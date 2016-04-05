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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 582583584585>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32

Похоже орки начинают всерьез браться за юг Херсонщины. Перестали работать Водафон и Киевстар (чисто звонки), появились крымские операторы (см. скрин 1), Интернет сутки есть, потом сутки, двое, трое, четверо нет, а если есть, то скорость вместо заявленной (оплаченной) мизерна (см. скрин 2), страницы этой ветки finance.ua очень медленно загружаются, а через VPN почти мгновенно...

Скрин 1

Зображення

(для тех,кто успел заметить на скрине N телефона - он не мой, скрин взят из группы моего поселка)

Скрин 2

Зображення
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 29 бер, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:35

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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:37

  lapay написав:
  drevlyanin написав:Так може там нема чим воювати?

Навіть форми, бронежелетів, касок немає. Не так прлсто, за місяць, збільшити армію вдвічі.
Для штурму сил не вистачить, а для знекровлення малими порізами і рейдами цілком, хоч це довго.

Наша армия выбрала единственно правильную в данных условиях стратегию, перебить русне снабжение, без топлива танк и КамАЗ не едут без сухпайка солдат не воюет. Все снабжение едет на КамАЗах нашими автодорогами которые контролируются с воздуха дронами. Крашить вражескую технику большого смысла нет, нам на ней ещё ездить и с неё стрелять. Русня свою технику не любит и с удовольствием её бросает где попало.
  yanyura написав:Перестали работать Водафон и Киевстар
турецкий лайфселл они не посмеют выключить, Эрдоган пришлёт дроны и наваляет
А терминалы работают? Карты к оплате принимаются? Товар в магазине есть? Банк хоть один работает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:41

yanyura
Росгвардії ще не було? Таврію готують до анексії, палять укранські книжки, викрадають і вбивають активістів, планують ввести рублі.
Там буде важко ЗСУ, тримайтесь.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:44

  antey1969 написав:
  Zebra написав:Шо цікаво, чому повістки не роздають у Чернігові, куча мужиків тиняється без діла. Знову западенці мають воювати.

Куча народа на учет встала у военкомов и в центре, и на востоке, и на западе, и в Киеве в том числе. Так не берут же.
Муж сестры подался в Киеве в первые же дни, выстоял охрененную очередь и таки уже последней лошадью попал на службу. Говорит, что все кто пришел на следующий день, вернулись домой уже ни с чем.


В Нико тоже очереди добровольцев, многих не берут, пока нет мест.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:46

Понад 60% українських айтівців переїхали через війну

Серед 61% опитаних ІТ-спеціалістів, які тимчасово переїхали, майже половина ІТ-спеціалістів (46%) переїхали в безпечніше місце в Україні, ще 14% виїхали за кордон. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а їхали, натомість, переважно до Львова – туди релокувалися 11% всіх опитаних, або 23% тих, хто переїхав в межах України.

Близько чверті тих, хто виїхав за кордон, або не планують повертатися взагалі, або ще не вирішили. Серед тих, хто переїхав у межах України, не планують повертатися або не впевнені щодо повернення лише 14%.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684886/
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:49

  lapay написав:
  drevlyanin написав:Так може там нема чим воювати?

Навіть форми, бронежелетів, касок немає. Не так прлсто, за місяць, збільшити армію вдвічі.
Для штурму сил не вистачить, а для знекровлення малими порізами і рейдами цілком, хоч це довго.

Ось так "готувались" до війни, воювали з бронежилетами Марченка, з катерами Павловського, з клістронами... А тепер "дайте-дайте-дайте".
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Виробити свою. - Нереально в потрібних об'ємах

При наявності фінансування - все реально.
  andrijk777 написав:Купити. - По-перше це дуже дорого

1000 Джавелів - теж дорого. Як і Стінгер. Але їх дають.
Нам не потрібні найновіші Абрамс. Нас влаштують застарілі (по міркам США) попередні машини. У русні теж старьё воює.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:03

  Hotab написав:
  flyman написав:Завтра прилетить в хату цивільного ракета/снаряд "і картка розплавиться", тільки різниця що в армії вчать вбивати противника і виживати, а цивільний надіється на те що армія його захистить і ніхто його нічому не вчить.
Так що в Долярчика вижити шанси вищі

Не вищі.
При атаці ви маєте право зайняти сполохану позу , намочити штани і сісти в підвал. І не важливо вам, хто над підвалом, свої чи чужі. Ви можете там сидіти, поки є їжа і вода там.



Не факт. Історія з моїм добрим знайомим:
сиділи майже постійно в підвалі власного будинку з 25 лютого (Гостомель) т.я. свистіло та гупало навколо будинку практично цілодобово, спочатку 28 прилетіло в стіну, з боку городу, на метр вище підвалу, якраз над тим місцем де вони перебували, через 2 дні асвабадітелі навідалися "в гості" та розбивши вікно на кухні(вхідні двері були зачинені) кинули туди гранату! :twisted:
Обидва рази вижили можна сказати випадково-чисто пощастило.
Тепер далі: з 25.02 не було світла та інтернету а з 3.03 газу. На вулиці під ранок -3-7, не їжу приготувати не зігрітися. Магазини, аптеки, лікарні та ін. не працювали з 25.02 Виїхати вдалося 11.03.
На той час на їх маленькій вулиці(біля 300м ЧС) було вбито не менше 5 людей.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:09

Стена спальни ирпенской квартиры

  drevlyanin написав:на метр вище підвалу, якраз над тим місцем де вони перебували
Зображенняя бы так и оставил, изготовил под этот размер стеклопакет, потом людей бы водил на экскурсию.
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