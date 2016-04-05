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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 582583584585
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:25

Автор лозунга о российском корабле Роман Грибов вернулся из плена в Украину. Пограничнику был вручен знак отличия «За заслуги перед Черкащиной».

Об этом пишет пресс-служба МВД.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  drevlyanin написав:слідом за Долярчиком!
Останньому аплодую стоячи!

Нагадую ще раз - Долярчик не пішов добровольцем, а пішов під примусом, тому не потрібно його героїзувати при житті - тьфу,тьфу,тьфу нехай сто років живе. Герої це добровольці - ті що в чергах стояли в ЗСУ у перші тижні війни!
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:31

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:34

  vitaliian написав:Зображення


Добрый день

откуда эта карта и на какой момент можно ожидать такой позиции фронта?
Спасибо
ulanusa1
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:55

  vitaliian написав:Наша армия выбрала единственно правильную в данных условиях стратегию, перебить русне снабжение, без топлива танк и КамАЗ не едут без сухпайка солдат не воюет. Все снабжение едет на КамАЗах нашими автодорогами которые контролируются с воздуха дронами. Крашить вражескую технику большого смысла нет, нам на ней ещё ездить и с неё стрелять. Русня свою технику не любит и с удовольствием её бросает где попало.

На Півдні так не вийде, там рівномірна окупація, степ, хіба що дронами.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:59

  Schmit написав:Ось так "готувались" до війни, воювали з бронежилетами Марченка, з катерами Павловського, з клістронами... А тепер "дайте-дайте-дайте".

Якщо русня відкотиться до рівня 23.02.2022, то Зеленському багато чого пробачить, інакше багато що пригадають.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось про воду для Криму мовчать. Чи на 15 років вода буде йти?

https://m.youtube.com/watch?v=UHEJ0sQqUQc
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:06

  Schmit написав:
  lapay написав:
  drevlyanin написав:Так може там нема чим воювати?
Навіть форми, бронежелетів, касок немає. Не так прлсто, за місяць, збільшити армію вдвічі.
Для штурму сил не вистачить, а для знекровлення малими порізами і рейдами цілком, хоч це довго.
Ось так "готувались" до війни, воювали з бронежилетами Марченка, з катерами Павловського, з клістронами... А тепер "дайте-дайте-дайте".

Отак всі сили витратили на популістську боротьбу з "корупцією" та "алегархами" :evil:
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