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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:10
Зеленский успокоил потерявших дома украинцев
Детали: с сегодняшнего дня будет работать новый функционал в "Дія" — уже можно подать заявку на возмещение потери дома или квартиры, заявил Владимир Зеленский.
"Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в "Дії". Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", - пообещал президент.
У наших детей будут новые дома, не смотря на все зверства рашистов!
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не судите строго и свисока.
"Сьогодні, 25 лютого, українська "Точка-У" нанесла удар по російському військовому аеродрому, що знаходиться у місті Міллерово "
и? орки проглотили, ибо вместо голови скабеева и папов
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:21
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Какой-то вы бесячий. Прям так переживаете не разозлить "братьев?" А то ж братья очень переживают, как у нас в Нико ОДА обрушилась сегодня утром, или Чернигов равняют с землёй.
Вы и в подростковых драках не били в ответ, а то вдруг вас ударят сильнее , чем первый раз?
Если бы русофашисты знали, что у нас несколько батарей гром-2 (естественно для этого они у нас должны быть) , то они хорошенько бы подумали, нападать или нет. Одно дело "вы россияне, не переживайте, мы тут счас малой кровью быстро хохлов поставим на колени, вас это никак не коснется", или другое дело в ответ на каждый хотя бы 10-й Калибр прилетал один Гром по зданию ФСБ (а заодно же неаккуратно по соседним жилым домам) в Курске, Белгороде, Воронеже и Ростове.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 бер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я так гарно не розкладу все по полицях. Але згідно пропозицій, ми й кроку не зможемо ступити без узгодженням із росією. Все заморожується. Просто заморожується. А знищені міста? Тисячі загиблих? Так виходить, що та ситуація на зараз - це буде, типу, нульовий варіант, відправна точка.
Подивіться останнє відео Швеця, а ще краще було б подивитись його учасникам перемовин.
На мою думку, пропозиції - це результат роботи "консерв" у ОП.
Ще приклад. Покупець (Україна) прийшла на базар хоче купити авто. В наявності є 15 тис. Росія продавець. Хоче за своє авто 20 тис., віддасть за 15. Результатом нормальних торгів мала б бути сума менша за 20, яка б усіх влаштувала, тобто 15. Але Україна пропонує 18. Росія (здивовано) погоджується. Це її більш ніж задовільняє.
Так, у тексті нема "де-". Але ці "де-" там є, тільки описані іншими словами. Але формально так, відсутні. Це як формально у нас нема війни. Вас задовільняє, що у нас формально нема війни? Мене ні.
Востаннє редагувалось Hennady в Вів 29 бер, 2022 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:28
По-моему, вы переиграли в танчики и вар-стар-майнкрафты, пора взрослеть
Причем иногда создается впечатление, что с вашего аккаунта пишут два разных человека, чаще пишет вполне трезвомыслящий, но этот пост, особенно "удар по Гомелю"...
И я не защищаю беларусов, они сами в 94м выбрали "крепкого хозяйственника, чтоб было, как при Машерове", сами отказались от национального флага и герба (и де-факто, от языка), сами согласились на аншлюс, и это в те времена, когда в Беларуси не было такого репрессивного аппарата, как сейчас. Погоня за халявой (дешевыми энергоносителями) закончилась закономерно - созданием диктаторского репрессивного государства, тут я им вполне сочувствую.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:29
Тре ворога бити в слабке місце. Слабка ланка, це РБ. Удар по вузлах логістики ЗС РФ та скупченнях в Білорусі недалеко від кордону з Україною.
Аналогічно Придністров"я, сидить і чекає коли стромити ніж в спину.
Тре спрацювати на випередження та захистити тили.
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:32
Вибрали, то хай тішаться, чому лізти до нас із агресією.
Чи ви хочете заперечити назву тему гілки форума?
Додано: Вів 29 бер, 2022 22:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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