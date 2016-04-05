Щоб бити "в слабке місце", треба щоб ракет било стільки, що по пріоритетним вже вдарили, можно ще і по РБ (щоб знали). Але коли ракети всі пораховані, то б'ють не туди, де Лука може з помсти дать команду "фас".
Він команду дасть в той момент, коли побачить що це можна зробити і не буде отвєтки.
Який "фас"? Це йому звідси буде: "фу", "брись".
А якщо получить по мордасам, то взагалі залізе під лавку.
flyman написав:тобто ракети летять з космосу, ЗС РФ телепортується зразу з РФ, а РБ ні причом.
Не з космосу, але нам не потрібен 2 фронт з белорашою. Як тільки вдарим по Гомелю вони точно полізуть
Інфа 146%, я так розумію. Ракети пускати з РБ, це не воювати, як піде по землі піхота, то вже значить РБ почне воювати реально. Сам хоч зрозумів що написав: РБ не воює, але воює, але якщо жахнем, то воюватиме без базара.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав: Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП. Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.
По-моему, вы переиграли в танчики и вар-стар-майнкрафты, пора взрослеть Причем иногда создается впечатление, что с вашего аккаунта пишут два разных человека, чаще пишет вполне трезвомыслящий, но этот пост, особенно "удар по Гомелю"...
И я не защищаю беларусов, они сами в 94м выбрали "крепкого хозяйственника, чтоб было, как при Машерове", сами отказались от национального флага и герба (и де-факто, от языка), сами согласились на аншлюс, и это в те времена, когда в Беларуси не было такого репрессивного аппарата, как сейчас. Погоня за халявой (дешевыми энергоносителями) закончилась закономерно - созданием диктаторского репрессивного государства, тут я им вполне сочувствую.
Я еще раз повторюсь. Не играю в игры от слова совсем. Дело не в Белараше. Гомель стратегический логистический центр для российской армии. Его уничтожить это здорово помочь нашим войскам. И это стоило бы сделать по всем канонам военной науки. Но... Это повлекло б вступление в войну Белараши, поэтому мы этого не делаем.
Hennady написав:Це як формально у нас нема війни. Вас задовільняє, що у нас формально нема війни? Мене ні.
А загинути від ракети, або снаряду Вас влаштовує? Поганий мир, хуже доброї війни. Чули про таке? Тим більше це Ви думаєте що ми шось страшне втрачаєм. На справді це оптімальне вирішення проблеми з мін що можна втратити. Ми вертаємося на то що було до початку війни. Погано друге що орки навряд згодяться. Як би ми були сильніші, у нас була б добра зброя та техника, повна перевага над орками, тоді б вимоги до ніх були б другі.