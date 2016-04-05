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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 587588589590591>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:21

  vitaliian написав:Пишут что взрывы в Белгороде
https://t.me/zhest_belgorod/10137?single
«19-я ракетная бригада нанесла точный удар ракетой Точка-У по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВС РФ в поселке Октябрьское под Белгородом. С этих складов Россия поставляет боеприпасы для убийства украинцев», — пишет украинский журналист Юрий Бутусов.

Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических.
Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:23

  Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических.
Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Ах да и делегация перегаваривалась, между собой, на запрещенном русском языке. Вообше для них шок.

Зачем такое писать - они ж не первый раз встречаются, уже и видели и слышали.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:25

  Starikan написав:
  vitaliian написав:Пишут что взрывы в Белгороде
https://t.me/zhest_belgorod/10137?single

Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических.
Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.

Я сижу в шоке . Он переобулся и пост исправил. Удалите и вы мою цитату. Правда или нет не знаю но так и ядерная ответка может прилететь.
Зображення

  Starikan написав:Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю
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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 бер, 2022 21:30, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:26

  flyman написав:
  Hennady написав:Хто що скаже про результати перемовин?
По-моєму, з того, що повідомляється, то виглядає майже як капітуляція і прийняття більшості забаганок росії.
Як на мене РФ відтягує час на перегрупування, а потім жахне по новому, я би сильно не сподівався на швидке заключення миру. Крім того нейтралітет не є панацеєю. Тре позаблоковий статус.


Зарано все це обговорюати, це тільки наші пропозиції, які рашисти погодилися уважно розглянути, не відкидаючи з самого початку, як це було на попередніх перемовинах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Зарано все це обговорюати, це тільки наші пропозиції...

так у тому й справа, що ці наші пропозиції виглядають так, як я написав вище
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:33

  otg написав:
  Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических.
Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?

Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:39

  Starikan написав:
  otg написав:
  Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических.
Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?

Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.

В нас теж підривалися склади зброї в мирний час.
А у воєнний, там може бути що завгодно, а ж до інопланетян та вищого розуму.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:40

  flyman написав:нас теж підривалися склади зброї в мирний час.
А у воєнний, там може бути що завгодно, а ж до інопланетян та вищого розуму.
только Кадыров не бежал впереди тик тока с криком это мы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.youtube.com/watch?v=fEd08UbShi8
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