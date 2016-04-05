yama написав:для того щоб ворогам ускладнити розуміння нашого форуму
шпиономания? Наш форум конечно кладезь полезной информации для врага.
Я буду продолжать писать по русски, своим примером показывая, что не все русскоязычные = русский мир.
А вообще после этого демарша вертикаль власти в РФ по идее дала трещину, показав всем не такой уж Путин и сильный каким его рисуют россми
И в будущем есть надежда на адекватного президента (например набиуллина) с прекращениеи тиражирования ненависти к украинцам.
Людей не переделать, братьями мы не будем, но враг под боком тоже не хорошо ни для кого.
flyman написав:А якщо в РФ так дійсно погано, то тре додавлювати, а не зупинятися на півдороги, що через пару років виллється у нове вторгнення РФ
была инфа что у США закончились джавелины, по сводкам видно сколько бронетехники пожгли, так что желания это одно а возможности другое. больше скажу, топ поставщик оружия в Украину - Турция и если уже Эрдоган приложил руку к перемирию, надо прислушаться, т к у него есть и другой рычаг это перемирие получить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 14:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.
Хто і як змусить Україну не озброюватись рівно настільки, наскільки їй вистачить коштів та допомоги партнерів?? Щось заважало Німеччині озброїтись між світовими війнами, не дивлячись на принизливі умови капітуляції в першій світовій?? Тут питання в наших фінансових та інженерних можливостях озброюватись. Як себе почувають наші танкові заводи після обстрілу ракетами? (Львівський чи не останній, який був донедавна цілий,але і його вцілили ракетами днями). Як себе почувають наші заводи (КБ) Луч та Південний? Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію. Дебільна сусідня країна була такою всю свою історію. І нічого в ній не зміниться навіть зі смертю путіна. Це прогнивший отруєний народець. Його від фашизму лікувати потрібно кілька поколінь. Років 60.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 бер, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.
Хто і як змусить Україну не озброюватись рівно настільки, наскільки їй вистачить коштів та допомоги партнерів?? Щось заважало Німеччині озброїтись між світовими війнами, не дивлячись на принизливі умови капітуляції в першій світовій?? Тут питання в наших фінансових та інженерних можливостях озброюватись. Як себе почувають наші танкові заводи після обстрілу ракетами? (Львівський чи не останній, який був донедавна цілий,але і його вцілили ракетами днями). Як себе почувають наші заводи (КБ) Луч та Південний? Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію. Дебільна сусідня країна була такою всю свою історію. І нічого в ній не зміниться навіть зі смертю путіна. Це прогнивший отруєний народець. Його від фашизму лікувати потрібно кілька поколінь. Років 60.
Зараз пропонують зупинитися напівдорозі і фактичино прийняти нейтралітет в дусі "я не я і хата не моя".
Якщо я був за підписання миру в перші кілька днів, коли інфраструктура не була зруйнована, то тепер "згорів сарай - гори і хата". Втрачати нам вже нема що, тре щоб РФ та РБ відчули на собі те саме. РБ я би в першу чергу гахнув по Мозирю та Гомелю. Це моментальну би вибило слабу ланку. Далі Придністров"я, ще одна слаба ланка. Зайняти і щоб не висіло як ніж над спиною.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 15:00, всього редагувалось 1 раз.
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
РФ забирає бази з Криму? Чи як то розуміти
Крим і Лугандон за дужками. Найгірше в наших пропозиціях те, що більше не буде військових навчань з партнерами. Все інше бла-бла про гарантії, які можуть і не спрацювати, як і в НАТО чи ОДКБ. Польщі гарантії не допомогли, у другій світовій.
flyman написав:а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.
Хто і як змусить Україну не озброюватись рівно настільки, наскільки їй вистачить коштів та допомоги партнерів?? Щось заважало Німеччині озброїтись між світовими війнами, не дивлячись на принизливі умови капітуляції в першій світовій?? Тут питання в наших фінансових та інженерних можливостях озброюватись. Як себе почувають наші танкові заводи після обстрілу ракетами? (Львівський чи не останній, який був донедавна цілий,але і його вцілили ракетами днями). Як себе почувають наші заводи (КБ) Луч та Південний? Мене хвилюють не договори,на які всі покладуть після підписання. А фактична можливість відродити сильну армію. Дебільна сусідня країна була такою всю свою історію. І нічого в ній не зміниться навіть зі смертю путіна. Це прогнивший отруєний народець. Його від фашизму лікувати потрібно кілька поколінь. Років 60.
Зараз пропонують зупинитися напівдорозі і фактичино прийняти нейтралітет в дусі "я не я і хата не моя".
Якщо я був за підписання миру в перші кілька днів, коли інфраструктура не була зруйнована, то тепер "згорів сарай - гори і хата". Втрачати нам вже нема що, тре щоб РФ та РБ відчули на собі те саме.
вы сейчас правы примерно в той же степени, как когда анализировали полномочия президента во внешней политике То есть, неправы на 100%
▪️ Отказ от размещения на территории Украины военных баз;
РФ забирає бази з Криму? Чи як то розуміти
Крим і Лугандон за дужками. Найгірше в наших пропозиціях те, що більше не буде військових навчань з партнерами. Все інше бла-бла про гарантії, які можуть і не спрацювати, як і в НАТО чи ОДКБ. Польщі гарантії не допомогли, у другій світовій.
там "навчань на території України", про участь в умовній території Польщі не було мови