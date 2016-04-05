andrijk777 написав:А де тоді має взятись зброя для наступу? З неба впасти?
Виробити свою. Купити. Може дадуть.
Виробити свою. - Нереально в потрібних об'ємах. Купити. - По-перше це дуже дорого. По-друге вже місяць війни і навіть розмов про це немає. Може дадуть. - Не дадуть. Вже місяць війни і позиція Заходу очевидна - наступу України вони не бажають. Для мене це питання закрите - важкого озброєння в суттєвих об'ємах ми не отримаємо. Крапка. Є інше питання - чи можемо ми наступати/звільняти територію наявними силами/засобами? - ось тут я не знаю, не експерт.
Zebra написав:Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.
Можете сходить в военкомат, спросить. От себя скажу. Первый встречный не боец, а пушечное мясо. Бойца нужно одеть, вооружить, научить. Во первых это не так просто в Чернигове, который на передовой, во-вторых на это все нужно время, которого нет.
flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем? Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0. Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.
Не знав.
Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.
Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же. Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.
antey1969 написав:Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же. Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.
И правильно делают. Нужны прежде всего спецы, а ни кто попало. Числом личного состава их не возьмешь.
flyman написав:Хіба Долярчик пішов добровольцем? Йому прийшла повістка, і так як бізнес накрився мідним тазом, то і пішов, 30К грн. ліпше чим 0. Прийде повістка, то прийдеться як Долярчик. А що поробиш.
Не знав.
Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.
Так може там нема чим воювати? Особисто знаю людей у різних областях, котрі ходили до військомату, і їх відправляли додому. До тогож мало роздати зброю, потрібно навчити нею користуватись. А для цього потрібно час, обладнане місце та кваліфіковані інструктори. Ненавченана людина зі зброєю, особливо в стані стресу, небезпечна і для себе і оточоючих.
Итоги российско-украинских переговоров — серьезная заявка на то, что «спецоперация» близка к завершению. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа. https://minval.az/news/124235990