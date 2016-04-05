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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 589590591592593>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:09

тем временем, Бутусов отредактировал пост 3-й раз
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:10

Зеленский успокоил потерявших дома украинцев

Детали: с сегодняшнего дня будет работать новый функционал в "Дія" — уже можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры, заявил Владимир Зеленский.
"Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", - пообещал президент.
У наших детей будут новые дома, не смотря на все зверства рашистов!
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Если так, то всё ОК. Хотя возможность раздуть этот эпизод до масштабов "нападения на нашу великую отчизну" была очень подходящей. Представляю, как завыли все 140млн орков.
Всё равно Бутусова фтопку.

не судите строго и свисока.
"Сьогодні, 25 лютого, українська "Точка-У" нанесла удар по російському військовому аеродрому, що знаходиться у місті Міллерово "
и? орки проглотили, ибо вместо голови скабеева и папов
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:21

  Вкладчик1234 написав:тем временем, Бутусов отредактировал пост 3-й раз

цікаво, на нього закон про фейки поширюється?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Если так, то всё ОК. Хотя возможность раздуть этот эпизод до масштабов "нападения на нашу великую отчизну" была очень подходящей.


Какой-то вы бесячий. Прям так переживаете не разозлить "братьев?" А то ж братья очень переживают, как у нас в Нико ОДА обрушилась сегодня утром, или Чернигов равняют с землёй.
Вы и в подростковых драках не били в ответ, а то вдруг вас ударят сильнее , чем первый раз?

Если бы русофашисты знали, что у нас несколько батарей гром-2 (естественно для этого они у нас должны быть) , то они хорошенько бы подумали, нападать или нет. Одно дело "вы россияне, не переживайте, мы тут счас малой кровью быстро хохлов поставим на колени, вас это никак не коснется", или другое дело в ответ на каждый хотя бы 10-й Калибр прилетал один Гром по зданию ФСБ (а заодно же неаккуратно по соседним жилым домам) в Курске, Белгороде, Воронеже и Ростове.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 бер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Тепер ваше слово, розкажіть про "капітуляцію".

Я так гарно не розкладу все по полицях. Але згідно пропозицій, ми й кроку не зможемо ступити без узгодженням із росією. Все заморожується. Просто заморожується. А знищені міста? Тисячі загиблих? Так виходить, що та ситуація на зараз - це буде, типу, нульовий варіант, відправна точка.
Подивіться останнє відео Швеця, а ще краще було б подивитись його учасникам перемовин.
На мою думку, пропозиції - це результат роботи "консерв" у ОП.

Ще приклад. Покупець (Україна) прийшла на базар хоче купити авто. В наявності є 15 тис. Росія продавець. Хоче за своє авто 20 тис., віддасть за 15. Результатом нормальних торгів мала б бути сума менша за 20, яка б усіх влаштувала, тобто 15. Але Україна пропонує 18. Росія (здивовано) погоджується. Це її більш ніж задовільняє.

Так, у тексті нема "де-". Але ці "де-" там є, тільки описані іншими словами. Але формально так, відсутні. Це як формально у нас нема війни. Вас задовільняє, що у нас формально нема війни? Мене ні.
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 29 бер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:28

  otg написав:
  Starikan написав: Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.

По-моему, вы переиграли в танчики и вар-стар-майнкрафты, пора взрослеть :wink:
Причем иногда создается впечатление, что с вашего аккаунта пишут два разных человека, чаще пишет вполне трезвомыслящий, но этот пост, особенно "удар по Гомелю"...

И я не защищаю беларусов, они сами в 94м выбрали "крепкого хозяйственника, чтоб было, как при Машерове", сами отказались от национального флага и герба (и де-факто, от языка), сами согласились на аншлюс, и это в те времена, когда в Беларуси не было такого репрессивного аппарата, как сейчас. Погоня за халявой (дешевыми энергоносителями) закончилась закономерно - созданием диктаторского репрессивного государства, тут я им вполне сочувствую.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:29

  Hotab написав:
  Starikan написав:Если так, то всё ОК. Хотя возможность раздуть этот эпизод до масштабов "нападения на нашу великую отчизну" была очень подходящей.


Какой-то вы бесячий. Прям так переживаете не разозлить "братьев?" А то ж братья очень переживают, как у нас в Нико ОДА обрушилась сегодня утром, или Чернигов равняют с землёй.
Вы и в подростковых драках не били в ответ, а то вдруг вас ударят сильнее , чем первый раз?

Тре ворога бити в слабке місце. Слабка ланка, це РБ. Удар по вузлах логістики ЗС РФ та скупченнях в Білорусі недалеко від кордону з Україною.
Аналогічно Придністров"я, сидить і чекає коли стромити ніж в спину.
Тре спрацювати на випередження та захистити тили.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:32

  Starikan написав:
  otg написав:
  Starikan написав: Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.

По-моему, вы переиграли в танчики и вар-стар-майнкрафты, пора взрослеть :wink:
Причем иногда создается впечатление, что с вашего аккаунта пишут два разных человека, чаще пишет вполне трезвомыслящий, но этот пост, особенно "удар по Гомелю"...

И я не защищаю беларусов, они сами в 94м выбрали "крепкого хозяйственника, чтоб было, как при Машерове", сами отказались от национального флага и герба (и де-факто, от языка), сами согласились на аншлюс, и это в те времена, когда в Беларуси не было такого репрессивного аппарата, как сейчас. Погоня за халявой (дешевыми энергоносителями) закончилась закономерно - созданием диктаторского репрессивного государства, тут я им вполне сочувствую.

Вибрали, то хай тішаться, чому лізти до нас із агресією.
Чи ви хочете заперечити назву тему гілки форума?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Тре ворога бити в слабке місце.

Щоб бити "в слабке місце", треба щоб ракет било стільки, що по пріоритетним вже вдарили, можно ще і по РБ (щоб знали). Але коли ракети всі пораховані, то б'ють не туди, де Лука може з помсти дать команду "фас".
Hotab
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