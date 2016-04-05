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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:58
zzz007 написав:
Запахло "Будапештським лохорандумом -2"?
Цікаво, за перший хтось відповість?
Не обращайте внимания. Я тоже так думал, но это сильный психологический ход. Он нацелен совершенно на другое.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:59
Zebra написав: копейка написав:
Имеет юридическую силу после публикации, к тому же Статья 58. КУ Законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
Много еще бреда предлагают: Раді пропонують дозволити позбавляти громадянства військовозобов’язаних, які під час війни втекли закордон.
У «Слузі народу» пропонують Раді зняти вікові обмеження перебування на військовій службі під час війни.
Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.
Якась маячня, тим більше тут не адміністратривне порушення, а кримінальне, тре доказувати звинуваченні, так як діє презумпція невинності.
Я так розумію, влада робить все можливе, щоб люди не повернулися на неньку.
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flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:00
Лучше пусть вода чем 15 лет воевать. 15 лет смерти и разрушения.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:02
Hennady написав:
Хто що скаже про результати перемовин?
По-моєму, з того, що повідомляється, то виглядає майже як капітуляція і прийняття більшості забаганок росії.
Майже так і ще хотілося б зрозуміти як будуть гаранти безкоштовно охороняти Україну,нато всеж таки платна контора.
Пусті балачки,прощупують червоні лінії,але й до них ще далеко.
За крим більш менш,він повинен так само без бою віділиться від раші,і бути повністю демілітарізованим під нуль,і от там гаранти повинні бути всі 186 держав.
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AlexMotel
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:02
Hennady написав:
Хто що скаже про результати перемовин?
По-моєму, з того, що повідомляється, то виглядає майже як капітуляція і прийняття більшості забаганок росії.
Як на мене РФ відтягує час на перегрупування, а потім жахне по новому, я би сильно не сподівався на швидке заключення миру. Крім того нейтралітет не є панацеєю. Тре позаблоковий статус.
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flyman
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:03
копейка написав: Zebra написав:
Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.
Есть. У меня сестра юрист.
Любое внесение изменений в законодательный акт уже после совершенного действия, в таком случае любые редакции на лиц не распространяются. Иначе можно натянуть любую сову на любой глобус.
...о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения 7171 от 17.03.2022.
Ну да пусть об этом думают законотворцы.
Это проект в который могут внести правки, например о сроках возвращения мужчин в страну во время военного положения и уголовной ответственности за невозвращение.
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Zebra
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:04
flyman написав:
розумію, влада робить все можливе, щоб люди не повернулися на неньку.
І правильно робить, навіщо країні такі паразити як внук Ротару?
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Zebra
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:06
Zebra написав: копейка написав: Zebra написав:
Обратного действия в данном случае нет. По сути если выехавшее лицо после 25.02 не вернётся в обозначенные сроки - значит наступит к нему уголовная ответственность. Если вернётся - не наступит.
Есть. У меня сестра юрист.
Любое внесение изменений в законодательный акт уже после совершенного действия, в таком случае любые редакции на лиц не распространяются. Иначе можно натянуть любую сову на любой глобус.
...о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения 7171 от 17.03.2022.
Ну да пусть об этом думают законотворцы.
Это проект в который могут внести правки, например о сроках возвращения мужчин в страну во время военного положения и уголовной ответственности за невозвращение.
Інформувати будуть під розпись? Рекомендованим листом? Емейлом? Дією на мобілку?
Мало Зевладі порушень Конституції? Одним дурним законом більше?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:07
Zebra написав: flyman написав:
розумію, влада робить все можливе, щоб люди не повернулися на неньку.
І правильно робить, навіщо країні такі паразити як внук Ротару?
багато людей мають подвійне громадянство, а дехто потрійне, дехто підвис, бо щоб отримати інше, тре вийти із цього. Думаю внук подякує, якщо його ще автоматично позбавлять громадянства України.
Раніше тре було писати заяву і чекати роками.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:17
Посмотрел оркоТВ, говорят -наши уже завтра откажутся от того что вынесли на Стамбул
Видимо серьезно их зацепило. Орки не знают что говорить и что делать. Ждем завтра. Ах да и делегация перегаваривалась, между собой, на запрещенном русском языке. Вообше для них шок.
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