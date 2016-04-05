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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 588589590591>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:до того часу Ірпінь буде в зоні бойових дій.
та по Ирпеню уже куча машин гражданских ездит. Блогеры и всё такое. Пока критична подача э/э без нее там нечего делать. Надо посмотреть цела ли моя машина, или срочно покупать другую.

мэр сказал, пока рано, надо разминировать...
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:51

  Hennady написав:
Зачем такое писать - они ж не первый раз встречаются, уже и видели и слышали.
Я пишу о том что ошарашило орков-журналистов. Дословно: украинский переговорщики разговаривали между собой на запрещенном в Украине русском языке :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  otg написав:
  Starikan написав:Бутусов, конечно, трепло, но в любом случае это очень неприятный эпизод, который может иметь любые последствия, вплоть до самых катастрофических.
Удивляюсь легкомыслию комментирующих на всех форумах и лентах, которые читаю.
что именно Вас смутило?

Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости в экстренных службах
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:56

  Starikan написав:Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:58

  Hennady написав:
  Starikan написав:Зарано все це обговорюати, це тільки наші пропозиції...
так у тому й справа, що ці наші пропозиції виглядають так, як я написав вище

А що вас конкретно не влаштовує?
В НАТО нас все одно не візьмуть. Франція та Німеччина заблокували ПДЧ ще у 2008.
Крим з точки зору рашки - це їх територія, і ніякі санкції, заклики та погрози тут не допоможуть. Воювати за Крим ми не збираємось. Якщо будуть підібрані правильні та усіх влаштовуючі юридичні аргументи та ситуація буде заморожена - на даному етапі це успіх.
По Донбасу - нічого конкретного не пропонується, крім невизначеної по термінах зустрічі президентів.
Про всякі "де-" - ані слова.

Тепер ваше слово, розкажіть про "капітуляцію".
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:59

  vitaliian написав:
  flyman написав:нас теж підривалися склади зброї в мирний час.
А у воєнний, там може бути що завгодно, а ж до інопланетян та вищого розуму.
только Кадыров не бежал впереди тик тока с криком это мы.

https://24tv.ua/chomu-ukrayina-ne-strilyaye-po-viyskovih-obyektah-teritoriyi_n1927584

Стріляти по території Росії можемо, але є один нюанс

За словами Арестовича, в Збройних Сил України є відповідна зброя, яка допомогла б стріляти по військових об’єктах Росії. Однак можуть бути негативні наслідки.

Є можливість. Але це буде величезний аргумент для тих, хто каже, що українці - агресори. Навіщо їм додавати мотивації? – пояснив Арестович.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:00

Многие пишут, что переговоры зрада. Для меня переговоры это канал связи. Благодаря им удалось открыть коридоры где-то, спасти хоть кого-то из мирных. Конечный результат переговоров - это должна быть Украина в суверенных территориях. Сейчас ситуация на фронте острая. Но мы должны бороться за Крым, иначе через 5-10 лет, если снова будет война, то военных баз на Юге нам не нужно. Из-за этого мы несём дополнительные потери и имеем ещё один главный фронт. С этим согласен и наш президент и большинство наших граждан.
В экономическом плане больше моря. И ресурсов, что там добывали вышки Бойко?
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:01

  otg написав:
  Starikan написав:Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.

тобто ракети летять з космосу, ЗС РФ телепортується зразу з РФ, а РБ ні причом.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:05

  Aps написав:
Starikan написав:
  otg написав:что именно Вас смутило?
Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Причиной взрывов под Белгородом, предварительно, стал человеческий фактор, сообщили РИА Новости в экстренных службах

Если так, то всё ОК. Хотя возможность раздуть этот эпизод до масштабов "нападения на нашу великую отчизну" была очень подходящей. Представляю, как завыли все 140млн орков.
Всё равно Бутусова фтопку.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Там таракан "причем". Народ не желает с нами вступать в войну. Удар по ним - прямая провокация. Погибнут люди (местные) и тогда точно влезут.
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