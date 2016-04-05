Додано: Вів 29 бер, 2022 22:00

Многие пишут, что переговоры зрада. Для меня переговоры это канал связи. Благодаря им удалось открыть коридоры где-то, спасти хоть кого-то из мирных. Конечный результат переговоров - это должна быть Украина в суверенных территориях. Сейчас ситуация на фронте острая. Но мы должны бороться за Крым, иначе через 5-10 лет, если снова будет война, то военных баз на Юге нам не нужно. Из-за этого мы несём дополнительные потери и имеем ещё один главный фронт. С этим согласен и наш президент и большинство наших граждан.

В экономическом плане больше моря. И ресурсов, что там добывали вышки Бойко?