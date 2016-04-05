otg написав:
Поганий мир, хуже доброї війни. Чули про таке?
Чув. Але якщо так, то нам пропонували поганий мир до 24.02. А раз ми не погодились (ми ж не погодились?) і обрали "добру війну" - значить ми обрали "добру війну".
otg написав:
Ми вертаємося на то що було до початку війни.
Загиблі воскреснуть? Зруйновані міста дивом повернуться до стану на початок війни? Громадяни: цивільні й воїни зітруть все з памяті?
Ми вже не можемо повернутись, бо повернення це визнання даремності більш ніж місячного опору, це прощення росії всіх її звірств. Та ще й визнання її вищої ролі у долі країни.
Знову ж, Швець говорить подібне. Я - то таке, маленька людина. Він все таки який не який авторитет. Я з ним погоджуюсь, та й він сказав те, що я й думав перед його відео.