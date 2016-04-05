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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 581582583584585>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:02

  edvardd написав: вызвали не двузначное отношение, хотя, в целом, на мой взгляд, в них всё достаточно однозначно отражено,

Божечки....."недвузначно, хотя и однозначно"....
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:07

  Hotab написав:
  andrijk777 написав:А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?

Виробити свою. Купити. Може дадуть.

Виробити свою. - Нереально в потрібних об'ємах.
Купити. - По-перше це дуже дорого. По-друге вже місяць війни і навіть розмов про це немає.
Може дадуть. - Не дадуть. Вже місяць війни і позиція Заходу очевидна - наступу України вони не бажають.
Для мене це питання закрите - важкого озброєння в суттєвих об'ємах ми не отримаємо. Крапка.
Є інше питання - чи можемо ми наступати/звільняти територію наявними силами/засобами? - ось тут я не знаю, не експерт. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:07

  Zebra написав:Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.
Можете сходить в военкомат, спросить. От себя скажу. Первый встречный не боец, а пушечное мясо. Бойца нужно одеть, вооружить, научить. Во первых это не так просто в Чернигове, который на передовой, во-вторых на это все нужно время, которого нет.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:13

  Zebra написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.


Не знав. :oops:

Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.

Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же.
Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:15

andrijk777
Не буде нищити саму сильну армию :) Але для цього треба постаратись. Мабуть Аристович прав. Поступка в нас одна. Ми не йдем в НАТО.
Востаннє редагувалось otg в Вів 29 бер, 2022 17:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:17

  antey1969 написав:Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же.
Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.
И правильно делают. Нужны прежде всего спецы, а ни кто попало. Числом личного состава их не возьмешь.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:19

  Zebra написав:
  drevlyanin написав:
  flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0.
Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.


Не знав. :oops:

Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.


Так може там нема чим воювати? Особисто знаю людей у різних областях, котрі ходили до військомату, і їх відправляли додому. До тогож мало роздати зброю, потрібно навчити нею користуватись. А для цього потрібно час, обладнане місце та кваліфіковані інструктори.
Ненавченана людина зі зброєю, особливо в стані стресу, небезпечна і для себе і оточоючих.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777

яку поступку має шавка що зажала хвіст між яйцями і втікає через ганебну поразку на полі битви???

Україна буде гнати москаля геть
поки він не здохне або не забереться в свою смерючу підарашшу
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итоги российско-украинских переговоров — серьезная заявка на то, что «спецоперация» близка к завершению. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа. https://minval.az/news/124235990
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:Так може там нема чим воювати?

Навіть форми, бронежелетів, касок немає. Не так прлсто, за місяць, збільшити армію вдвічі.
Для штурму сил не вистачить, а для знекровлення малими порізами і рейдами цілком, хоч це довго.
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