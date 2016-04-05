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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37
vitaliian написав:
ну так и мы можем снять солдат с защиты Киева/Одессы. По разным оценкам здесь у нас немалая группировка. На манеже всё те же, но количество обстрелов Бучи/Ирпеня/Чернигова сократится, а это тоже немало. Десятки тысяч людей живут без света и воды. Эти города почти не снабжаются медикаментами и продуктами. В Буче ко всему мародёрство и грабежи. Мы получаем больше проффита от их отхода чем они на восточном фланге.
Не так все просто. Они осуществят переброску по своей территории, к которой наша арта доступа не имеет. А нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами. Конечно можно было б достать "Точкой-У", но это вряд ли будут делать по территории России, по разным причинам.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37
В освобожденном от российских оккупантов городе-герое Ирпене, западном пригороде Киева, разрушено 50% зданий. В город сейчас нельзя возвращаться, ведь еще идут обстрелы, заявил в эфире национального телемарафона мэр Ирпеня Александр Маркушин
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:42
otg написав:
нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами
каким образом их арта достанет юг киевской, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую Днепропетровскую и Запорожскую (на участке от Днепра до Запорожья?)
радиус градов 30 км а ракеты типа калибр заепутся пускать, если релокация будет происходить по разным марштутам, автомобилями с дистанцией в 1-2 км. Это тысячи ракет надо выпустить по динамичным целям.
Поездами стрёмно там можно вычислить жпс координаты зная время отправления и скорость состава.
Пока они поражали калибрами только статичные цели.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:46
vitaliian написав: otg написав:
нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами
каким образом их арта достанет юг киевской, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую Днепропетровскую и Запорожскую (на участке от Днепра до Запорожья?)
радиус градов 30 км а ракеты типа калибр заепутся пускать, если релокация будет происходить по разным марштутам, автомобилями с дистанцией в 1-2 км. Это тысячи ракет надо выпустить по динамичным целям.
Пока они поражали только статичные.
Сумніваюся, що щось буде взагалі видвигатися кудись, так як з Дніпра чи Кривого Рогу ніхто ні куди не рипається, кожен сидить в своєму місті і чекає з моря погоди.
Ірпінь що був 70% у нас під контролем до повного звільнення визволяли більше тижня.
І то я думаю тільки тому, що ЗС РФ змістила акценти на південний фронт і почала знімати сили з півночі.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:49
vitaliian написав: otg написав:
нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами
каким образом их арта достанет юг киевской, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую Днепропетровскую и Запорожскую (на участке от Днепра до Запорожья?)
радиус градов 30 км а ракеты типа калибр заепутся пускать, если релокация будет происходить по разным марштутам, автомобилями с дистанцией в 1-2 км. Это тысячи ракет надо выпустить по динамичным целям.
Поездами стрёмно там можно вычислить жпс координаты зная время отправления и скорость состава.
Пока они поражали калибрами только статичные цели.
Если б так все было просто и Мариуполю помогли бы. Послушайте Аристовича. Вы не забывайте что есть еще авиация.
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