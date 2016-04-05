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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 586587588589590591>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:58

  zzz007 написав:Запахло "Будапештським лохорандумом -2"?
Цікаво, за перший хтось відповість?
Не обращайте внимания. Я тоже так думал, но это сильный психологический ход. Он нацелен совершенно на другое.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:59

  Zebra написав:
  копейка написав:Имеет юридическую силу после публикации, к тому же Статья 58. КУ Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
Много еще бреда предлагают: Раді пропонують дозволити позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які під час війни втекли закордон.
У «Слузі народу» пропонують Раді зняти вікові обмеження перебування на військовій службі під час війни.

Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.

Якась маячня, тим більше тут не адміністратривне порушення, а кримінальне, тре доказувати звинуваченні, так як діє презумпція невинності.

Я так розумію, влада робить все можливе, щоб люди не повернулися на неньку.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:00

  GALeon написав:Щось про воду для Криму мовчать. Чи на 15 років вода буде йти?

https://m.youtube.com/watch?v=UHEJ0sQqUQc
Лучше пусть вода чем 15 лет воевать. 15 лет смерти и разрушения.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:02

  Hennady написав:Хто що скаже про результати перемовин?
По-моєму, з того, що повідомляється, то виглядає майже як капітуляція і прийняття більшості забаганок росії.

Майже так і ще хотілося б зрозуміти як будуть гаранти безкоштовно охороняти Україну,нато всеж таки платна контора.
Пусті балачки,прощупують червоні лінії,але й до них ще далеко.
За крим більш менш,він повинен так само без бою віділиться від раші,і бути повністю демілітарізованим під нуль,і от там гаранти повинні бути всі 186 держав.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:02

  Hennady написав:Хто що скаже про результати перемовин?
По-моєму, з того, що повідомляється, то виглядає майже як капітуляція і прийняття більшості забаганок росії.

Як на мене РФ відтягує час на перегрупування, а потім жахне по новому, я би сильно не сподівався на швидке заключення миру. Крім того нейтралітет не є панацеєю. Тре позаблоковий статус.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:03

  копейка написав:
  Zebra написав:Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.

Есть. У меня сестра юрист.
Любое внесение изменений в законодательный акт уже после совершенного действия, в таком случае любые редакции на лиц не распространяются. Иначе можно натянуть любую сову на любой глобус.
...о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения 7171 от 17.03.2022.

Ну да пусть об этом думают законотворцы.

Это проект в который могут внести правки, например о сроках возвращения мужчин в страну во время военного положения и уголовной ответственности за невозвращение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:04

  flyman написав: розумію, влада робить все можливе, щоб люди не повернулися на неньку.

І правильно робить, навіщо країні такі паразити як внук Ротару?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:06

  Zebra написав:
  копейка написав:
  Zebra написав:Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.

Есть. У меня сестра юрист.
Любое внесение изменений в законодательный акт уже после совершенного действия, в таком случае любые редакции на лиц не распространяются. Иначе можно натянуть любую сову на любой глобус.
...о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения 7171 от 17.03.2022.

Ну да пусть об этом думают законотворцы.

Это проект в который могут внести правки, например о сроках возвращения мужчин в страну во время военного положения и уголовной ответственности за невозвращение.

Інформувати будуть під розпись? Рекомендованим листом? Емейлом? Дією на мобілку?
Мало Зевладі порушень Конституції? Одним дурним законом більше?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:07

  Zebra написав:
  flyman написав: розумію, влада робить все можливе, щоб люди не повернулися на неньку.

І правильно робить, навіщо країні такі паразити як внук Ротару?

багато людей мають подвійне громадянство, а дехто потрійне, дехто підвис, бо щоб отримати інше, тре вийти із цього. Думаю внук подякує, якщо його ще автоматично позбавлять громадянства України.
Раніше тре було писати заяву і чекати роками.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Посмотрел оркоТВ, говорят -наши уже завтра откажутся от того что вынесли на Стамбул :) Видимо серьезно их зацепило. Орки не знают что говорить и что делать. Ждем завтра. Ах да и делегация перегаваривалась, между собой, на запрещенном русском языке. Вообше для них шок. :)
otg
 
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