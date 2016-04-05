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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 581582583584
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:15

  andrijk777 написав:Займатись "мріянням" також не потрібно.
путін на Мінськ-3 не піде.
Але путін має козир(поступку) - він може звільнити території захоплені після 24 лютого.
На яку поступку піде Україна??
Не буде нищити саму сильну армию :) Але для цього треба постаратись. Мабуть Аристович прав. Поступка в нас одна. Ми не йдем в НАТО.
Востаннє редагувалось otg в Вів 29 бер, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:17

  antey1969 написав:Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же.
Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.
И правильно делают. Нужны прежде всего спецы, а ни кто попало. Числом личного состава их не возьмешь.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:19

  Zebra написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.


Не знав. :oops:

Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.


Так може там нема чим воювати? Особисто знаю людей у різних областях, котрі ходили до військомату, і їх відправляли додому. До тогож мало роздати зброю, потрібно навчити нею користуватись. А для цього потрібно час, обладнане місце та кваліфіковані інструктори.
Ненавченана людина зі зброєю, особливо в стані стресу, небезпечна і для себе і оточоючих.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Але путін має козир(поступку) - він може звільнити території захоплені після 24 лютого.
На яку поступку піде Україна??


яку поступку має шавка що зажала хвіст між яйцями і втікає через ганебну поразку на полі битви???

Україна буде гнати москаля геть
поки він не здохне або не забереться в свою смерючу підарашшу
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итоги российско-украинских переговоров — серьезная заявка на то, что «спецоперация» близка к завершению. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа. https://minval.az/news/124235990
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Так може там нема чим воювати?

Навіть форми, бронежелетів, касок немає. Не так прлсто, за місяць, збільшити армію вдвічі.
Для штурму сил не вистачить, а для знекровлення малими порізами і рейдами цілком, хоч це довго.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32

Похоже орки начинают всерьез браться за юг Херсонщины. Перестали работать Водафон и Киевстар (чисто звонки), появились крымские операторы (см. скрин 1), Интернет сутки есть, потом сутки, двое, трое, четверо нет, а если есть, то скорость вместо заявленной (оплаченной) мизерна (см. скрин 2), страницы этой ветки finance.ua очень медленно загружаются, а через VPN почти мгновенно...

Скрин 1

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Скрин 2

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