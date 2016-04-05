drevlyanin написав:слідом за Долярчиком! Останньому аплодую стоячи!
Нагадую ще раз - Долярчик не пішов добровольцем, а пішов під примусом, тому не потрібно його героїзувати при житті - тьфу,тьфу,тьфу нехай сто років живе. Герої це добровольці - ті що в чергах стояли в ЗСУ у перші тижні війни!
vitaliian написав:Наша армия выбрала единственно правильную в данных условиях стратегию, перебить русне снабжение, без топлива танк и КамАЗ не едут без сухпайка солдат не воюет. Все снабжение едет на КамАЗах нашими автодорогами которые контролируются с воздуха дронами. Крашить вражескую технику большого смысла нет, нам на ней ещё ездить и с неё стрелять. Русня свою технику не любит и с удовольствием её бросает где попало.
На Півдні так не вийде, там рівномірна окупація, степ, хіба що дронами.