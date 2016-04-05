Додано: Вів 29 бер, 2022 19:13

vitaliian, lapay

Терминалы не работают, банкоматы тоже. Самая большая проблема обналичить деньги с карты банка, т.к. вся наличка это то, что было в области, районе, поселке на 24 февраля. Банки, АЗС обналичивали деньги с карт, пока у них была наличка, если им поступала наличка (что очень редко), тут же обналичивали, чтобы в кассах денег не было (не достались оркам-мародерам).



В магазинах можно купить переводя деньги через приложения типа Приват24 хозяину магазина, всю наличку они через поссовет выдали по 300 грн людям (тоже перевод на карту хозяина магазина), сперва самым незащищенным, потом и семьям с детьми. Хуже всего тем, кто получал пенсии и пособия через почту, там практически нет денег.



За первую неделю полки в магазинах опустели. В это воскресенье как-то удалось завезти макаронные от Чумака и крупы. Т.ч. хоть это есть. Спасибо руководству поселка, оно смогло как-то договориться и на каждого жителя было выдано бесплатно по 1 кг муки, также, пока не работали молокозаводы, привозили из одного из соседних сел, где большая ферма, молоко и разливали по 6 л бесплатно всем желающим, т.е. практически всем, через день, сейчас сложнее, молокозаводы заработали, привозили бесплатное молоко на прошлой недели 2 раза, соотв. по 1,5 л и по 5 л. Хлеб выпекают на базе столовых школы и детского сада, самым нуждающимся дают бесплатно, остальным в первые дни по спискам, теперь в свободной продаже. Рашистских продуктов в продаже нет. Любого мясного и молочного нет давно в магазинах.



Нет в продаже мыла, моющих средств и шампуней, зубной пасты, всего для бритья, свечек, батареек, спичек, зажигалок, дрожжей, соли (последняя продажа была по 52 грн за 1 кг), сахара (последнее по 100 грн за 1 кг), сигарет (Монтекарло Блю последние по 90 грн за пачку 20 сигарет), кофе, чая (правда в одном магазине еще есть, с натуральными добавками, но стоит он от 420 грн за 100 грамм), в аптеках практически лекарств нет, на скорой закончились шприцы, но люди бесплатно принесли достаточно, в общем нет уже очень многого из обычных вещей. Бензин самый дешевый, с рук (на АЗС уже пусто) А-95 по наличке 75 грн/л, по карте банка 80 грн/л, но в основном 100 грн/л, продают не менее чем по 10 л, люди говорят, что они из Армянска привозят, так ли не проверял.



Электричество, газ, вода есть. Обстрелов не было



По оркам. Они были один раз, спросили, есть ли бЕндеровцы и очень удивились, что таковых нет, а все разговаривают на русском и никто на это не обращает внимания (так сложилось, что мой поселок в общении между собой в основном русскоговорящий). Гуманитарку не привозили. Нам "везет", что мы находимся, грубо говоря в 30-ти км от обоих дорог (с противоположных сторон поселка), по которым орки двигались из Крыма, т.ч. мы им не интересны (не опасны) и "задабривать" нас им нет смысла.



Да, и finance.ua уже не открывается без VPN.