Не буде нищити саму сильну армию Але для цього треба постаратись. Мабуть Аристович прав. Поступка в нас одна. Ми не йдем в НАТО.
|
|
|
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:15
Не буде нищити саму сильну армию Але для цього треба постаратись. Мабуть Аристович прав. Поступка в нас одна. Ми не йдем в НАТО.
Востаннє редагувалось otg в Вів 29 бер, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:17
И правильно делают. Нужны прежде всего спецы, а ни кто попало. Числом личного состава их не возьмешь.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:19
Так може там нема чим воювати? Особисто знаю людей у різних областях, котрі ходили до військомату, і їх відправляли додому. До тогож мало роздати зброю, потрібно навчити нею користуватись. А для цього потрібно час, обладнане місце та кваліфіковані інструктори.
Ненавченана людина зі зброєю, особливо в стані стресу, небезпечна і для себе і оточоючих.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
яку поступку має шавка що зажала хвіст між яйцями і втікає через ганебну поразку на полі битви???
Україна буде гнати москаля геть
поки він не здохне або не забереться в свою смерючу підарашшу
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Итоги российско-украинских переговоров — серьезная заявка на то, что «спецоперация» близка к завершению. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32
Похоже орки начинают всерьез браться за юг Херсонщины. Перестали работать Водафон и Киевстар (чисто звонки), появились крымские операторы (см. скрин 1), Интернет сутки есть, потом сутки, двое, трое, четверо нет, а если есть, то скорость вместо заявленной (оплаченной) мизерна (см. скрин 2), страницы этой ветки finance.ua очень медленно загружаются, а через VPN почти мгновенно...
Скрин 1
Скрин 2
|