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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37
vitaliian написав:
ну так и мы можем снять солдат с защиты Киева/Одессы. По разным оценкам здесь у нас немалая группировка. На манеже всё те же, но количество обстрелов Бучи/Ирпеня/Чернигова сократится, а это тоже немало. Десятки тысяч людей живут без света и воды. Эти города почти не снабжаются медикаментами и продуктами. В Буче ко всему мародёрство и грабежи. Мы получаем больше проффита от их отхода чем они на восточном фланге.
Не так все просто. Они осуществят переброску по своей территории, к которой наша арта доступа не имеет. А нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами. Конечно можно было б достать "Точкой-У", но это вряд ли будут делать по территории России, по разным причинам.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37
В освобожденном от российских оккупантов городе-герое Ирпене, западном пригороде Киева, разрушено 50% зданий. В город сейчас нельзя возвращаться, ведь еще идут обстрелы, заявил в эфире национального телемарафона мэр Ирпеня Александр Маркушин
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:42
otg написав:
нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами
каким образом их арта достанет юг киевской, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую Днепропетровскую и Запорожскую (на участке от Днепра до Запорожья?)
радиус градов 30 км а ракеты типа калибр заепутся пускать, если релокация будет происходить по разным марштутам, автомобилями с дистанцией в 1-2 км. Это тысячи ракет надо выпустить по динамичным целям.
Поездами стрёмно там можно вычислить жпс координаты зная время отправления и скорость состава.
Пока они поражали калибрами только статичные цели.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:46
vitaliian написав: otg написав:
нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами
каким образом их арта достанет юг киевской, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую Днепропетровскую и Запорожскую (на участке от Днепра до Запорожья?)
радиус градов 30 км а ракеты типа калибр заепутся пускать, если релокация будет происходить по разным марштутам, автомобилями с дистанцией в 1-2 км. Это тысячи ракет надо выпустить по динамичным целям.
Пока они поражали только статичные.
Сумніваюся, що щось буде взагалі видвигатися кудись, так як з Дніпра чи Кривого Рогу ніхто ні куди не рипається, кожен сидить в своєму місті і чекає з моря погоди.
Ірпінь що був 70% у нас під контролем до повного звільнення визволяли більше тижня.
І то я думаю тільки тому, що ЗС РФ змістила акценти на південний фронт і почала знімати сили з півночі.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:49
vitaliian написав: otg написав:
нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами
каким образом их арта достанет юг киевской, Черкасскую, Кировоградскую, Винницкую, Полтавскую Днепропетровскую и Запорожскую (на участке от Днепра до Запорожья?)
радиус градов 30 км а ракеты типа калибр заепутся пускать, если релокация будет происходить по разным марштутам, автомобилями с дистанцией в 1-2 км. Это тысячи ракет надо выпустить по динамичным целям.
Поездами стрёмно там можно вычислить жпс координаты зная время отправления и скорость состава.
Пока они поражали калибрами только статичные цели.
Если б так все было просто и Мариуполю помогли бы. Послушайте Аристовича. Вы не забывайте что есть еще авиация.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:56
шурец написав:
Странно что не про репарации, в какой территории будет ордло пока будут идти переговоры по каким законам будет жить Крым пока будут идти переговоры и про выдачу военных преступников тоже ни
слова
Ну да, и о передаче Украине Воронежской и Курской областей тоже ни слова. Зрада-зрадная.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:57
Желающим додавливать. Я понимаю что вы сами гибнуть не хотите. Уверены что кто то за вас это должен делать -это понятно. Теперь немного с теории. Что бы "додавливать" нужен 5-кратный перевес и не только в живой силе, но и в технике. К сожалению пока этого у нас нет и никто не дает оружия. Это все азы военной науки. Если вы даже в армии не служили, зачем рассказывать свои хотелки?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:03
yama написав:
Пропоную для підтримки патріотичного настрою і для того щоб ворогам ускладнити розуміння нашого форуму перейти на українську, у мене від цих звірств які творять орки язик не повертається говорит , а руки не можуть писати на їх мові.
Тепер запитання московія вже застосовувала хімічну зброю в Сирії проти цивільного мирного населення і і рівняла із землею Аллепо , тоді світ проігнорував... Тож чому тоді проігнорували?
Тому, що у ті часи РФ розглядалася Заходом як "важливий та надійний партнер у боротьбі з тероризмом", усі накладали в штани при слові "ІГІЛ". Потім США злило Сірію повністю рашистам та туркам.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:04
stm написав:
И я при всех знаниях, кроме волонтёров вообще ничего найти не могу. Черновцы мне отписались о гум.помощи, трындец - памперсы 1 упаковка+мука 1 кг. И волонтеры разгружающие вагоны, фуры от ЕС...
Маски при ковиде тоже везли самолетами, но их не было.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:05
Отвод части войск, который анонсировала россия после переговоров, уже по факту произошел позавчера. И это не акт "доброй воли", а необходимость переброски в район Северодонецка/Лисичанска и Мариуполя.
Востаннє редагувалось Damien
в Вів 29 бер, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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