычные = русский мир.

А вообще после этого демарша вертикаль власти в РФ по идее дала трещину, показав всем не такой уж Путин и сильный каким его рисуют россми

И в будущем есть надежда на адекватного президента (например набиуллина) с прекращениеи тиражирования ненависти к украинцам.

Людей не переделать, братьями мы не будем, но враг под боком тоже не хорошо ни для кого.
  flyman написав:А якщо в РФ так дійсно погано, то тре додавлювати, а не зупинятися на півдороги, що через пару років виллється у нове вторгнення РФ
была инфа что у США закончились джавелины, по сводкам видно сколько бронетехники пожгли, так что желания это одно а возможности другое. больше скажу, топ поставщик оружия в Украину - Турция и если уже Эрдоган приложил руку к перемирию, надо прислушаться, т к у него есть и другой рычаг это перемирие получить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.

Хто і як змусить Україну не озброюватись рівно настільки, наскільки їй вистачить коштів та допомоги партнерів?? Щось заважало Німеччині озброїтись між світовими війнами, не дивлячись на принизливі умови капітуляції в першій світовій??
Тут питання в наших фінансових та інженерних можливостях озброюватись. Як себе почувають наші танкові заводи після обстрілу ракетами? (Львівський чи не останній, який був донедавна цілий,але і його вцілили ракетами днями).
Як себе почувають наші заводи (КБ) Луч та Південний? Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію. Дебільна сусідня країна була такою всю свою історію. І нічого в ній не зміниться навіть зі смертю путіна. Це прогнивший отруєний народець. Його від фашизму лікувати потрібно кілька поколінь. Років 60.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 бер, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yama написав:Тепер запитання московія вже застосовувала хімічну зброю в Сирії проти цивільного мирного населення і і рівняла із землею Аллепо , тоді світ проігнорував... Тож чому тоді проігнорували?

Тому що там рашу запрошувала офіційна влада. В Алепо давали зелені коридори для мирних, а в Маріуполі не дали. Це важливіше за хімічні атаки.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:58

  Hotab написав:
  flyman написав:а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.

Хто і як змусить Україну не озброюватись рівно настільки, наскільки їй вистачить коштів та допомоги партнерів?? Щось заважало Німеччині озброїтись між світовими війнами, не дивлячись на принизливі умови капітуляції в першій світовій??
Тут питання в наших фінансових та інженерних можливостях озброюватись. Як себе почувають наші танкові заводи після обстрілу ракетами? (Львівський чи не останній, який був донедавна цілий,але і його вцілили ракетами днями).
Як себе почувають наші заводи (КБ) Луч та Південний? Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію. Дебільна сусідня країна була такою всю свою історію. І нічого в ній не зміниться навіть зі смертю путіна. Це прогнивший отруєний народець. Його від фашизму лікувати потрібно кілька поколінь. Років 60.

Зараз пропонують зупинитися напівдорозі і фактичино прийняти нейтралітет в дусі "я не я і хата не моя".

Якщо я був за підписання миру в перші кілька днів, коли інфраструктура не була зруйнована, то тепер "згорів сарай - гори і хата". Втрачати нам вже нема що, тре щоб РФ та РБ відчули на собі те саме. РБ я би в першу чергу гахнув по Мозирю та Гомелю.
Це моментальну би вибило слабу ланку. Далі Придністров"я, ще одна слаба ланка. Зайняти і щоб не висіло як ніж над спиною.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:тоді

▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;


РФ забирає бази з Криму?
Чи як то розуміти

Крим і Лугандон за дужками.
Найгірше в наших пропозиціях те, що більше не буде військових навчань з партнерами. Все інше бла-бла про гарантії, які можуть і не спрацювати, як і в НАТО чи ОДКБ. Польщі гарантії не допомогли, у другій світовій.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:00

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.

Хто і як змусить Україну не озброюватись рівно настільки, наскільки їй вистачить коштів та допомоги партнерів?? Щось заважало Німеччині озброїтись між світовими війнами, не дивлячись на принизливі умови капітуляції в першій світовій??
Тут питання в наших фінансових та інженерних можливостях озброюватись. Як себе почувають наші танкові заводи після обстрілу ракетами? (Львівський чи не останній, який був донедавна цілий,але і його вцілили ракетами днями).
Як себе почувають наші заводи (КБ) Луч та Південний? Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію. Дебільна сусідня країна була такою всю свою історію. І нічого в ній не зміниться навіть зі смертю путіна. Це прогнивший отруєний народець. Його від фашизму лікувати потрібно кілька поколінь. Років 60.

Зараз пропонують зупинитися напівдорозі і фактичино прийняти нейтралітет в дусі "я не я і хата не моя".

Якщо я був за підписання миру в перші кілька днів, коли інфраструктура не була зруйнована, то тепер "згорів сарай - гори і хата". Втрачати нам вже нема що, тре щоб РФ та РБ відчули на собі те саме.
вы сейчас правы примерно в той же степени, как когда анализировали полномочия президента во внешней политике
То есть, неправы на 100%
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:00

  Hotab написав:Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію
Зображення
  flyman написав:Втрачати нам вже нема що,
вы лично что потеряли?!
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:02

  lapay написав:
  flyman написав:тоді

▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;


РФ забирає бази з Криму?
Чи як то розуміти

Крим і Лугандон за дужками.
Найгірше в наших пропозиціях те, що більше не буде військових навчань з партнерами. Все інше бла-бла про гарантії, які можуть і не спрацювати, як і в НАТО чи ОДКБ. Польщі гарантії не допомогли, у другій світовій.

там "навчань на території України", про участь в умовній території Польщі не було мови
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:04

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію
Зображення
  flyman написав:Втрачати нам вже нема що,
вы лично что потеряли?!

в черговий раз мокаю тебе в калюжу: не переходь на особистості
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:в черговий раз мокаю тебе в калюжу: не переходь на особистості
а может у вас полномочия расписываться за всех, я не готов решать за людей терять им дальше жильё и жизни или нет. Материя тонкая.
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