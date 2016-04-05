Скрин 1
(для тех,кто успел заметить на скрине N телефона - он не мой, скрин взят из группы моего поселка)
Скрин 2
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32
Похоже орки начинают всерьез браться за юг Херсонщины. Перестали работать Водафон и Киевстар (чисто звонки), появились крымские операторы (см. скрин 1), Интернет сутки есть, потом сутки, двое, трое, четверо нет, а если есть, то скорость вместо заявленной (оплаченной) мизерна (см. скрин 2), страницы этой ветки finance.ua очень медленно загружаются, а через VPN почти мгновенно...
Скрин 1
(для тех,кто успел заметить на скрине N телефона - он не мой, скрин взят из группы моего поселка)
Скрин 2
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 29 бер, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:37
Наша армия выбрала единственно правильную в данных условиях стратегию, перебить русне снабжение, без топлива танк и КамАЗ не едут без сухпайка солдат не воюет. Все снабжение едет на КамАЗах нашими автодорогами которые контролируются с воздуха дронами. Крашить вражескую технику большого смысла нет, нам на ней ещё ездить и с неё стрелять. Русня свою технику не любит и с удовольствием её бросает где попало.
турецкий лайфселл они не посмеют выключить, Эрдоган пришлёт дроны и наваляет
А терминалы работают? Карты к оплате принимаются? Товар в магазине есть? Банк хоть один работает?
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:41
yanyura
Росгвардії ще не було? Таврію готують до анексії, палять укранські книжки, викрадають і вбивають активістів, планують ввести рублі.
Там буде важко ЗСУ, тримайтесь.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:44
В Нико тоже очереди добровольцев, многих не берут, пока нет мест.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:46
Понад 60% українських айтівців переїхали через війну
Серед 61% опитаних ІТ-спеціалістів, які тимчасово переїхали, майже половина ІТ-спеціалістів (46%) переїхали в безпечніше місце в Україні, ще 14% виїхали за кордон. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а їхали, натомість, переважно до Львова – туди релокувалися 11% всіх опитаних, або 23% тих, хто переїхав в межах України.
Близько чверті тих, хто виїхав за кордон, або не планують повертатися взагалі, або ще не вирішили. Серед тих, хто переїхав у межах України, не планують повертатися або не впевнені щодо повернення лише 14%.
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:49
Ось так "готувались" до війни, воювали з бронежилетами Марченка, з катерами Павловського, з клістронами... А тепер "дайте-дайте-дайте".
Додано: Вів 29 бер, 2022 17:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
При наявності фінансування - все реально.
1000 Джавелів - теж дорого. Як і Стінгер. Але їх дають.
Нам не потрібні найновіші Абрамс. Нас влаштують застарілі (по міркам США) попередні машини. У русні теж старьё воює.
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:03
Не факт. Історія з моїм добрим знайомим:
сиділи майже постійно в підвалі власного будинку з 25 лютого (Гостомель) т.я. свистіло та гупало навколо будинку практично цілодобово, спочатку 28 прилетіло в стіну, з боку городу, на метр вище підвалу, якраз над тим місцем де вони перебували, через 2 дні асвабадітелі навідалися "в гості" та розбивши вікно на кухні(вхідні двері були зачинені) кинули туди гранату!
Обидва рази вижили можна сказати випадково-чисто пощастило.
Тепер далі: з 25.02 не було світла та інтернету а з 3.03 газу. На вулиці під ранок -3-7, не їжу приготувати не зігрітися. Магазини, аптеки, лікарні та ін. не працювали з 25.02 Виїхати вдалося 11.03.
На той час на їх маленькій вулиці(біля 300м ЧС) було вбито не менше 5 людей.
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:09
Стена спальни ирпенской квартиры
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