Starikan написав:

otg написав: Starikan написав: Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.

Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов. Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов. Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю. Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.

По-моему, вы переиграли в танчики и вар-стар-майнкрафты, пора взрослетьПричем иногда создается впечатление, что с вашего аккаунта пишут два разных человека, чаще пишет вполне трезвомыслящий, но этот пост, особенно "удар по Гомелю"...И я не защищаю беларусов, они сами в 94м выбрали "крепкого хозяйственника, чтоб было, как при Машерове", сами отказались от национального флага и герба (и де-факто, от языка), сами согласились на аншлюс, и это в те времена, когда в Беларуси не было такого репрессивного аппарата, как сейчас. Погоня за халявой (дешевыми энергоносителями) закончилась закономерно - созданием диктаторского репрессивного государства, тут я им вполне сочувствую.