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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 580581582583584>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:38

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:40

  otg написав:По Азербайжану: https://minval.az/news/124235970


армия Азербайджана по-прежнему остаётся главным претендентом на звание первой армии постсоветского пространства, а армия Турции, по общему мнению, является первой армией Европы.

Кх-кх
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:42

  andrijk777 написав:А чому "никто не дает оружия"? Говорять Захід дає багато зброї. Байден ж чітко сказав - все що потрібно Україні, Захід надасть. Хтось або бреше, або не договорює.
Легкое ЗРК и противотанковое оружие не реально использовать в наступлении. Воны не брешуть. Оружие они дают, но не то что бы "додавить"
І друге - якщо можливостей для наступу немає то навіщо та "бравада"? Нехай офіційна влада це оголосить. Очевидно що можливості не з'являться ні звідки і з неба не впадуть. А то по новинах складається враження що ми вже готові до контрнаступу, який почнеться з дня на день. І знову хтось або бреше, або не договорює.
Где Вы видите ту браваду? Не пойму. Вас конечно подбадаривают что б не упали духом совсем. Но никто не рассказывает что завтра все, мы их поженем. Сегодня мы можем успешно оборонятся, но не наступать. Есть отдельные позиции где после успешного оборонительного боя можно перейти в наступление, но то частности.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Говорять Захід дає багато зброї. Байден ж чітко сказав - все що потрібно Україні, Захід надасть. Хтось або бреше, або не договорює

Або читайте між рядків. Дають легке піхотне (партизансько-оборонне) озброєння. Зброя наступу - далекобійна важка. В тому числі ракети і авіація. Її не давали.

  flyman написав:30К грн. ліпше чим 0.

Якщо безпосередньо бере участь - до 100к
Але не потрібно цим сумам заздрити. Завтра в його ліс прилетить Смерч, і картка розплавиться.

Завтра прилетить в хату цивільного ракета/снаряд "і картка розплавиться", тільки різниця що в армії вчать вбивати противника і виживати, а цивільний надіється на те що армія його захистить і ніхто його нічому не вчить.
Так що в Долярчика вижити шанси вищі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43

🍁 Украинские военные зашли глубоко в тыл войскам рф. 2-я общевойсковая и 1-я танковая армии практически полностью уничтожены.
▪️Австрийский военный аналитик Том Купер в своем обзоре событий российско-украинской войны сообщил, что две российские армии потерпели полный коллапс на промежутке 300 км к востоку от Киева. По другим направлениям:
▪️В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника.
▪️Украинские военные сбили Су-30СМ над Изюмом. Пилота задержали. Примерно в это же время ВВС Украины потеряли МиГ-29 под Киевом. Судьба пилота неизвестна.
Автор указывает, что его "чуйка" о передаче Starstreak MANPAD говорит о том, что комплексы были переданы еще пару недель назад. А о передачи заявили сейчас из-за завершения обучения операторов.
▪️В 35-ю и 36-ю общевойсковые армии на северо-запад от Киева прибыл новый командующий. Генерал-полковник Александр Чайко прибыл из северного военного округа. Активные наступательные действия не наблюдаются. Войска перегруппировывают.
Аналитик предполагает, что вероятно, назначать нового командующего уже поздно. ВСУ полностью взяли под контроль Ирпень, а теперь активно ведут бои за Бучу.
▪️Генштаб заявил об отражении атаки 90-й танковой дивизии на Бровары. Из-за этого аналитик делает вывод, что подразделения 2 армии РФ по трассе Н-07 Киев-Сумы постепенно тают.
На трассе М-01/Е95 еще стоит две БТГ из 90-й танковой дивизии. Однако если двигаться восточнее, то станет ясно, что 2-я мотострелковая дивизия РФ "исчезла". Ее нет в сторону Сум. Теперь их место занимает украинская армия.
▪️Также состояние 1-й танковой армии похоже на состояние 2-й общевойсковой. Командующий 13-го танкового полка застрелился 2 марта. Армия РФ атаковала севернее Охтырки и перестала атаковать Лебедин. Из-за этого путь из Сум до Полтавы свободен.
▪️ВСУ освободили Великую Писаревку, которая впридачу к Мезеновке и Краснополья находится в тылу врага. Таким образом украинская армия зашла в левый фланг 4-й и 47-й танковых дивизий и 27-й мотострелковой бригады, а также в тыл 2-й мотострелковой. Все они пытаются атаковать Сумы с востока.
▪️Да, это все можно назвать "полным коллапсом" двух российских армий на 300-км отрезке территории на восток от Киева и к российской границе", — резюмирует Купер. Что позволяет ВСУ действовать более мобильно и в большем количестве. 2-я общевойсковая и 1-я танковая армии практически полностью уничтожены. Однако автор отмечает, что рф постепенно сосредотачивает силы на юге.
▪️Изюмское направление. Два дня назад ВС РФ смогли вытеснить 81-ю бригаду ВСУ из Изюма, усилив свои силы 144-й мотострелковой дивизии остатками 1-й танковой армии и бригадой морской пехоты. Казалось, что армия РФ пойдет в наступление на Барвинковое из Камянки, но неизвестно, что там произошло: тишина от обеих сторон. Возможно, 92-я бригада ВСУ преследовала 144-й дивизию РФ и сорвала наступление.
▪️На восточном фронте без изменений. ВС РФ уже 5 недель обстреливают Северодонецк и Рубежное, но достичь изменений ситуации не удается. Только в районе Пантелеймоновки рядом с Горловкой был прорыв, который нужно ликвидировать. Вместе с тем ВСУ успешно отбили атаку по Угледару.
▪️ Юго-восток. Подразделения кадыровцев и росгвардии продолжают пытаться пробиться к Азовстали в Мариуполе. Полк "Азов" заявляет о тяжелых боях, что означает потери по обе стороны. Нет подтверждений, что ВС РФ имеют продвижение в городе в течении последних двух дней.
▪️По Херсону никаких новостей нет, но инфильтрация украинских войск по направлению в город настолько велика, что российская 49-я армия сейчас не может развивать наступление вообще.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:48

Хорошая армия надо брать


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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:49

Сегодняшние переговоры в Турции, завершились предварительными договорённостями, которые у многих вызвали не двузначное отношение, хотя, в целом, на мой взгляд, в них всё достаточно однозначно отражено, даже на этом промежуточном этапе. Но, всё же, разъясню ситуацию со своей позиции, как это видится мне:
https://site.ua/alexander.kovalenko/po- ... ii-i0m3xlv
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Что Известно по Никалаеву? Ким жив?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:49

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:Говорять Захід дає багато зброї. Байден ж чітко сказав - все що потрібно Україні, Захід надасть. Хтось або бреше, або не договорює

Або читайте між рядків. Дають легке піхотне (партизансько-оборонне) озброєння. Зброя наступу - далекобійна важка. В тому числі ракети і авіація. Її не давали.

А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?
Значить ми маємо забути про втрачені території. Якось так.
Або відмовитись від Криму, наприклад. Взамін на кордони на 24 лютого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:50

  flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.


Не знав. :oops:
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