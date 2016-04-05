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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 584585586587
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:22

  Hotab написав:
  Zebra написав:Уличные бои в Чернигове.

В каком районе?

Наступают походу с масанов или вышли диверсионные группы с того района из квартир, но стрельба не прекращается и массовая уже около часа
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:23

  edvardd написав:
  jump написав:Серед 61% опитаних ІТ-спеціалістів, які тимчасово переїхали, майже половина ІТ-спеціалістів (46%) переїхали в безпечніше місце в Україні, ще 14% виїхали за кордон. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а їхали, натомість, переважно до Львова – туди релокувалися 11% всіх опитаних, або 23% тих, хто переїхав в межах України.

Близько чверті тих, хто виїхав за кордон, або не планують повертатися взагалі, або ще не вирішили. Серед тих, хто переїхав у межах України, не планують повертатися або не впевнені щодо повернення лише 14%.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684886/

До Ради внесли законопроект, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили територію України після 24 лютого може загрожувати до 10 років в'язниці.

Имеет юридическую силу после публикации, к тому же Статья 58. КУ Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
Много еще бреда предлагают: Раді пропонують дозволити позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які під час війни втекли закордон.
У «Слузі народу» пропонують Раді зняти вікові обмеження перебування на військовій службі під час війни.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:28

  копейка написав:Имеет юридическую силу после публикации, к тому же Статья 58. КУ Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
Много еще бреда предлагают: Раді пропонують дозволити позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які під час війни втекли закордон.
У «Слузі народу» пропонують Раді зняти вікові обмеження перебування на військовій службі під час війни.

Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:может купите чем моб заряжать если будут перебои.

Я в конце декабря купил себе этот бесперебойник (https://brain.com.ua/ukr/Pristriy_bezpe ... 12989.html), на подзарядку телефонов хватит очень надолго.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:33

  vitaliian написав:
  flyman написав:до того часу Ірпінь буде в зоні бойових дій.
та по Ирпеню уже куча машин гражданских ездит. Блогеры и всё такое. Пока критична подача э/э без нее там нечего делать. Надо посмотреть цела ли моя машина, или срочно покупать другую.

Я подумки попрощався із своїми цоколем-криївкою та дачою-схроном.
Так легше. Менше переживань.
Зато буде приємний сюрприз, якщо вціліють.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:37

  Zebra написав:Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.

Есть. У меня сестра юрист.
Любое внесение изменений в законодательный акт уже после совершенного действия, в таком случае любые редакции на лиц не распространяются. Иначе можно натянуть любую сову на любой глобус.
...о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения 7171 от 17.03.2022.

Ну да пусть об этом думают законотворцы.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:46

Пишут что взрывы в Белгороде
https://t.me/zhest_belgorod/10137?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто що скаже про результати перемовин?
По-моєму, з того, що повідомляється, то виглядає майже як капітуляція і прийняття більшості забаганок росії.
Hennady
 
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