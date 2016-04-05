Додано: Вів 29 бер, 2022 16:43

🍁 Украинские военные зашли глубоко в тыл войскам рф. 2-я общевойсковая и 1-я танковая армии практически полностью уничтожены.

▪️Австрийский военный аналитик Том Купер в своем обзоре событий российско-украинской войны сообщил, что две российские армии потерпели полный коллапс на промежутке 300 км к востоку от Киева. По другим направлениям:

▪️В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника.

▪️Украинские военные сбили Су-30СМ над Изюмом. Пилота задержали. Примерно в это же время ВВС Украины потеряли МиГ-29 под Киевом. Судьба пилота неизвестна.

Автор указывает, что его "чуйка" о передаче Starstreak MANPAD говорит о том, что комплексы были переданы еще пару недель назад. А о передачи заявили сейчас из-за завершения обучения операторов.

▪️В 35-ю и 36-ю общевойсковые армии на северо-запад от Киева прибыл новый командующий. Генерал-полковник Александр Чайко прибыл из северного военного округа. Активные наступательные действия не наблюдаются. Войска перегруппировывают.

Аналитик предполагает, что вероятно, назначать нового командующего уже поздно. ВСУ полностью взяли под контроль Ирпень, а теперь активно ведут бои за Бучу.

▪️Генштаб заявил об отражении атаки 90-й танковой дивизии на Бровары. Из-за этого аналитик делает вывод, что подразделения 2 армии РФ по трассе Н-07 Киев-Сумы постепенно тают.

На трассе М-01/Е95 еще стоит две БТГ из 90-й танковой дивизии. Однако если двигаться восточнее, то станет ясно, что 2-я мотострелковая дивизия РФ "исчезла". Ее нет в сторону Сум. Теперь их место занимает украинская армия.

▪️Также состояние 1-й танковой армии похоже на состояние 2-й общевойсковой. Командующий 13-го танкового полка застрелился 2 марта. Армия РФ атаковала севернее Охтырки и перестала атаковать Лебедин. Из-за этого путь из Сум до Полтавы свободен.

▪️ВСУ освободили Великую Писаревку, которая впридачу к Мезеновке и Краснополья находится в тылу врага. Таким образом украинская армия зашла в левый фланг 4-й и 47-й танковых дивизий и 27-й мотострелковой бригады, а также в тыл 2-й мотострелковой. Все они пытаются атаковать Сумы с востока.

▪️Да, это все можно назвать "полным коллапсом" двух российских армий на 300-км отрезке территории на восток от Киева и к российской границе", — резюмирует Купер. Что позволяет ВСУ действовать более мобильно и в большем количестве. 2-я общевойсковая и 1-я танковая армии практически полностью уничтожены. Однако автор отмечает, что рф постепенно сосредотачивает силы на юге.

▪️Изюмское направление. Два дня назад ВС РФ смогли вытеснить 81-ю бригаду ВСУ из Изюма, усилив свои силы 144-й мотострелковой дивизии остатками 1-й танковой армии и бригадой морской пехоты. Казалось, что армия РФ пойдет в наступление на Барвинковое из Камянки, но неизвестно, что там произошло: тишина от обеих сторон. Возможно, 92-я бригада ВСУ преследовала 144-й дивизию РФ и сорвала наступление.

▪️На восточном фронте без изменений. ВС РФ уже 5 недель обстреливают Северодонецк и Рубежное, но достичь изменений ситуации не удается. Только в районе Пантелеймоновки рядом с Горловкой был прорыв, который нужно ликвидировать. Вместе с тем ВСУ успешно отбили атаку по Угледару.

▪️ Юго-восток. Подразделения кадыровцев и росгвардии продолжают пытаться пробиться к Азовстали в Мариуполе. Полк "Азов" заявляет о тяжелых боях, что означает потери по обе стороны. Нет подтверждений, что ВС РФ имеют продвижение в городе в течении последних двух дней.

▪️По Херсону никаких новостей нет, но инфильтрация украинских войск по направлению в город настолько велика, что российская 49-я армия сейчас не может развивать наступление вообще.