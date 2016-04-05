Додано: Вів 29 бер, 2022 22:24

Starikan написав: Если так, то всё ОК. Хотя возможность раздуть этот эпизод до масштабов "нападения на нашу великую отчизну" была очень подходящей. Если так, то всё ОК. Хотя возможность раздуть этот эпизод до масштабов "нападения на нашу великую отчизну" была очень подходящей.

Какой-то вы бесячий. Прям так переживаете не разозлить "братьев?" А то ж братья очень переживают, как у нас в Нико ОДА обрушилась сегодня утром, или Чернигов равняют с землёй.Вы и в подростковых драках не били в ответ, а то вдруг вас ударят сильнее , чем первый раз?Если бы русофашисты знали, что у нас несколько батарей гром-2 (естественно для этого они у нас должны быть) , то они хорошенько бы подумали, нападать или нет. Одно дело "вы россияне, не переживайте, мы тут счас малой кровью быстро хохлов поставим на колени, вас это никак не коснется", или другое дело в ответ на каждый хотя бы 10-й Калибр прилетал один Гром по зданию ФСБ (а заодно же неаккуратно по соседним жилым домам) в Курске, Белгороде, Воронеже и Ростове.