Додано: Вів 29 бер, 2022 15:30

otg написав: Они Все перебрасывают на линию Мариуполь, Донецк, Изюм Они Все перебрасывают на линию Мариуполь, Донецк, Изюм

ну так и мы можем снять солдат с защиты Киева/Одессы. По разным оценкам здесь у нас немалая группировка. На манеже всё те же, но количество обстрелов Бучи/Ирпеня/Чернигова сократится, а это тоже немало. Десятки тысяч людей живут без света и воды. Эти города почти не снабжаются медикаментами и продуктами. В Буче ко всему мародёрство и грабежи. Мы получаем больше проффита от их отхода чем они на восточном фланге. Я продолжаю верить что у них проблемы со снабжением, если там даже ракет море, то обеспечение личного состава очень слабое.