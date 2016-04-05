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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 577578579580>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:12

  vitaliian написав:
  flyman написав:в черговий раз мокаю тебе в калюжу: не переходь на особистості
а может у вас полномочия расписываться за всех, я не готов решать за людей терять им дальше жильё и жизни или нет. Материя тонкая.

як що йти твоєю логікою, то якщо Путін особисто не насцяв мені в черевик, то претензій в мене до нього не має бути

Я відсвічую свою позицію і міркування на форумі.
Сам же ж пишеш: "не подобається, не читай і не відповідай".

Що ти, чи хто інший тут на форумі за кого вирішує?
Це платформа для обміну думками, а не для рішалова і отповєдалова.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:23

Технику рф грузят в РБ на жд платформы

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:25

  vitaliian написав:❗️Украина сообщает о выводе части войск РФ из Киевской области

Генштаб вооруженных сил Украины сообщает о выводе части войск России из Киевской и Черниговской областей.

По информации военные, у России наблюдаются “серьезные проблемы с ротацией войск”.

https://t.me/bbcrussian/25816

@bbcrussian

⚡️Результаты переговоров со стороны России

❗️Минобороны РФ: Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине — Мединский
Это финт ушами. Они Все перебрасывают на линию Мариуполь, Донецк, Изюм.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:28

  шурец написав:Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни :oops: слова
Ну если б мы победили их, то ..... А так пока хорошо и это. Пусть отведут войска и перестанут бомбить, а там разберемся.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:30

  otg написав:Они Все перебрасывают на линию Мариуполь, Донецк, Изюм
ну так и мы можем снять солдат с защиты Киева/Одессы. По разным оценкам здесь у нас немалая группировка. На манеже всё те же, но количество обстрелов Бучи/Ирпеня/Чернигова сократится, а это тоже немало. Десятки тысяч людей живут без света и воды. Эти города почти не снабжаются медикаментами и продуктами. В Буче ко всему мародёрство и грабежи. Мы получаем больше проффита от их отхода чем они на восточном фланге. Я продолжаю верить что у них проблемы со снабжением, если там даже ракет море, то обеспечение личного состава очень слабое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 15:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:33

  flyman написав:
А якщо в РФ так дійсно погано, то тре додавлювати, а не зупинятися на півдороги, що через пару років виллється у нове вторгнення РФ, а в нас ЗСУ буде озброєне як поліцаї, макс. калаш, і то не у всіх.

Нашим тре перехоплювати ініціативу, а не жувати соплі і дивитися як перегруповується ЗС РФ.
Вы надеюсь в войсках, готовы додавливать?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:33

  otg написав:
  vitaliian написав:❗️Украина сообщает о выводе части войск РФ из Киевской области

Генштаб вооруженных сил Украины сообщает о выводе части войск России из Киевской и Черниговской областей.

По информации военные, у России наблюдаются “серьезные проблемы с ротацией войск”.

https://t.me/bbcrussian/25816

@bbcrussian

⚡️Результаты переговоров со стороны России

❗️Минобороны РФ: Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине — Мединский
Это финт ушами. Они Все перебрасывают на линию Мариуполь, Донецк, Изюм.

Отож, беруть час на те щоб перегрупуватися і перекинути сили на південь, де закінчити з окупацією Донецької, Луганської та Херсоньскої області.
Наступний етап - проголошення Малоросії та приєднання до РФ.
А тут уже хтось чує "запах перемоги", і що РФ сдулася
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Наступний етап - проголошення Малоросії
вангую что Херсон и Каховку они не удержат. Там бутылочное горло - антоновский мост.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:36

  vitaliian написав:
  flyman написав:Наступний етап - проголошення Малоросії
вангую что Херсон и Каховку они не удержат. Там бутылочное горло - антоновский мост.

Якщо так, то хто заважає їх спустити назад в Крим по каналу?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:36

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:в черговий раз мокаю тебе в калюжу: не переходь на особистості
а может у вас полномочия расписываться за всех, я не готов решать за людей терять им дальше жильё и жизни или нет. Материя тонкая.

як що йти твоєю логікою, то якщо Путін особисто не насцяв мені в черевик, то претензій в мене до нього не має бути

Я відсвічую свою позицію і міркування на форумі.
Сам же ж пишеш: "не подобається, не читай і не відповідай".

Що ти, чи хто інший тут на форумі за кого вирішує?
Це платформа для обміну думками, а не для рішалова і отповєдалова.

Флай, это не честно. Пока вы не с синей ленточкой на руке и ноге. Пока Вы не проходите битвы где херачит Арта. Где работают снайпера с той стороны. Вы не можете так рассуждать. Да, это верно, но стоимость - жизни. Статистика - с одной стороны, трагедии - с другой. Замороженный конфликт на Кипре лучше кровопролитной войны. У моих родственников трагедия, родственник с сердечным приступом в Мелитополе. И я при всех знаниях, кроме волонтёров вообще ничего найти не могу. Черновцы мне отписались о гум.помощи, трындец - памперсы 1 упаковка+мука 1 кг. И волонтеры разгружающие вагоны, фуры от ЕС...
Востаннє редагувалось stm в Вів 29 бер, 2022 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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