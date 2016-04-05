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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:06
otg написав:
Не так все просто. Они осуществят переброску по своей территории, к которой наша арта доступа не имеет. А нам придется перебрасывать по голой степи под обстрелами. Конечно можно было б достать "Точкой-У", но это вряд ли будут делать по территории России, по разным причинам.
Ми вже пуляли точками по території окупанта, підкріплення в Миколаїв теж йшло степом, а не горами. Все можна вирішити. Наразі першочергове завдання деблокувати Ізюм, раз до Маріуполя поки що, не можемо добратись.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:08
flyman написав:
Нашим тре перехоплювати ініціативу, а не жувати соплі і дивитися як перегруповується ЗС РФ.
Флай, так ти ж теж з наших і не такий вже й старигань, автомата в руки і нумо "перехоплюмати", слідом за Долярчиком!
Останньому аплодую стоячи!
п.с. Якось вже писав про товариша з АН України, вже пенсіонера. Так він на питання патруля окупантів-где у вас тут "нацикі", не зморгнувши оком відповів-в кремлі!
дарагіє расеяне гумору не збагнули і зі злості прострелили йому колеса на ровері.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:18
flyman написав:
Я відсвічую свою позицію і міркування на форумі.
Сам же ж пишеш: "не подобається, не читай і не відповідай".
Що ти, чи хто інший тут на форумі за кого вирішує?
Це платформа для обміну думками, а не для рішалова і отповєдалова.
Тим не менш ЛАДа знов забанили
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:19
копейка написав: stm написав:
И я при всех знаниях, кроме волонтёров вообще ничего найти не могу. Черновцы мне отписались о гум.помощи, трындец - памперсы 1 упаковка+мука 1 кг. И волонтеры разгружающие вагоны, фуры от ЕС...
Маски при ковиде тоже везли самолетами, но их не было.
Волонтёр волонтеру рознь. Благотворительный фонд - аналогично. Я знаю кто вкладывает последнее, кто не боится ехать под пулями. И негласно знаю, что в цепочке от границы до нуждающихся есть брешь.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:26
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 бер, 2022 16:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:30
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otg
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:32
otg написав:
Желающим додавливать. Я понимаю что вы сами гибнуть не хотите. Уверены что кто то за вас это должен делать -это понятно. Теперь немного с теории. Что бы "додавливать" нужен 5-кратный перевес и не только в живой силе, но и в технике. К сожалению пока этого у нас нет и никто не дает оружия. Это все азы военной науки. Если вы даже в армии не служили, зачем рассказывать свои хотелки?
А чому "никто не дает оружия"? Говорять Захід дає багато зброї. Байден ж чітко сказав - все що потрібно Україні, Захід надасть. Хтось або бреше, або не договорює.
І друге - якщо можливостей для наступу немає то навіщо та "бравада"? Нехай офіційна влада це оголосить. Очевидно що можливості не з'являться ні звідки і з неба не впадуть. А то по новинах складається враження що ми вже готові до контрнаступу, який почнеться з дня на день. І знову хтось або бреше, або не договорює.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:33
lapay написав:
Ми вже пуляли точками по території окупанта, підкріплення в Миколаїв теж йшло степом, а не горами. Все можна вирішити. Наразі першочергове завдання деблокувати Ізюм, раз до Маріуполя поки що, не можемо добратись.
Дай бог что бы получилось. Только опять же не надо шапками закидывать.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:36
drevlyanin написав: flyman написав:
Нашим тре перехоплювати ініціативу, а не жувати соплі і дивитися як перегруповується ЗС РФ.
Флай, так ти ж теж з наших і не такий вже й старигань, автомата в руки і нумо "перехоплюмати", слідом за Долярчиком!
Останньому аплодую стоячи!
п.с. Якось вже писав про товариша з АН України, вже пенсіонера. Так він на питання патруля окупантів-где у вас тут "нацикі", не зморгнувши оком відповів-в кремлі!
дарагіє расеяне гумору не збагнули і зі злості прострелили йому колеса на ровері.
Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:38
andrijk777 написав:
Говорять Захід дає багато зброї. Байден ж чітко сказав - все що потрібно Україні, Захід надасть. Хтось або бреше, або не договорює
Або читайте між рядків. Дають легке піхотне (партизансько-оборонне) озброєння. Зброя наступу - далекобійна важка. В тому числі ракети і авіація. Її не давали.
flyman написав:
30К грн. ліпше чим 0.
Якщо безпосередньо бере участь - до 100к
Але не потрібно цим сумам заздрити. Завтра в його ліс прилетить Смерч, і картка розплавиться.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 29 бер, 2022 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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