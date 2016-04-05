Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических. Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?
Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП. Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости в экстренных службах
Starikan написав:Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП. Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.
Starikan написав:Зарано все це обговорюати, це тільки наші пропозиції...
так у тому й справа, що ці наші пропозиції виглядають так, як я написав вище
А що вас конкретно не влаштовує? В НАТО нас все одно не візьмуть. Франція та Німеччина заблокували ПДЧ ще у 2008. Крим з точки зору рашки - це їх територія, і ніякі санкції, заклики та погрози тут не допоможуть. Воювати за Крим ми не збираємось. Якщо будуть підібрані правильні та усіх влаштовуючі юридичні аргументи та ситуація буде заморожена - на даному етапі це успіх. По Донбасу - нічого конкретного не пропонується, крім невизначеної по термінах зустрічі президентів. Про всякі "де-" - ані слова.
Многие пишут, что переговоры зрада. Для меня переговоры это канал связи. Благодаря им удалось открыть коридоры где-то, спасти хоть кого-то из мирных. Конечный результат переговоров - это должна быть Украина в суверенных территориях. Сейчас ситуация на фронте острая. Но мы должны бороться за Крым, иначе через 5-10 лет, если снова будет война, то военных баз на Юге нам не нужно. Из-за этого мы несём дополнительные потери и имеем ещё один главный фронт. С этим согласен и наш президент и большинство наших граждан. В экономическом плане больше моря. И ресурсов, что там добывали вышки Бойко?
Starikan написав:Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП. Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.
тобто ракети летять з космосу, ЗС РФ телепортується зразу з РФ, а РБ ні причом.