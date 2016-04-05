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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 590591592593>
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:37

  Hotab написав:
  flyman написав:Тре ворога бити в слабке місце.

Щоб бити "в слабке місце", треба щоб ракет било стільки, що по пріоритетним вже вдарили, можно ще і по РБ (щоб знали). Але коли ракети всі пораховані, то б'ють не туди, де Лука може з помсти дать команду "фас".

Він команду дасть в той момент, коли побачить що це можна зробити і не буде отвєтки.

Який "фас"? Це йому звідси буде: "фу", "брись".

А якщо получить по мордасам, то взагалі залізе під лавку.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:14

  flyman написав:тобто ракети летять з космосу, ЗС РФ телепортується зразу з РФ, а РБ ні причом.
Не з космосу, але нам не потрібен 2 фронт з белорашою. Як тільки вдарим по Гомелю вони точно полізуть
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:20

  otg написав:
  flyman написав:тобто ракети летять з космосу, ЗС РФ телепортується зразу з РФ, а РБ ні причом.
Не з космосу, але нам не потрібен 2 фронт з белорашою. Як тільки вдарим по Гомелю вони точно полізуть

Інфа 146%, я так розумію.
Ракети пускати з РБ, це не воювати, як піде по землі піхота, то вже значить РБ почне воювати реально.
Сам хоч зрозумів що написав: РБ не воює, але воює, але якщо жахнем, то воюватиме без базара.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 23:22, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:20

  Starikan написав:
  otg написав:
  Starikan написав: Например, посты типа "демилитаризация россии началась" (канал Труха Днепр). Да и почти все комменты на УП.
Удивительное выросло поколение "приколистов" и пофигистов.
Не вижу ничего страшного. Идет война между РФ и Украиной. Почему Вы решили что она должна быть только на территории Украины? С Беларашей там проблема, но если бы они вступили в войну, то с легким сердцем стоило бы нанести удар по Гомелю.

По-моему, вы переиграли в танчики и вар-стар-майнкрафты, пора взрослеть :wink:
Причем иногда создается впечатление, что с вашего аккаунта пишут два разных человека, чаще пишет вполне трезвомыслящий, но этот пост, особенно "удар по Гомелю"...

И я не защищаю беларусов, они сами в 94м выбрали "крепкого хозяйственника, чтоб было, как при Машерове", сами отказались от национального флага и герба (и де-факто, от языка), сами согласились на аншлюс, и это в те времена, когда в Беларуси не было такого репрессивного аппарата, как сейчас. Погоня за халявой (дешевыми энергоносителями) закончилась закономерно - созданием диктаторского репрессивного государства, тут я им вполне сочувствую.
Я еще раз повторюсь. Не играю в игры от слова совсем. Дело не в Белараше. Гомель стратегический логистический центр для российской армии. Его уничтожить это здорово помочь нашим войскам. И это стоило бы сделать по всем канонам военной науки. Но... Это повлекло б вступление в войну Белараши, поэтому мы этого не делаем.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:21

  flyman написав:
  otg написав:
  flyman написав:тобто ракети летять з космосу, ЗС РФ телепортується зразу з РФ, а РБ ні причом.
Не з космосу, але нам не потрібен 2 фронт з белорашою. Як тільки вдарим по Гомелю вони точно полізуть

Інфа 146%, я так розумію.
200%
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:24

  otg написав:. Это повлекло б вступление в войну Белараши, поэтому мы этого не делаем.

Але РБ не вступила у війну, просто дивиться по ТБ.
Ти хоч тему форума прочитай

Напад росії і білорусі на Україну

так видно?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 бер, 2022 23:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:24

  wadimk написав:Там таракан "причем". Народ не желает с нами вступать в войну. Удар по ним - прямая провокация. Погибнут люди (местные) и тогда точно влезут.

При чем здесь народ? Речь про базу орок в Гомеле.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:24

  flyman написав:Ти хоч тему форума прочитай
Их войска уже на нашей территории?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:33

  Hennady написав:Це як формально у нас нема війни. Вас задовільняє, що у нас формально нема війни? Мене ні.
А загинути від ракети, або снаряду Вас влаштовує? Поганий мир, хуже доброї війни. Чули про таке? Тим більше це Ви думаєте що ми шось страшне втрачаєм. На справді це оптімальне вирішення проблеми з мін що можна втратити. Ми вертаємося на то що було до початку війни. Погано друге що орки навряд згодяться. Як би ми були сильніші, у нас була б добра зброя та техника, повна перевага над орками, тоді б вимоги до ніх були б другі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:33

  otg написав:
  flyman написав:Ти хоч тему форума прочитай
Их войска уже на нашей территории?

Що це змінює?
Крім гри слів в демагогію: було "ато Путін нападе" тепер "ато РБ нападе"

https://glavcom.ua/country/incidents/zhitomirshchina-vlada-ovrucha-prosit-lyudey-nochuvati-v-ukrittyah-834096.html

На сторінці Овруцької міської ради у Facebook звернулися із важливим проханням до місцевих жителів: провести ніч в укриттях. Та зазначили, що ворог застосовує терористичні методи ведення війни та завдає підступні удари задля жертв серед цивільного населення
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