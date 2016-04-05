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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44
yanyura написав:
Нам "везет", что мы находимся, грубо говоря в 30-ти км от обоих дорог (с противоположных сторон поселка), по которым орки двигались из Крыма, т.ч. мы им не интересны (не опасны) и "задабривать" нас им нет смысла.
Я так понял вы не хотите указывать локацию, и не надо. Просто скажите, если в курсе, по Чаплынке вчера-позавчера действительно лупанули наши? Вернее по скоплению орков, где вроде как даже вертолеты на земле побили. Просто не очень понимаю, чем туда достали.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:55
lapay написав: vitaliian написав:
Наша армия выбрала единственно правильную в данных условиях стратегию, перебить русне снабжение, без топлива танк и КамАЗ не едут без сухпайка солдат не воюет. Все снабжение едет на КамАЗах нашими автодорогами которые контролируются с воздуха дронами. Крашить вражескую технику большого смысла нет, нам на ней ещё ездить и с неё стрелять. Русня свою технику не любит и с удовольствием её бросает где попало.
На Півдні так не вийде, там рівномірна окупація, степ, хіба що дронами.
Та й на півночі окопалися, ніхто там добровільно не здасть ВСУ позицій.
Можливо, зараз частини що виведені доукоплетують, окупантів з набутим реальним бойовим досвідом нагодують, підштопають і відправлять на Сувалки показати кузькину мать НАТО.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 19:59
yanyura
очень впечатляет, я тоже на юге Украины но орки до нас пока не добрались (100-130км). В первые дни войны из магазинов вынесли всё, я был занят семейными проблемами и этот вопрос наглухо упустил, а когда пошел за едой (запасов традиционно не делаю вообще) был шокирован, купил яблоки, соленые орешки и что то ещё, сахар у нас не пропадал (25 грн бери не хочу) молочка тоже была всегда (молоко 30 грн / л хлеб появился позже, мясо в огромном ассортименте (я так понимаю на оккупированную территорию не возят мы едим за них тоже). Было проблемой купить воду 5л. Потом появилась по 40. Мыло только жидкое. Короче на момент, когда враг относительно близко, в магазинах есть почти всё, кроме некоторых моих любимых конфет. На начало войны враг был за 300 км и не было ничего.
Нас хорошо прикрыл Николаев. Когда враг начал обходить его через Вознесенк, это было уже недалеко от меня. Но его там разбили.
У нас во дворе много переселенцев не знаю откуда, в основном с детьми. Топливо на заправках с перебоями. 92 по 35 солярка по 40, но её часто нет.
Вообщем держитесь. Вас обязательно освободят.
главное вода и э/э, может купите чем моб заряжать если будут перебои.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:06
ulanusa1 написав:
откуда эта карта и на какой момент можно ожидать такой позиции фронта?
Спасибо
с разных каналов идёт разная инфа, сам пытаюсь понять кто контролирует Житомирскую трассу и село стоянка. Собираюсь тудой прорываться на Ирпень. Толком никто не знает. Знаю точно что прямо сейчас в гостомеле бой. Когда мне отпишутся местные аборигены я сообщу. но бывает что и они не знают, так как особо по территории не шарятся. В паблике пишут такое
Київщина
‼️На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка.
‼️Перегруповує війська, частково відводить на територію республіки білорусь.
‼️У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ.
‼️Російська федерація заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.
Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.
‼️Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів.
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.
❌Небезпечними напрямками залишаються:
▪️Житомирська траса
▪️Буча – Гостомель
▪️Немішаєве
▪️Дмитрівська громада
▪️Макарівська громада
▪️північ Вишгородського району
▪️Території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад
🔺Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський та Фастівський райони.
Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.
🔺Бучанський район.
Ситуація напружена, але контрольована.
❌Макарівська та Іраінська громади, село Шпітки - під обстрілами
❌Бородянська - заблокована
❌Гостомельська - йшли бої
❌Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога
❌Село Дмитрівки - міни
❌Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався
❌Багато зруйнованої інфраструктури
🔺Броварський район.
❌Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - незначна кількість ворожої техніки
❌Багато зруйнованої інфраструктури
❌Ракетний удар по території Калинівської громади - виникла пожежа на одному з підприємств.
🔺Вишгородський район.
❌Околиці села Лютіж - мінометний обстріл
❌Демидівський міст - ракетний обстріл
❌Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:12
vitaliian написав: ulanusa1 написав:
откуда эта карта и на какой момент можно ожидать такой позиции фронта?
Спасибо
с разных каналов идёт разная инфа, сам пытаюсь понять кто контролирует Житомирскую трассу и село стоянка. Собираюсь тудой прорываться на Ирпень. Толком никто не знает. Знаю точно что прямо сейчас в гостомеле бой. Когда мне отпишутся местные аборигены я сообщу. но бывает что и они не знают, так как особо по территории не шарятся. В паблике пишут такое
Київщина
‼️На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка.
‼️Перегруповує війська, частково відводить на територію республіки білорусь.
‼️У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ.
‼️Російська федерація заперечує факти транспортування та накопичення російськими військами великої кількості боєприпасів в безпосередній близькості до об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС. Діяльність російських окупаційних військ в будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження “Укриття” та радіаційного зараження території, де мешкають сотні мільйонів європейців.
Використання Чорнобильської зони для транспортування та накопичення боєприпасів, а також розміщення командних пунктів російських військ здійснюється свідомо, оскільки Збройні Сили України не можуть вести на території зони відчуження бойові дії.
‼️Ризик детонації російських боєприпасів є високим і без ведення бойових дій, у зв’язку з нехтуванням окупантами заходами безпеки, а також масовим використанням старих та некондиційних боєприпасів.
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.
❌Небезпечними напрямками залишаються:
▪️Житомирська траса
▪️Буча – Гостомель
▪️Немішаєве
▪️Дмитрівська громада
▪️Макарівська громада
▪️північ Вишгородського району
▪️Території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад
🔺Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський та Фастівський райони.
Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.
🔺Бучанський район.
Ситуація напружена, але контрольована.
❌Макарівська та Іраінська громади, село Шпітки - під обстрілами
❌Бородянська - заблокована
❌Гостомельська - йшли бої
❌Дмитрівська та Гостомельська - переміщення ворога
❌Село Дмитрівки - міни
❌Немішаївська та Бучанська громади - ворог окопався
❌Багато зруйнованої інфраструктури
🔺Броварський район.
❌Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - незначна кількість ворожої техніки
❌Багато зруйнованої інфраструктури
❌Ракетний удар по території Калинівської громади - виникла пожежа на одному з підприємств.
🔺Вишгородський район.
❌Околиці села Лютіж - мінометний обстріл
❌Демидівський міст - ракетний обстріл
❌Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа
Мало гострих відчуттів?
От коли відкинуть ЗС РФ аж до кордону з Білоруссю, то можна вертатися. А до того часу Ірпінь буде в зоні бойових дій.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:13
flyman написав:...
Хіба Долярчик пішов добровольцем?
Йому прийшла повістка,... , то і пішов, 30К грн.
це у повістці вказають одразу, що кожному призивнику по 30кгрн/міс виплачують?)))
Востаннє редагувалось GALeon
в Вів 29 бер, 2022 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:15
Hotab написав: yanyura написав:
Нам "везет", что мы находимся, грубо говоря в 30-ти км от обоих дорог (с противоположных сторон поселка), по которым орки двигались из Крыма, т.ч. мы им не интересны (не опасны) и "задабривать" нас им нет смысла.
Я так понял вы не хотите указывать локацию, и не надо. Просто скажите, если в курсе, по Чаплынке вчера-позавчера действительно лупанули наши? Вернее по скоплению орков, где вроде как даже вертолеты на земле побили. Просто не очень понимаю, чем туда достали.
Процитировал вас и получил ответ из Чаплинки, от честного человека и патриота Украины, постоянно выходящего на митинги протеста там:
Це неправда, фейк, нічого такого не було, і чим , і откуда по них бахнуть
з Криму чи як?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:15
Уличные бои в Чернигове.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:16
flyman написав:
до того часу Ірпінь буде в зоні бойових дій.
та по Ирпеню уже куча машин гражданских ездит. Блогеры и всё такое. Пока критична подача э/э без нее там нечего делать. Надо посмотреть цела ли моя машина, или срочно покупать другую.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 бер, 2022 20:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:17
Zebra написав:
Уличные бои в Чернигове.
В каком районе?
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