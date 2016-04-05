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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 581582583584>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Завтра прилетить в хату цивільного ракета/снаряд "і картка розплавиться", тільки різниця що в армії вчать вбивати противника і виживати, а цивільний надіється на те що армія його захистить і ніхто його нічому не вчить.
Так що в Долярчика вижити шанси вищі

Не вищі.
При атаці ви маєте право зайняти сполохану позу , намочити штани і сісти в підвал. І не важливо вам, хто над підвалом, свої чи чужі. Ви можете там сидіти, поки є їжа і вода там.
Долярчик, як і всі інші військові, має виконувати обов'язки під обстрілом. Кожен свої. Ви можете стати випадковою жертвою , а він є саме основною ціллю обстрілів.

  andrijk777 написав:А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?

Виробити свою. Купити. Може дадуть.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 бер, 2022 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:56

  otg написав:Что Известно по Никалаеву? Ким жив?

Живий і здоровий, більшість співробітників встигли вибігти з будівлі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:57

  andrijk777 написав:А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?
Значить ми маємо забути про втрачені території. Якось так.
Або відмовитись від Криму, наприклад. Взамін на кордони на 24 лютого.
Ніхто не відсмовиться юридично, але фактично ми іх забрати не зможемо в найближчий час. Це треба зрозуміти. Ми іх заберем, але пізніше. Зараз основна задача зберегти життя.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:59

  lapay написав:
  otg написав:Что Известно по Никалаеву? Ким жив?

Живий і здоровий, більшість співробітників встигли вибігти з будівлі.
Ну слава богу.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:01

  drevlyanin написав:
  flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.


Не знав. :oops:

Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:02

  edvardd написав: вызвали не двузначное отношение, хотя, в целом, на мой взгляд, в них всё достаточно однозначно отражено,

Божечки....."недвузначно, хотя и однозначно"....
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:07

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?

Виробити свою. Купити. Може дадуть.

Виробити свою. - Нереально в потрібних об'ємах.
Купити. - По-перше це дуже дорого. По-друге вже місяць війни і навіть розмов про це немає.
Може дадуть. - Не дадуть. Вже місяць війни і позиція Заходу очевидна - наступу України вони не бажають.
Для мене це питання закрите - важкого озброєння в суттєвих об'ємах ми не отримаємо. Крапка.
Є інше питання - чи можемо ми наступати/звільняти територію наявними силами/засобами? - ось тут я не знаю, не експерт. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:07

  Zebra написав:Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.
Можете сходить в военкомат, спросить. От себя скажу. Первый встречный не боец, а пушечное мясо. Бойца нужно одеть, вооружить, научить. Во первых это не так просто в Чернигове, который на передовой, во-вторых на это все нужно время, которого нет.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:11

  otg написав:
  andrijk777 написав:А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?
Значить ми маємо забути про втрачені території. Якось так.
Або відмовитись від Криму, наприклад. Взамін на кордони на 24 лютого.
Ніхто не відсмовиться юридично, але фактично ми іх забрати не зможемо в найближчий час. Це треба зрозуміти. Ми іх заберем, але пізніше. Зараз основна задача зберегти життя.

Займатись "мріянням" також не потрібно.
путін на Мінськ-3 не піде.
Але путін має козир(поступку) - він може звільнити території захоплені після 24 лютого.
На яку поступку піде Україна??
Так виглядає що "народ" на ніякі поступки йти не хоче - відповідно війна буде довга.
*нейтральний статус, не вступ до НАТО - це не поступки.
*поступки це - визнання Криму, визнання ОРДЛО, віддача територій - Херсон, вся Луганська чи Донецька обл.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 29 бер, 2022 17:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:13

  Zebra написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.


Не знав. :oops:

Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.

Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же.
Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.
antey1969
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