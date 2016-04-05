vitaliian написав:Пишут что взрывы в Белгороде https://t.me/zhest_belgorod/10137?single «19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. С этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев», — пишет украинский журналист Юрий Бутусов.
Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических. Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических. Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических. Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
Я сижу в шоке . Он переобулся и пост исправил. Удалите и вы мою цитату. Правда или нет не знаю но так и ядерная ответка может прилететь.
Starikan написав:Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю
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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 21:30, всього редагувалось 4 разів.
Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических. Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?
Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП. Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических. Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?
Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП. Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
В нас теж підривалися склади зброї в мирний час. А у воєнний, там може бути що завгодно, а ж до інопланетян та вищого розуму.