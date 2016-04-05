jump написав:Серед 61% опитаних ІТ-спеціалістів, які тимчасово переїхали, майже половина ІТ-спеціалістів (46%) переїхали в безпечніше місце в Україні, ще 14% виїхали за кордон. Найчастіше переїжджали айтівці з Харкова (87% респондентів) і Чернігова (89%), а їхали, натомість, переважно до Львова – туди релокувалися 11% всіх опитаних, або 23% тих, хто переїхав в межах України.
Близько чверті тих, хто виїхав за кордон, або не планують повертатися взагалі, або ще не вирішили. Серед тих, хто переїхав у межах України, не планують повертатися або не впевнені щодо повернення лише 14%. https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684886/
До Ради внесли законопроект, згідно з яким чоловікам, які незаконно залишили територію України після 24 лютого може загрожувати до 10 років в'язниці.
Имеет юридическую силу после публикации, к тому же Статья 58. КУ Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Много еще бреда предлагают: Раді пропонують дозволити позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які під час війни втекли закордон. У «Слузі народу» пропонують Раді зняти вікові обмеження перебування на військовій службі під час війни.
копейка написав:Имеет юридическую силу после публикации, к тому же Статья 58. КУ Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Много еще бреда предлагают: Раді пропонують дозволити позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які під час війни втекли закордон. У «Слузі народу» пропонують Раді зняти вікові обмеження перебування на військовій службі під час війни.
Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.
Zebra написав:Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.
Есть. У меня сестра юрист. Любое внесение изменений в законодательный акт уже после совершенного действия, в таком случае любые редакции на лиц не распространяются. Иначе можно натянуть любую сову на любой глобус.
...о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения 7171 от 17.03.2022.