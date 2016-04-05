vitaliian написав:Наша армия выбрала единственно правильную в данных условиях стратегию, перебить русне снабжение, без топлива танк и КамАЗ не едут без сухпайка солдат не воюет. Все снабжение едет на КамАЗах нашими автодорогами которые контролируются с воздуха дронами. Крашить вражескую технику большого смысла нет, нам на ней ещё ездить и с неё стрелять. Русня свою технику не любит и с удовольствием её бросает где попало.
На Півдні так не вийде, там рівномірна окупація, степ, хіба що дронами.
vitaliian, lapay Терминалы не работают, банкоматы тоже. Самая большая проблема обналичить деньги с карты банка, т.к. вся наличка это то, что было в области, районе, поселке на 24 февраля. Банки, АЗС обналичивали деньги с карт, пока у них была наличка, если им поступала наличка (что очень редко), тут же обналичивали, чтобы в кассах денег не было (не достались оркам-мародерам).
В магазинах можно купить переводя деньги через приложения типа Приват24 хозяину магазина, всю наличку они через поссовет выдали по 300 грн людям (тоже перевод на карту хозяина магазина), сперва самым незащищенным, потом и семьям с детьми. Хуже всего тем, кто получал пенсии и пособия через почту, там практически нет денег.
За первую неделю полки в магазинах опустели. В это воскресенье как-то удалось завезти макаронные от Чумака и крупы. Т.ч. хоть это есть. Спасибо руководству поселка, оно смогло как-то договориться и на каждого жителя было выдано бесплатно по 1 кг муки, также, пока не работали молокозаводы, привозили из одного из соседних сел, где большая ферма, молоко и разливали по 6 л бесплатно всем желающим, т.е. практически всем, через день, сейчас сложнее, молокозаводы заработали, привозили бесплатное молоко на прошлой недели 2 раза, соотв. по 1,5 л и по 5 л. Хлеб выпекают на базе столовых школы и детского сада, самым нуждающимся дают бесплатно, остальным в первые дни по спискам, теперь в свободной продаже. Рашистских продуктов в продаже нет. Любого мясного и молочного нет давно в магазинах.
Нет в продаже мыла, моющих средств и шампуней, зубной пасты, всего для бритья, свечек, батареек, спичек, зажигалок, дрожжей, соли (последняя продажа была по 52 грн за 1 кг), сахара (последнее по 100 грн за 1 кг), сигарет (Монтекарло Блю последние по 90 грн за пачку 20 сигарет), кофе, чая (правда в одном магазине еще есть, с натуральными добавками, но стоит он от 420 грн за 100 грамм), в аптеках практически лекарств нет, на скорой закончились шприцы, но люди бесплатно принесли достаточно, в общем нет уже очень многого из обычных вещей. Бензин самый дешевый, с рук (на АЗС уже пусто) А-95 по наличке 75 грн/л, по карте банка 80 грн/л, но в основном 100 грн/л, продают не менее чем по 10 л, люди говорят, что они из Армянска привозят, так ли не проверял.
Электричество, газ, вода есть. Обстрелов не было
По оркам. Они были один раз, спросили, есть ли бЕндеровцы и очень удивились, что таковых нет, а все разговаривают на русском и никто на это не обращает внимания (так сложилось, что мой поселок в общении между собой в основном русскоговорящий). Гуманитарку не привозили. Нам "везет", что мы находимся, грубо говоря в 30-ти км от обоих дорог (с противоположных сторон поселка), по которым орки двигались из Крыма, т.ч. мы им не интересны (не опасны) и "задабривать" нас им нет смысла.
jump написав:Серед 61% опитаних ІТ-спеціалістів, які тимчасово переїхали, майже половина ІТ-спеціалістів (46%) переїхали в безпечніше місце в Україні, ще 14% виїхали за кордон. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а їхали, натомість, переважно до Львова – туди релокувалися 11% всіх опитаних, або 23% тих, хто переїхав в межах України.
Близько чверті тих, хто виїхав за кордон, або не планують повертатися взагалі, або ще не вирішили. Серед тих, хто переїхав у межах України, не планують повертатися або не впевнені щодо повернення лише 14%. https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684886/
До Ради внесли законопроект, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили територію України після 24 лютого може загрожувати до 10 років в'язниці.
️Украина не называет количество потерь в ВСУ, так как это является военной тайной
Об этом в интервью BBC заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он рассказал о потере нескольких украинских колонн на юге.
«Многие говорят: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области. Я не знаю, что там было... Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться, и все это было уничтожено российской авиацией. Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты», – сказал советник главы ОП.
Далее у Арестовича спросили, почему Украина не называет свои потери.
«Цифры, конечно, есть. Я их знаю с точностью почти до человека, но не назову. До конца войны... Потому что ни одна армия мира не признает своих потерь во время войны», – сказал Арестович.
По его словам, подобная информация также может помочь противнику оценить эффективность своих действий.
На фразу о том, что Россия свои потери назвала Арестович ответил следующее:
«Так они же врут, в 10 раз занижая эти цифры. Врать и мы можем. Мы только в первый день сказали количество жертв после авианалетов. Нужно было сообщить, что первые погибшие есть, — 46 человек погибли. А дальше - это военная тайна», — сказал Арестович.
edvardd написав:🍁 Украинские военные зашли глубоко в тыл войскам рф. 2-я общевойсковая и 1-я танковая армии практически полностью уничтожены. ▪️Австрийский военный аналитик Том Купер в своем обзоре событий российско-украинской войны сообщил, что две российские армии потерпели полный коллапс на промежутке 300 км к востоку от Киева. По другим направлениям: ▪️В Беларуси продолжается железнодорожная война. Уже второй поезд сошел с путей за три дня. На нем была военная техника. ▪️Украинские военные сбили Су-30СМ над Изюмом. Пилота задержали. Примерно в это же время ВВС Украины потеряли МиГ-29 под Киевом. Судьба пилота неизвестна. Автор указывает, что его "чуйка" о передаче Starstreak MANPAD говорит о том, что комплексы были переданы еще пару недель назад. А о передачи заявили сейчас из-за завершения обучения операторов. ▪️В 35-ю и 36-ю общевойсковые армии на северо-запад от Киева прибыл новый командующий. Генерал-полковник Александр Чайко прибыл из северного военного округа. Активные наступательные действия не наблюдаются. Войска перегруппировывают. Аналитик предполагает, что вероятно, назначать нового командующего уже поздно. ВСУ полностью взяли под контроль Ирпень, а теперь активно ведут бои за Бучу. ▪️Генштаб заявил об отражении атаки 90-й танковой дивизии на Бровары. Из-за этого аналитик делает вывод, что подразделения 2 армии РФ по трассе Н-07 Киев-Сумы постепенно тают. На трассе М-01/Е95 еще стоит две БТГ из 90-й танковой дивизии. Однако если двигаться восточнее, то станет ясно, что 2-я мотострелковая дивизия РФ "исчезла". Ее нет в сторону Сум. Теперь их место занимает украинская армия. ▪️Также состояние 1-й танковой армии похоже на состояние 2-й общевойсковой. Командующий 13-го танкового полка застрелился 2 марта. Армия РФ атаковала севернее Охтырки и перестала атаковать Лебедин. Из-за этого путь из Сум до Полтавы свободен. ▪️ВСУ освободили Великую Писаревку, которая впридачу к Мезеновке и Краснополья находится в тылу врага. Таким образом украинская армия зашла в левый фланг 4-й и 47-й танковых дивизий и 27-й мотострелковой бригады, а также в тыл 2-й мотострелковой. Все они пытаются атаковать Сумы с востока. ▪️Да, это все можно назвать "полным коллапсом" двух российских армий на 300-км отрезке территории на восток от Киева и к российской границе", — резюмирует Купер. Что позволяет ВСУ действовать более мобильно и в большем количестве. 2-я общевойсковая и 1-я танковая армии практически полностью уничтожены. Однако автор отмечает, что рф постепенно сосредотачивает силы на юге. ▪️Изюмское направление. Два дня назад ВС РФ смогли вытеснить 81-ю бригаду ВСУ из Изюма, усилив свои силы 144-й мотострелковой дивизии остатками 1-й танковой армии и бригадой морской пехоты. Казалось, что армия РФ пойдет в наступление на Барвинковое из Камянки, но неизвестно, что там произошло: тишина от обеих сторон. Возможно, 92-я бригада ВСУ преследовала 144-й дивизию РФ и сорвала наступление. ▪️На восточном фронте без изменений. ВС РФ уже 5 недель обстреливают Северодонецк и Рубежное, но достичь изменений ситуации не удается. Только в районе Пантелеймоновки рядом с Горловкой был прорыв, который нужно ликвидировать. Вместе с тем ВСУ успешно отбили атаку по Угледару. ▪️ Юго-восток. Подразделения кадыровцев и росгвардии продолжают пытаться пробиться к Азовстали в Мариуполе. Полк "Азов" заявляет о тяжелых боях, что означает потери по обе стороны. Нет подтверждений, что ВС РФ имеют продвижение в городе в течении последних двух дней. ▪️По Херсону никаких новостей нет, но инфильтрация украинских войск по направлению в город настолько велика, что российская 49-я армия сейчас не может развивать наступление вообще.
Вспоминала уже, где же военные сводки, если идут полномасштабные бои? Наконец-то кто-то открыл книги по военной истории и занялся делом в присущей для военной ситуации манере.